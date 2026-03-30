SPREMA SE DESANT NA IRAN? Hiljade američkih padobranaca stiglo na Bliski istok
HILjADE vojnika elitne 82. padobranske divizije američke vazdušno-desantne divizije počelo je da stiže na Bliski istok, dok administracija predsednika SAD Donalda Trampa razmatra dalje korake u ratu protiv Irana, saopštili su danas američki zvaničnici za Rojters.
Padobranci iz vojne baze Fort Brag u Severnoj Karolini pridružili su se hiljadama marinaca, mornara i specijalnih jedinica već raspoređenih u regionu.
Tokom vikenda stiglo je oko 2.500 marinaca.
Zvaničnici nisu precizirali tačne lokacije raspoređivanja vojnika, ali su naveli da je pojačanje deo priprema za moguće buduće operacije.
Misije uključuju zauzimanje ostrva Harg, kontrolu naftnih ruta i vađenje obogaćenog uranijuma iz Irana, naveli su izvori.
Operacije na ostrvu Harg, ključnoj luci za 90 odsto iranskog izvoza nafte, ocenjuju se kao veoma rizične zbog dometa iranskih raketa i dronova.
Administracija takođe razmatra mogućnost upotrebe kopnenih trupa za osiguranje prolaza tankerima kroz Ormuski moreuz, uz primarnu upotrebu vazdušnih i mornaričkih snaga.
Tramp je danas izjavio da SAD vode razgovore sa "razumnijim režimom" kako bi se okončao rat u Iranu, uz upozorenje Teheranu da otvori Ormuski moreuz ili rizikuje američke napade na naftne i energetske objekte.
Od početka operacija 28. februara, SAD su izvele napade na više od 11.000 ciljeva, a više od 300 vojnika je povređeno, dok je 13 pripadnika oružanih snaga poginulo u okviru Operacije "Epski bes".
