GARDA PRETI NOVIM NAPADIMA: SAD nemaju drugog izbora sem da se povuku sa granica Irana
IRAN će uskoro pokrenuti nove napade na vredne američke objekte, izjavio je komandant vazduhoplovnih snaga Iranske revolucionarne garde Madžid Musavi.
-Nastavlja se prekidanje rada američkih radara i logistike i rastu gubici. S obzirom na dominaciju Irana u obaveštajnim i udarnim operacijama, Sjedinjene Američke Države nemaju drugog izbora nego da se povuku sa iranskih granica.
Olupine američkih AVAKS-a (avionski sistemi za nadzor i osmatranje), tankera i uništenih hangara govore sami za sebe. Uskoro će se na ovaj spisak dodati i drugi još važniji objekti, napisao je Musavi na društvenoj mreži Iks.
BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Preporučujemo
IZRAEL ANEKTIRA DEO LIBANA? Netanjahu naredio širenje bezbednosne zone
29. 03. 2026. u 18:43
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
