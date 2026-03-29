TANKERI PROŠLI KROZ ORMUZ: Dva bezbedno plovila sa tečnim gasom na putu za Indiju

DVA tankera sa 94.000 metričkih tona tečnog prirodnog gasa (TNG) koji plove za Indiju bezbedno su prošla kroz Ormuski moreuz, saopštila je danas indijska vlada.

U saopštenju indijskog Ministarstva nafte i prirodnog gasa navodi se da bi tankeri sa TNG trebalo tokom naredne nedelje da stignu u Mumbaj i dodaje se da je reč o poslednjim brodovima pod indijskom zastavom koji su prošli kroz Ormuski moreuz, prenosi Al Džazira.

Prema podacima analitičke službe za praćenje brodova londonske berze (LSEG), četiri tankera sa TNG su već prošla kroz Ormuz, a tri tankera još su još uvek u zapadnom delu moreuza.

Međutim, ukupno 18 brodova pod indijskom zastavom sa 485 indijskih pomoraca ostaje usidreno u zapadnom delu Persijskog zaliva, saopštila je indijska vlada.

Indija je drugi najveći svetski uvoznik TNG-a i prošle godine je potrošila 33,15 miliona tona gasa, pri čemu je iz uvoza obezbeđeno oko 60 procenata, a približno 90 procenata tog gasa uvezeno je u Indiju sa Bliskog istoka.

(Tanjug)

