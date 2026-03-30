"SUŠTINA TRAMPOVE POLITIKE JE ZAUZIMANJE I KONTROLA RESURSA" Puškov: SAD više ne mogu da vladaju svetom kroz teritorijalnu kontrolu kao pre
SJEDINjENE Američke Države pokušavaju da obnove svoju hegemoniju kontrolom nad resursima, izjavio je član Ustavnog odbora Saveta Federacije Rusije Aleksej Puškov.
- SAD više ne mogu da vladaju svetom kroz teritorijalnu kontrolu kao ranije, iako i dalje menjaju režime ili pokušavaju da to urade, kao što se trenutno dešava u Iranu. Međutim, hegemonija zasnovana na teritorijalnoj kontroli, pre svega vojnim sredstvima, veoma je skupa. Sada SAD pokušavaju da obnove svoju hegemoniju kroz kontrolu resursa - napisao je Puškov na svom Telegram kanalu, prenose RIA Novosti.
On je dodao da se za američkog predsednika Donalda Trampa sve - od Venecuele do Grenlanda i Irana - uvek svodi na resurse.
- 'Dobra stara škola' klasičnog imperijalizma, povratak na pre sto godina. Suština Trampove politike je zauzimanje i kontrola resursa - naglasio je Puškov.
Ranije je, u intervjuu za Fajnenšel tajms, američki predsednik izjavio da bi želeo da stekne kontrolu nad iranskom naftom, slično šemi u Venecueli, podseća RIA.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...
Preporučujemo
SPORAZUM SA IRANOM DO 6. APRILA? Teheran: Ukrajina je učesnik u ratu!
30. 03. 2026. u 20:33
TRAMP POTVRDIO: Pregovaram sa predsednikom iranskog parlamenta Kalibafom
30. 03. 2026. u 20:22
NAKON DALjE ESKALACIJE TENZIJA NA BLISKOM ISTOKU: Cene nafte visoke i nestabilne
30. 03. 2026. u 19:18
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
Komentari (0)