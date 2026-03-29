TANKERI PROŠLI KROZ ORMUZ: Dva bezbedno plovila sa tečnim gasom na putu za Indiju
DVA tankera sa 94.000 metričkih tona tečnog prirodnog gasa (TNG) koji plove za Indiju bezbedno su prošla kroz Ormuski moreuz, saopštila je danas indijska vlada.
U saopštenju indijskog Ministarstva nafte i prirodnog gasa navodi se da bi tankeri sa TNG trebalo tokom naredne nedelje da stignu u Mumbaj i dodaje se da je reč o poslednjim brodovima pod indijskom zastavom koji su prošli kroz Ormuski moreuz, prenosi Al Džazira.
Prema podacima analitičke službe za praćenje brodova londonske berze (LSEG), četiri tankera sa TNG su već prošla kroz Ormuz, a tri tankera još su još uvek u zapadnom delu moreuza.
Međutim, ukupno 18 brodova pod indijskom zastavom sa 485 indijskih pomoraca ostaje usidreno u zapadnom delu Persijskog zaliva, saopštila je indijska vlada.
Indija je drugi najveći svetski uvoznik TNG-a i prošle godine je potrošila 33,15 miliona tona gasa, pri čemu je iz uvoza obezbeđeno oko 60 procenata, a približno 90 procenata tog gasa uvezeno je u Indiju sa Bliskog istoka.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Preporučujemo
ALARM U VAŠINGTONU: Da li su SAD iscrpele svoju moć na nebu Irana?
28. 03. 2026. u 20:11
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
Komentari (0)