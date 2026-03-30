"SUŠTINA TRAMPOVE POLITIKE JE ZAUZIMANJE I KONTROLA RESURSA" Puškov: SAD više ne mogu da vladaju svetom kroz teritorijalnu kontrolu kao pre

SJEDINjENE Američke Države pokušavaju da obnove svoju hegemoniju kontrolom nad resursima, izjavio je član Ustavnog odbora Saveta Federacije Rusije Aleksej Puškov.

- SAD više ne mogu da vladaju svetom kroz teritorijalnu kontrolu kao ranije, iako i dalje menjaju režime ili pokušavaju da to urade, kao što se trenutno dešava u Iranu. Međutim, hegemonija zasnovana na teritorijalnoj kontroli, pre svega vojnim sredstvima, veoma je skupa. Sada SAD pokušavaju da obnove svoju hegemoniju kroz kontrolu resursa - napisao je Puškov na svom Telegram kanalu, prenose RIA Novosti.

On je dodao da se za američkog predsednika Donalda Trampa sve - od Venecuele do Grenlanda i Irana - uvek svodi na resurse.

- 'Dobra stara škola' klasičnog imperijalizma, povratak na pre sto godina. Suština Trampove politike je zauzimanje i kontrola resursa - naglasio je Puškov.

Ranije je, u intervjuu za Fajnenšel tajms, američki predsednik izjavio da bi želeo da stekne kontrolu nad iranskom naftom, slično šemi u Venecueli, podseća RIA.

(Tanjug)

GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...