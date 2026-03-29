GARDA PRETI NOVIM NAPADIMA: SAD nemaju drugog izbora sem da se povuku sa granica Irana

IRAN će uskoro pokrenuti nove napade na vredne američke objekte, izjavio je komandant vazduhoplovnih snaga Iranske revolucionarne garde Madžid Musavi.

-Nastavlja se prekidanje rada američkih radara i logistike i rastu gubici. S obzirom na dominaciju Irana u obaveštajnim i udarnim operacijama, Sjedinjene Američke Države nemaju drugog izbora nego da se povuku sa iranskih granica.

Olupine američkih AVAKS-a (avionski sistemi za nadzor i osmatranje), tankera i uništenih hangara govore sami za sebe. Uskoro će se na ovaj spisak dodati i drugi još važniji objekti, napisao je Musavi na društvenoj mreži Iks.

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje