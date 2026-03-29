"KIJEV JEDVA ČEKA DA OPOZICIJA POBEDI, TO ĆE ZNAČITI NOVAC..." Sijarto siguran: Umešanost Ukrajine u mađarske izbore očigledna
MAĐARSKI ministar spoljnih poslova Peter Sijarto ocenio je danas da umešanost Ukrajine u mađarske izbore postaje sve očiglednija kako se približava dan izbora u Mađarskoj.
Šef mađarske diplomatije je, u objavi na Fejsbuku, reagovao na nedavne izjave svog ukrajinskog kolege Andrija Sibihe, koji je poručio da Ukrajina "jedva čeka" da opoziciona stranka Tisa pobedi na izborima jer bi to dovelo do usvajanja 20. paketa sankcija EU protiv Rusije, kao i vojnog kredita od 90 milijardi evra i članstva Ukrajine u EU, prenosi MTI.
"Pobeda Tise znači da bi Mađarska bila uvučena u rat, pri čemu bi mađarski novac išao Ukrajini, a Ukrajina bi obezbedila članstvo u EU. Ministar spoljnih poslova Sibiha je sve ovo danas rekao. Ne smemo dozvoliti da Ukrajinci odlučuju o našoj budućnosti", navodi se u Sijartovoj objavi.
Sibiha je optužio Mađarsku da kao taoce drži celu Evropsku uniju i njenu politiku sankcija prema Rusiji, izražavajući nadu da će izbori pomoći u deblokadi, kao i da će rezultirati uvođenjem novog paketa sankcija i oslobađanja kredita od 90 milijardi evra za Ukrajinu.
Parlamentarni izbori u Mađarskoj biće održani 12. aprila.
(Sputnjik)
Uskoro opširnije
Komentari (0)