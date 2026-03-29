LOKALNI izbori danas se održavaju u jednom gradu i devet opština. Ukupno 247.985 građana sa pravom glasa biraće 360 odbornika u skupštini grada Bora i parlamentima opština Aranđelovac, Majdanpek, Lučani, Bajina Bašta, Kladovo, Kula, Smederevska Palanka, Knjaževac i Sevojno.

Foto: Tanjug

Brnabić stigla u sedište SNS na Novom Beogradu Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić stigla je u sedište Srpske narodne strane na Novom Beogradu.

Zatvorena biračka mesta

Biračka mesta u jednom gradu i devet opština zatvorena su u 20 časova.

Presek izlaznosti u Boru do 19.00

Izlaznost na lokalnim izborima u Boru do 19.00 časova je 63,8 odsto, rečeno je Tanjugu u Gradskoj izbornoj komisiji.

U Boru na 48 biračkih mesta pravo glasa ima 38.492 građana.

Lokalni parlament ima 35 odborničkih mesta.

Na izborima za odbornike Skupštine grada Bor učestvuje sedam izbornih lista.

Snimci iz Crvenke

Vučić stigao u sedište SNS na Novom Beogradu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u sedište Srpske napredne stranke na Novom Beogradu

Opširnije klikom OVDE

Foto: Novosti

Presek izlaznosti u Aranđelovcu do 18.30

Izlaznost na lokalnim izborima u Aranđelovcu do 18.30 časova bila je 63,27 odsto, rečeno je za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Portparolka Opštinske izborne komisije Snežana Popović izjavila je da je tokom izbora u Aranđelovcu bilo nekoliko incidenata i pokušaja remećenja izbornog procesa, ali su se oni dogodili van biračkih mesta.

U opštini Aranđelovac se glasa na 41 biračkom mestu, a pravo glasa ima 36.841 upisan birač.

Skupština opštine Aranđelovac ima 41 odborničko mesto

Presek izlaznosti do 18 časova

Bajina Bašta 71% Sevojno 73,1% Lučani 71,24% Knjaževac 62,37% Kladovo 50,40% Majdanpek 58,43%

Više o tome možete pročitati klikom na link OVDE!

Blokaderi žele da streljaju narod po Srbiji

Više o tome možete pročitati klikom na link OVDE!

Privedeni blokaderi-huligani zbog napada na Vukašina Đokovića

Više o tome možete pročitati klikom na link OVDE!

Pijana blokaderka u Kuli napada i vređa policiju!

Više o tome možete pročitati klikom na link OVDE!

U Kuli na lokalnim izborima izlaznost do 16 časova 60,93 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Kuli do 16 časova je 60.93 odsto, saopšteno je iz Opštinske izborne komisije.

Do 16 časova glasalo je 20.282 birača.

Foto: Tanjug

Na teritoriji opštine Kula, na 40 biračkih mesta pravo glasa ima 33.286 građana, što znači da je više od polovine glasača do 16 časova iskoristilo pravo glasa.



U Bajinoj Bašti do 16 časova izlaznost na lokalnim izborima 64 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Bajinoj Bašti do 16 časova bila je 64 odsto, rekli su za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Do 16 časova glasalo je 13.880 birača.

Na teritoriji opštine Bajina Bašta na 52 biračka mesta pravo glasa ima 21.464 upisanih birača.

U Smederevskoj Palanci izlaznost do 16.00 časova 49,94 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Smederevskoj Palanci do 16.00 časova je 49,94 odsto upisanih birača, rečeno je Tanjugu u Opštinskoj izbornoj komisiji u Smederevskoj Palanci.

Kako navode, glasanje se odvija bez problema.

U Smederevskoj Palanci pravo glasa ukupno ima 38.933 građana, a glasa se na 49 biračkih mesta.

U Kladovu do 16 časova glasalo 45,38 odsto upisanih birača

Na lokalnim izborima u Kladovu izlaznost je do 16 časova iznosila 45,38 odsto upisanih birača, izjavila je član Opštinske izborne komisije u Kladovu Vesna Ćeha.

Ona je za Tanjug rekla da je do 16 sati glasalo 9.568 birača.

Na teritoriji opštine Kladovo na 31 biračkom mestu pravo glasa ima 21.085 upisanih birača.

U Knjaževcu izlaznost na lokalnim izborima do 16.00 časova 55,11 odsto

Na lokalnim izborima u Knjaževcu izlaznost je do 16.00 časova bila 55,11 odsto na osnovu podataka sa pet biračkih mesta koja predstavljaju reprezentativni uzorak, rečeno je za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Na teritoriji opštine Knjaževac pravo glasa ima 22.256 birača, a glasa se na 65 biračkih mesta.

Izlaznost do 16.00 sati na lokalnim izborima u Majdanpeku 48,93 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Majdanpeku do 16.00 sati je 48,93 odsto upisanih birača na šest biračkih mesta koja predstavljaju reprezentativni uzorak, rekao je za Tanjug predsednik Opštinske izborne komisije Dejan Škorić.

U opštini Majdanpek pravo glasa ima 15.411 upisanih birača, a glasa se na 41 biračkom mestu.

U Sevojnu izlaznost do 16 časova na lokalnim izborima 65,73

Izlaznost na lokalnim izborima u gradskoj opštini Sevojno do 16 časova je 65,73 odsto, rečeno je za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Pravo da glasa na pet biračkih mesta ima ukupno 5.545 upisanih birača.

U Boru do 16 časova glasalo 51,5 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Boru do 16 časova je, prema podacima Gradske izborne komisije, 51,5 odsto.

U Boru na 48 biračkih mesta pravo glasa ima 38.492 građana.

U Aranđelovcu izlaznost do 16.00 časova 58 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Aranđelovcu do 16.00 časova bila je 58 odsto, rečeno je za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji.

U opštini Aranđelovac jutros je u 7.00 časova otvoreno 41 biračko mesto, a pravo glasa ima 36.841 upisan birač. FOTO: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/bs

Krenulo privođenje blokadera

Tokom lokalnih izbora u Kuli policija reaguje i sprečava nasilje.

Jezivo nasilje zabeleženo je u Kuli kada je blokader napao starice.

Branko Babić izašao iz bolnice

Branko Babić, koji je sinoć povređen u saobraćajnoj nesreći na auto-putu, oglasio se na Instagramu video porukom.

- Pustiše me iz bolnice. Kaže doktor, idi kući, i miruj... Evo ja sam se vratio kući, u Smederevsku Palanku, a za ovo mirovanje... j*biga - rekao je on u snimku koji je objavio na Instagramu.

Maskirani blokaderi nasrću po kućama na žene u Kuli!

Zašto maskirani blokaderi napadaju žene po privatnim kućama u Kuli? pic.twitter.com/1NeROvPVnk — Jelica Jarić 🐝 (@JaricJelica) March 29, 2026

Izlaznost na lokalnim izborima u Aranđelovcu do 15 časova 56 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Aranđelovcu do 15 časova bila je 56 odsto, rekla je za Tanjug potparolka opštinske izborne komisije Snežana Popović.

Popović je istakla da je izlaznost za sada veća od očekivane.

Prema njenim rečima, izborni proces prati 800 posmatrača, a na svakom biračkom mestu prisutno je po 20 njih.

U opštini Aranđelovac glasa se na 41 biračkom mestu, a pravo glasa ima 36.841 upisan birač.

U Kuli do 14 časova izlaznost na lokalnim izborima 50,83 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Kuli do 14 časova je 50,83 odsto, rečeno je za Tanjug iz Opštinske izborne komisije.

Foto: Tanjug

Kako su naveli, do 14 časova glasalo je 16.920 glasača.

Skupština opštine Kula ima 37 odborničkih mesta.

PARANOJA BLOKADERA NA DELU: Maltretriraju građane na ulici zbog nepostojećih spiskova

Blokaderska banda došla ispred odbora SNS-a u Kuli

Blokader pretio radoju Jovanoviću iz Bajine Bašte

"SVE ćemo vas noćas pobiti i baciti u Drinu". Ove reči je Radoju Jovanovću (70) iz sela Okletac u Bajinoj Bašti uputio njegov komšija blokader Aleksandar Jovanović dok je ovaj izlazio sa biračkog mesta.

- Mnogo smo se uplašili, supruga Zorica i ja ne možemo da dođemo sebi. Više puta nam je prolazio i pretio smrću. Čak je i krenuo na nas, ali su nas neki ljudi spasili - rekao je za Alo Radivoj.

On ističe da mu je komšija dovikivao da je glasao za Vučića, da se prodao za večeru i slične uvrede.

BLOKADERI NASRĆU NA GRAĐANE U KULI! Stigle jake policijske snage!

Blokaderi bajkeri na monstruozan način zastrašuju građane u Crvenki.

Nasilnici iz redova blokadera - bajkeri pokušali su da provale u prostorije štaba Srpske napredne stranke lupajući na prozore i pokušavajući da provale na vrata.

Zastrašivanje je očigledno jedini program koji blokaderi imaju da ponude.

Jake policijske snage sprecavaju napad blokadera na stab SNS u Kuli.

U Sevojnu izlaznost do 14.00 časova na lokalnim izborima 53,49 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u gradskoj opštini Sevojno do 14.00 časova je 53,49 odsto, rečeno je za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Glasanje se na pet biračkih mesta odvija mirno i bez problema.

Pravo da glasa ima ukupno 5.545 upisanih birača.

U Knjaževcu izlaznost na lokalnim izborima do 14.00 časova 46,91 odsto

Na lokalnim izborima u Knjaževcu izlaznost je do 14.00 časova bila 46,91 odsto na osnovu podataka sa pet biračkih mesta koja predstavljaju reprezentativni uzorak, rečeno je za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Na teritoriji opštine Knjaževac pravo glasa ima 22.256 birača, a glasa se na 65 biračkih mesta.

Izlaznost na lokalnim izborima u Aranđelovcu do 14.00 časova 46 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Aranđelovcu do 14.00 časova bila je 46 odsto, rečeno je za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji.

U opštini Aranđelovac jutros je u 7.00 časova otvoreno 41 biračko mesto, a pravo glasa ima 36.841 upisan birač.

U Bajinoj Bašti do 14.00 časova izlaznost na lokalnim izborima 52 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Bajinoj Bašti do 14.00 časova bila je 52 odsto, rekli su za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Na teritoriji opštine Bajina Bašta na 52 biračka mesta pravo glasa ima 21.464 upisanih birača.

U Smederevskoj Palanci izlaznost do 14 časova 41 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Smederevskoj Palanci do 14 časova je 41 odsto upisanih birača, rečeno je Tanjugu u Opštinskoj izbornoj komisiji u Smederevskoj Palanci.

Kako navode, glasanje se odvija bez problema. U Smederevskoj Palanci pravo glasa ukupno ima 38.933 građana

U Kladovu do 14.00 časova glasalo 39 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Kladovu do 14.00 časova je 39 odsto upisanih birača, izjavila je član Opštinske izborne komisije u Kladovu Vesna Ćeha.

Ona je za Tanjug rekla da je do 14.00 časova glasalo 8.247 birača.

Izlaznost do 14.00 sati na lokalnim izborima u Majdanpeku 40,06 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Majdanpeku do 14.00 sati je 40,06 odsto upisanih birača na šest biračkih mesta koja predstavljaju reprezentativni uzorak, rekao je za Tanjug predsednik Opštinske izborne komisije Dejan Škorić.

Prema njegovim rečima, na tim biračkim mestima sve protiče mirno i bez problema.

U opštini Majdanpek pravo glasa ima 15.411 upisanih birača, a glasa se na 41 biračkom mestu.

Izlaznost do 14 časova na lokalnim izborima u Lučanima 47,53 odsto

Na lokalnim izborima u Lučanima do 14 časova glasalo je 47,53 odsto upisanih birača, rečeno je Tanjugu u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Na redovnim lokalnim izborima u Lučanima pravo glasa ima 14.632 birača koji svoje građansko pravo mogu ostvariti na jednom od 43 biračka mesta, glasanjem za jednu od šest ponuđenih izbornih listi.



Izlaznost do 12 časova na lokalnim izborima u Kuli 36,08 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Kuli do 12 časova je 36,08 odsto, saopšteno je iz Opštinske izborne komisije. Kako su naveli, do 12 časova glasalo je 12.011 glasača.

Predsednici biračkih odbora prijavili su velike gužve na biračkim mestima i veliku zainteresovanost građana za glasanje.

Bačulov u Smederevskoj Palanci

Foto: Novosti

U Knjaževcu izlaznost do 12 časova 31,92 odsto

Na lokalnim izborima u Knjaževcu izlaznost je do 12 časova bila 31,92 odsto na osnovu reprezentativnog uzorka sa pet biračkih mesta, izjavila je predsednica Opštinske izborne komisije Vesna Božinović.

Prema njenim rečima, na biračkim mestima sve protiče mirno i bez problema.

U Bajinoj Bašti do 12 časova izlaznost 32 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Bajinoj Bašti do 12 časova bila je 32 odsto, izjavila je predsednica Opštinske izborne komisije (OIK) Velimirka Jokić. Jokić ističe da na 52 biračka mesta u Bajinoj Bašti izborni proces protiče normalno i da nije bilo nepravilnosti.

Na teritoriji opštine Bajina Bašta na 52 biračka mesta pravo glasa ima 21.464 upisanih birača. Skupština Opštine Bajina Bašta ima 45 odborničkih mesta, a na izborima učestvuje šest izbornih lista.

Finansijer opozicije u Bajinoj Bašti potegao pištolj na članove SNS ispred opštinskog odbora.

U Boru do 12 časova glasalo 16,3 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Boru do 12 časova je, prema podacima Gradske izborne komisije, 16,3 odsto.

U Boru na 48 biračkih mesta pravo glasa ima 38.492, a do 12 časova je to pravo iskoristilo 6.289 upisanih birača. Lokalni parlament ima 35 odborničkih mesta. Na izborima za odbornike Skupštine grada Bor učestvuje sedam izbornih lista.

Aktivisti blokaderskih lista prete građanima mesta u kojima se održavaju izbori. Ovo je rezultat blokaderskog terora u Boru

U Smederevskoj Palanci izlaznost do 12 sati 26,15 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Smederevskoj Palanci do 12 časova je 26,15 odsto upisanih birača, što je neznatno veća izlaznost nego u isto vreme na prethodnim izborima 2022. godine, rečeno je Tanjugu u Opštinskoj izbornoj komisiji u Smederevskoj Palanci.

Prema rečima Gordane Kostić, zamenice sekretara OIK, u prvih pet sati lokalnih izbora nije zabeležen ni jedan incident i glasanje se obavlja bez problema. U Smederevskoj Palanci pravo glasa ukupno ima 38.933 građana, a glasa se na 49 biračkih mesta.

Dragan Kapičić: Pobediće oni kojima narod najviše veruje

Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Kula, naša porodica" na lokalnim izborima u toj opštini, Dragan Kapičić, rekao je danas da će pobedu odneti ona lista kojoj narod najviše veruje. Kapičić je to rekao pošto je jutros u Kuli glasao zajedno sa porodicom, na biračkom mestu u Omladinskom domu. On je izazio i uverenje da izbori prođu bez neregularnosti i incidenata.

Biračka mesta u opštini Kula, na redovnim lokalnim izborima, otvorena su jutros u 7.00 časova, a građani će svoje građansko pravo moći da iskoriste do 20.00 časova, kada će biračka mesta biti zatvorena.

Na teritoriji opštine Kula, na 40 biračkih mesta, od kojih je 15 u gradu, pravo glasa ima 33.286 građana. Skupština opštine Kula ima 37 odborničkih mesta. Na redovnim lokalnim izborima u Kuli učestvuje pet izbornih lista.

U Sevojnu izlaznost do 12 časova na lokalnim izborima 37,7 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Sevojnu do 12 časova je 37,7 odsto, rečeno je za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji.

U Sevojnu na pet biračkih mesta pravo glasa ima 5.545 upisanih birača. Skupština gradske opštine Sevojno ima 19 odbornika, a na izborima učestvuju četiri izborne liste.

Đurić: Građani će glasati za sigurnu budućnost, da se Sevojno gradi i razvija

Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Sevojno, naša porodica" na lokalnim izborima u ovoj gradskoj opštini Mirjana Đurić izjavila je danas da Sevojno treba da se gradi i razvija i izrazila uverenje da će građani bez obzira na politička uverenja glasati za sigurnu budućnost. "Treba zajedno da nastavimo u Sevojnu da gradimo sigurnu i razvijenu opštinu", rekla je Đurić posle glasanja i dodala da je glasala u skladu sa svojim uverenjima.

Ona je izrazila uverenje i da će građani tokom izbornog dana u Sevojnu pokazati veliki stepen zrelosti. "Pozvala bih građane da danas kao ja iskoriste svoje biračko pravo, da izađu na biračka mesta i da glasaju.

Osim građana, i sve ostale učesnike u izbornom procesu pozivam da pokažu veliki stepen tolerancije, međusobnog uvažavanja i da nam gradska opština Sevojno ne bude mesto nemira i raznih neprilika, nego da pokažemo visok stepen zrelosti i da ovaj izborni proces obavimo dostojanstveno", rekla je Đurić. U Sevojnu na pet biračkih mesta pravo glasa ima 5.545 upisanih birača, a skupština gradske opštine ima 19 odbornika.

Izlaznost do 12 sati na lokalnim izborima u Majdanpeku 32,11 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Majdanpeku do 12 sati je 32,11 odsto, rekao je za Tanjug predsednik Opštinske izborne komisije u Majdanpeku Dejan Škorić. U opštini Majdanpek pravo glasa ima 15.411 upisanih birača, a glasa se na 41 biračkom mestu. Skupština opštine Majdanpek ima 31 odborničko mesto. Na lokalnim izborima u Majdanpeku učestvuju četiri liste.

U Kladovu do 12 časova glasalo 30 odsto upisanih birača

Na lokalnim izborima u Kladovu izlaznost je do 12 časova iznosila 30 odsto upisanih birača, izjavila je član Opštinske izborne komisije u Kladovu Vesna Ćeha. Ona je za Tanjug rekla da je do 12 sati glasalo 6.333 birača.

Na teritoriji opštine Kladovo na 31 biračkom mestu pravo glasa ima 21.085 upisanih birača. Skupština opštine Kladovo ima 28 odborničkih mesta, a na izborima za Skupštinu opštine Kladovo učestvuju tri izborne liste.

Petković:Lokalni izbori imaju i nacionalni značaj, Srbiji i Boru potrebna stabilnost

Prvi na listi "Aleksandar Vučić - Bor, naša porodica" na izborima za Skupštinu grada Bora, Radiša Petković, rekao je da lokalni izbori koji se danas odrzzavaju imaju i nacionalni značaj. "I Boru i Srbiji potrebna je atmisfera mira i stabilnosti", rekao je Petković posle glasanja na biračkom mestu 27 u Boru. On je izarazio očekivanje i da izbori u Boru proteknu i mirnoj i fer atmosferi i pozvao građane da izađu na izbore i glasaju po svojoj savesti.

Biračka mesta na redovnim izborima za odbornike Skupštine grada Bora otvorena su jutros u 7.00 časova, a građani mogu da glasaju do 20 časova. Ukupan broj birača na teritoriji grada Bora je 38.492, a glasa se na 48 biračkih mesta. Lokalni parlament ima 35 odborničkih mesta.

BLOKADER SAVA MANOJLOVIĆA NAPAO ČETIRI ŽENE: Nasrnuo na aktivistkinje SNS

Simpatizer stranke Save Manojlovića, Ivan Filipović iz Obrenovca, u Aranđelovcu napao četri aktivistkinje SNS, povredio ih, polomio im telefone.

Foto: Novosti

Detaljno pročitajte OVDE.

Minić: Cilj da građani Majdanpeka imaju boljitak u naredne četiri godine

Prvi na listi "Aleksandar Vučić - Majdanpek - naša porodica" Peko Minić rekao je danas da očekuje da Majdanpek nastavi sa napretkom u naredne četiri godine.

"Očekujem da Majdanpek i opština Majdanpek nastave sa napretkom, a ciljevi su da svi građani opštine imaju boljitak u narednom periodu, znači u narednih četiri godine", izjavio je Minić za Tanjug posle glasanja na izborima za skupštinu te opštine.

U opštini Majdanpek pravo glasa ima 15.411 upisanih birača, a glasa se na 41 biračkom mestu. Skupština opštine Majdanpek ima 31 odborničko mesto.

Kod Kladova nađena palica kod pristalica opozicionih listi blizu biračkog mesta

U selu Podvrška kod Kladova, u blizini biračkog mesta, policija je kod grupe pristalica opozicionih listi pronašla teleskopsku palicu, saznaje Tanjug. Prema saznanjima, u blizini biračkog mesta broj 15 u selu Podvrška nalazila se grupa pristalica opozicionih izbornih listi, od kojih je jedan u ruci držao drvenu motku.

Policija je izvršila kontrolu putničkog vozila registarske oznake BG3076-CL, u vlasništvu Teodore S. iz Beograda, koja je i upravljala vozilom na lokalnom putu Podvrška - Kladovo prilikom odlaska iz navedenog sela.

Kontrolom je ustanovljeno da se u vozilu nalazila i Marija M. iz Uba, Milan B. iz Beograda i Marina M. iz Novog Sada.

Prilikom kontrole vozila, u njemu je pronađena teleskopska palica, dok motka nije pronađena, a jedna od osoba koja je bila u vozilu navela je da je isto "kupio" u selu Podvrška jer se navodno osećao ugroženo.

U Kladovu i još devet lokalnih samouprava danas se održavaju redovni lokalni izbori.

Opširnije pročitajte OVDE.

Matović: Očekujem pobedu u Kladovu i da nastavimo razvoj opštine

Prvi na listi ''Aleksandar Vučić - Kladovo, naša porodica'' na izborima za Skupštinu opštine Kladovo Goran Matović izrazio je danas uverenje da će ova lista odneti pobedu i da će u Kladovu nastaviti da se razvija infrastruktura, a građani zapošljavaju. "Očekujem da Srbija još jednom pokaže da je na pravom putu.

Prioriteti opštine Kladovo su još veći razvoj turizma, da uz pomoć države razvijamo još više infrastrukturu, i da probamo da zaposlimo malo ljudi koji su ostali nezaposleni", rekao je Matović za Tanjug posle glasanja na lokalnim izborima u ovoj opštini.

On je pozvao građane da obave svoju dužnost kao i da se izbori završe na demokratski način. "Ovim putem pozivam sve građane da obave svoju dužnost i da na najdemokratskiji način završimo izbore danas. Pozivam sve da bude mir, da nema razloga za nepotrebnim i nepromišljenim potezima. Smatram da svako ima ravnopravno pravo da danas izađe i da glasa", dodao je on.

SNS: Aktivisti blokaderskih lista prete građanima mesta u kojima se održavaju izbori

Srpska napredna stranka (SNS) navela je u saopštenju da aktivisti i lideri blokaderskih lista od jutros na najgrublji način uznemiravaju, provociraju i prete građanima lokalnih samouprava u kojima se održavaju izbori.

"Pored toga što su na više lokacija napali i prostorije i članove SNS, pretili replikama pištolja, na osnovu svedočenja ljudi koji se javljaju Srpskoj naprednoj stranci uočeno je više organizovanih grupa koja sa sobom nose uređaje za bežičnu komunikaciju, kao i metalne i drvene šipke i slične predmete", navedeno je u saopštenju SNS-a. SNS je pozvala građane da nadležnim državnim organima bez odlaganja prijave sva nepoznata lica koja im, kako je navedeno, "dolaze na kućne adrese, zaustavljaju ih na ulici, pozivaju telefonom i prete 'da će pobiti svu ćacad koja glasa za Vučića', 'da je Vučićevo vreme prošlo, da budu pametni, jer znaju šta ih čeka sutra'".

U saopštenju SNS-a se apeluje na građane da ostanu mirni i dodaje da, kako je navedeno, ove protivzakonite radnje blokadera imaju za cilj da spreče demokratski proces, onemoguće slobodnu izbornu volju građana da izaberu predstavnike koji se bore za jaku i slobodarsku Srbiju i čiji je program razvoj svakog dela Srbije.

U selu Kruščić u opštini Kula, gde se danas održavaju izbori za odbornike lokalnog parlamenta, došlo je do incidenta kada su pristalice opozicije došle ispred Mađarskog doma, gde su bili članovi Srpske napredne stranke (SNS).

Među onima koji su došli pred Mađarski dom bili su odbornici iz odborničke grupe "Oslobodimo Vrbas" iz Vrbasa, kao i odbornik Građanskog pokreta „Bravo“ u Novom Sadu Miran Pogačar.

Foto: Tanjug

Kako navode iz SNS-a, okupljeni su pokušali nasilno da uđu u Mađarski dom i lupali na vrata, tvrdeći da su članovi SNS-a minipulišu biračkim spiskovima.

Zatim je stigla policija, koju su pozvali članovi SNS-a. Jedan policajac je ušao u Mađarski dom, legitimisao članove SNS-a i zatim izašao.

Foto: Tanjug

U Knjaževcu izlaznost do 10 časova 14,35 odsto

Na lokalnim izborima u Knjaževcu izlaznost je do 10 časova 14,35 odsto na osnovu pet biračkih mesta koji su reprezentativni uzporak, izjavila je predsednica Opštinske izborne komisije Vesna Božinović. Na teritoriji opštine Knjaževac pravo galsa ima 22.256 birača, a glasaće se na 65 biračkih mesta. Skupština opštine Knjaževac ima 40 odbornika. Na izborima za odbornike Skupštine opštine Knjaževac učestvuju četiri izborne liste.

U Aranđelovcu za prvih sat vremena na pet biračkih mesta glasalo 423 birača

U Aranđelovcu je u prvom satu izbornog procesa na pet biračkih mesta na lokalnim izborima za odbornike Skupštine opštine glasalo 423 upisana birača, od ukupno 5.598 upisanih. Opštinska izborna komisija prati izlaznost birača na pet izbornih mesta, tri u gradu i dva u selima, od ukupno 41 biračkog mesta u opštini Aranđelovac. Prema prvim podacima koji su objavljeni posle 10 časova, na tim biračkim mestima glasalo je osam odsto birača u prvih sat vremena izbornog procesa. Kako je saopštila Opštinska izborna komisija tokom procesa glasanja u Aranđelovcu nije bilo nepravilnosti. U opštini Aranđelovac jutros je u 7 sati otvoreno 41 biračko mesto, a pravo glasa ima 36.841 upisan birač.

Skupština opštine Aranđelovac ima 41 odborničko mesto. Na izborima za odbornike Skupštine opštine Aranđelovac učestvuje pet izbornih lista. Na izborima učestvuju lista ''Aleksandar Vučić - Aranđelovac, naša porodica'' (Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije - SPS - Srpska stranka Zavetnici - Zavetnici - Milica Đurđević Stamenkovski - Srpska radikalna stranka - SRS - dr Vojislav Šešelj - Aleksandar Vulin - Pokret socijalista - PS - Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda - PUPS - Milan Krkobabić - Srpska napredna stranka - SNS - Miloš Vučević), zatim lista ''Ruska stranka - Za bolji Aranđelovac''. Na izborima u Aranđelovcu nadmeću se i lista ''Studenti za Aranđelovac - Mladost pobeđuje'', lista ''Koalicija 381 - Ujedinjeni podržavamo mlade'' i lista ''Grupa građana Srpski liberali za zeleni Aranđelovac''.

U Smederevskoj Palanci izlaznost do 10 časova na lokalnim izborima 12 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u u Smederevskoj Palanci do 10 časova je 12 odsto, rečeno je za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji. Na teritoriji opštine Smederevska Palanka pravo glasa ima 38.949 građana, a oni mogu da glasaju na 49 biračkih mesta. Glasači se opredeljuju za jednu od šest izbornih lista. Skupština opštine Smederevska Palanka ima 49 odbornika.

U Sevojnu izlaznost do 10 časova na lokalnim izborima 18,55 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Sevojnu do 10 časova je 18,55 odsto, rečeno je za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji. U Sevojnu na pet biračkih mesta pravo glasa ima 5.545 upisanih birača. Skupština gradske opštine Sevojno ima 19 odbornika, a na izborima učestvuju četiri izborne liste.

Izlaznost do 10 sati na lokalnim izborima u Majdanpeku 12,8 upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Majdanpeku do 10 sati je 12,8 odsto, rekao je za Tanjug predsednik Opštinske izborne komisije u Majdanpeku Dejan Škorić.

U opštini Majdanpek pravo glasa ima 15.411 upisanih birača, a glasaće se na 41 biračkom mestu. Skupština opštine Majdanpek ima 31 odborničko mesto. Na lokalnim izborima u Majdanpeku učestvuju četiri liste.

OIK: U Bajinoj Bašti do 10 časova izlaznost 12 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Bajinoj Bašti do 10 časova, na osnovu rezultata sa pet biračkih mesta, u proseku iznosi 12 odsto, izjavila je predsednica Opštinske izborne komisije (OIK) Velimirka Jokić. Navela je da je ovo prosečna izlaznost na osnovu izlaznosti do 10 časova na biračkim mestima 5, 6, 23, 32 i 52. Jokić ističe da na 52 biračka mesta u Bajinoj Bašti izborni proces protiče normalno i da nisu prijavljivane neregularnosti. Lokalne izbore u Bajinoj Bašti, kako je navela, prati 1.286 posmatrača, odnosno 15 domaćih i 5 stranih organizacija, što predstavlja veći broj nego na prethodnim izborima u ovoj opštini. Jokić je najavila da će presek izlaznosti biti objavljivan na svaka dva sata.

Na teritoriji opštine Bajina Bašta na 52 biračka mesta pravo glasa ima 21.464 upisanih birača. Skupština Opštine Bajina Bašta ima 45 odborničkih mesta, a na izborima za učestvuje šest izbornih lista.

U Lučanima do 10 časova glasalo 12 odsto upisanih birača

Na lokalnim izborima u Lučanima do 10 časova glasalo je 12 odsto upisanih birača, rečeno je Tanjugu u Opštinskoj izbornoj komisiji. Na redovnim lokalnim izborima u Lučanima pravo glasa ima 14.632 birača koji svoje građansko pravo mogu ostvariti na jednom od 43 biračka mesta, glasanjem za jednu od šest ponuđenih izbornih listi.

U Boru do 10 časova glasalo 6,66 odsto birača

Na lokalnim izborima u Boru do 10 sati glasalo je 6,66 odsto birača, rečeno je Tanjugu u Opštinskoj izbornoj komisiji u tom gradu. Kako navode, glasalo je 2.565 birača. Presek izlaznosti biće objavljivan na svaka dva sata. Ukupan broj birača na teritoriji grada Bora je 38.492, a glasaće se na 48 biračkih mesta. Lokalni parlament ima 35 odborničkih mesta. Na izborima za odbornike Skupštine grada Bor učestvuje sedam izbornih lista.

U Kladovu do 10 časova glasalo 13,49 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Kladovu do 10 časova je 13,49 odsto upisanih birača, izjavila je član Opštinske izbortne komisije u Kladovu Vesna Ćeha. Ona je za Tanjug rekla da je do 10 časova glasalo 2.846 birača.

Na teritoriji opštine Kladovo na 31 biračkom mestu pravo glasa ima 21.085 upisanih birača. Skupština opštine Kladovo ima 28 odborničkih mesta, a na izborima za Skupštinu opštine Kladovo učestvuju tri izborne liste.

Nosilac liste oko SNS u Aranđelovcu Goran Orlić glasao na biračkom mestu br. 4

Nosilac liste “Aleksandar Vučić - Aranđelovac naša porodica” Goran Orlić glasao je jutros na izborima za odbornike Skupštine opštine na biračkom mestu u Osnovnoj školi "Svetolik Ranković" u Aranđelovcu. On je glasao u 10.00 sati na biračkom mestu broj 4. U Osnovnoj školi "Svetolik Ranković" svoje biračko pravo ostvarila je i zamenica predsednika Skupštine opštine Aranđelovac Marija Elez, koja je došla zajedno sa Orlićem. U opštini Aranđelovac jutros je u 7.00 sati otvoreno 41 biračko mesto, a pravo glasa ima 36.841 upisan birač. Skupština opštine Aranđelovac ima 41 odborničko mesto.

Foto: Tanjug

Foto: Tanjug

Kovanović: Opozicija nije dozvoljavala postavljanje paravana,kasnio početak glasanja

Predsednica Opštinske izborne komisije (OIK) Lučani Katarina Kovanović izjavila je da predstavnici opozicije jutros nisu dozvolili da se postave paravani na biračkim mestima u Puhovu, kao i na biračkim mestima 13 i 14 u Guči, koja su zbog toga otvorena sa zakašnjenjem od oko 30 minuta.

"Imali smo problema što se tiče strane opozicije. Nismo mogli da postavimo paravane na biračkim mestima. To se dogodilo u Puhovu, pre sedam časova, pa smo uspostavili red jer su izašli naši članovi Opštinske izborne komisije. A u Guči, na biračkom mestu broj 13 i na mestu broj 14, od strane opozicije nije dozvoljeno da se postave paravani po zakonu, tako da smo poslali i članove Opštinske izborne komisije i morali smo da kontaktiramo i policiju da izađe na teren, da bi paravani bili uspostavljeni u skladu sa zakonom i tu je se kasnilo malo više od pola sata, ali pre osam je svakako počelo", rekla je za Tanjug Katarina Kovanović.

Dodala je da će na tim izbornim mestima neće biti produžavanja glasanja i da će se glasanje završiti u 20 časova. Kovanović je navela da je među posmatračima lokalnih izbora u opštini Lučani 11 domaćih organizacija sa 719 posmatrača kao i 5 stranih organizacija sa 19 posmatrača i 13 prevodilaca.

Prvi na listi oko SNS u B.Bašti Milenko Ordagić glasao na biračkom mestu broj 5

Prvi na listi “Aleksandar Vučić - Bajina Bašta naša porodica” Milenko Ordagić glasao je jutros na lokalnim izborima na biračkom mestu u zgradi Nacionalne službe za zapošljavanje. On je glasao u 9 časova na biračkom mestu broj 5.

U Bajinoj Bašti na 52 biračka mesta pravo glasa ima 21.464 upisana birača. Skupština Opštine Bajina Bašta ima 45 odborničkih mesta, a na lokalnim izborima učestvuje šest izbornih lista.

Pohapšeni blokaderi u Sevojnu

Pripremali haos na dan izbora, prilikom pretresa kod njih su pronađeni oružje i sredstva za ometanje javnog reda.

Policija je prilikom pretresa kod njih pronašla teleskopsku palicu, dve baklje, suzavac, rasklopivi nož, kao i tri radio-stanice za komunikaciju.

Iako su danima upozoravali na nasilje svojih političkih protivnika, ispostavilo se da su upravo oni bili spremni na incidente.

Skandal! Blokaderske, paramilitarne grupe, opremljene zabranjenom opremom, na biračkim mestima u Bajinoj Bašti

U Boru su blokaderi napali aktiviste Srpske napredne stranke!

Izlaznost na lokalnim izborima u Boru do osam časova je oko tri odsto upisanih birača, izjavila je sekretarka Opštinske izborne komisije Ljubinka Jelić. Jelićeva je rekla za Tanjug da je do 8.00 časova glasalo 1.206 birača. Navela je i da su sva biračka mesta otvorena na vreme i da su uočene manje nepravilnosti", koje su brzo rešavane. Navela je da današnje izbore prati više od 800 posmatrača i pet stranih delegacija koje su dobile akreditaciju da posmatraju izbore.

Presek izlaznosti biće objavljivan na svaka dva sata. Ukupan broj birača na teritoriji grada Bora je 38.492, a glasaće se na 48 biračkih mesta. Lokalni parlament ima 35 odborničkih mesta.

Na izborima za odbornike Skupštine grada Bor učestvuje sedam izbornih lista. Lokalni izbori danas se održavaju i u Smederevskoj Palanci, Bajinoj Bašti, Kuli, Lučanima, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu.

Blokaderi pokušavaju da zaustave glasanje!

Blokaderi su napravili haos na biračkom mestu u Kruščiću, u opštini Kula. Oni su pokušali da onemoguće glasanje.

Izlaznost do 9 sati

Smederevska Palanka - 1.803 birača.

Miketić i Manojlović spremaju haos u Bajinoj Bašti?

Miketić i Manojlović sa 20 blokadera pojavili su se ispred jednog biračkog mesta u Bajinoj Bašti.

Na lice mesta stigla je i policija.

Više od 800 poslatrača u Aranđelovcu

Vise od 800 posmatrača nadgleda glasanje u Aranđelovcu. Prema prvim informacijama, izlaznost je veća od očekivane do 8 časova. Kako je rečeno medijima, prvi veći presek biće objavljen u 10 časova.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

U Kladovu sve po protokolu

Prvi presek izlaznosti u Kuli

Do 8 časova u Kulo je glasalo 3.32% birača.

Glasanje u Lučanima

Foto: Novosti

Blokaderi Save Manojlovića pravili haos u Smederevskoj Palanci

U Smederevskoj Palanci na biračkim mestima u Kusatku i Vodicama opozicija je odlagala otvaranje biračkih mesta.

Zahtevali su da ne bude paravan iza glasačkog mesta, da glasanje bude javno što je protiv Ustava i zakona.

Njihovi kontrolori su se pojavili sa njihovim obeležjima i bedževima sa natpisom "Kreni i promeni".

Ukupna izlaznost do 8h je 1.80% tačnije 733 glasača.

Prvi na listi oko SNS u Boru Radiša Petković glasao na biračkom mestu 27

Prvi na listi "Aleksandar Vučić - Bor, naša porodica" na današnjim lokalnim izborima u Boru Radiša Petković glasao je u 8 časova na biračkom mestu 27 u Boru. Biračka mesta na redovnim izborima za odbornike Skupštine grada Bor u Boru otvorena su jutros u 7.00 časova.

Građani će moći da glasaju do 20 časova, a do tada traje i izborna tišina. Ukupan broj birača na teritoriji grada Bora je 38.492, a glasaće se na 48 biračkih mesta. Lokalni parlament ima 35 odborničkih mesta.

Na izborima za odbornike Skupštine grada Bor učestvuje sedam izbornih lista. Lokalni izbori danas se održavaju i u Smederevskoj Palanci, Bajinoj Bašti, Kuli, Lučanima, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu.

Prvi na listi oko SNS u Kuli Dragan Kapičić glasao na biračkom mestu u Omladinskom domu

Prvi na listi "Aleksandar Vučić - Kula, naša porodica" na današnjim lokalnim izborima u Kuli Dragan Kapičić glasao je jutros na biračkom mestu broj 7 u Kuli. Kapičić je glasao u 7.30 zajedno sa porodicom, na biračkom mestu u Omladinskom domu u Kuli.

Biračka mesta u opštini Kula, na redovnim lokalnim izborima, otvorena su jutros u 7.00 časova, a građani će svoje građansko pravo moći da iskoriste do 20.00 časova, kada će biračka mesta biti zatvorena.

Na teritoriji opštine Kula, na 40 biračkih mesta, od kojih je 15 u gradu, pravo glasa ima 33.286 građana. Skupština opštine Kula ima 37 odborničkih mesta. Na redovnim lokalnim izborima u Kuli učestvuje pet izbornih lista.

Izborna tišina, kao i ostalih devet lokalnih samouprava u kojima se danas održavaju redovni lokalni izbori, počela je u ponoć između četvrtka i petka i trajaće do zatvaranja biračkih mesta, danas u 20 časova. Lokalni izbori danas se održavaju i u Boru, Smederevskoj Palanci, Bajinoj Bašti, Lučanima, Sevojnu, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu i Majdanpeku.

Sva biračka mesta na izborima za odbornike gradske opštine Sevojno otvorena u 7.00 časova

Sva biračka mesta na izborima za odbornike gradske opštine Sevojno otvorena su jutros u 7.00 časova i, prema informacijama iz Opštinske izborne komisije, glasanje za sada protiče bez problema.

U Sevojnu na pet biračkih mesta pravo glasa ima 5.545 upisanih birača. Skupština gradske opštine Sevojno ima 19 odbornika. Na izborima za odbornike Gradske opštine Sevojno učestvuju četiri izborne liste. Na izborima u Sevojnu učestvuju lista "Aleksandar Vučić - Sevojno, naša porodica", zatim lista "Milan Stamatović - Avram Ilić predsednik GO Sevojno Zdrava Srbija - Zdravo da pobedi". Na izborima u ovoj gradskoj opštini učestvuju i lista "Ujedinjeni - Sevojno" i lista "Srpski liberali za zeleno Sevojno".

Lokalni izbori danas se održavaju i u Boru, Smederevskoj Palanci, Kuli, Bajinoj Bašti, Lučanima, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku. Izborna tišina traje do 20 časova.

Biračka mesta na lokalnim izborima u Bajinoj Bašti otvorena u 7.00 časova

Biračka mesta na lokalnim izborima u Bajinoj Bašti otvorena su na vreme, u 7.00 časova, a građani će moći da glasaju do 20 časova. U Bajinoj Bašti na 52 biračka mesta pravo glasa ima 21.464 upisana birača. Skupština Opštine Bajina Bašta ima 45 odborničkih mesta. Na izborima za odbornike Skupštine opštine Bajina Bašta učestvuje šest izbornih lista. Na izborima učestvuju lista okupljena oko SNS-a "Aleksandar Vučić - Bajina Bašta, naša porodica", zatim lista "Ujedinjeni za Bajinu Baštu".

Na izborima se nadmeću i lista "Zdrava Srbija - Milan Stamatović", "Socijaldemokratska partija Srbije - Marija Milosavljević", zatim lista "Grupa građana Izađi/izbori se za Bajinu Baštu - srpski liberali" i lista "Nestranački pokret za Bajinu Baštu". Lokalni izbori danas se održavaju i u Boru, Smederevskoj Palanci, Kuli, Lučanima, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu. Izborna tišina traje do 20 časova.

Sva biračka mesta na lokalnim izborima u Kladovu otvorena na vreme

Sva biračka mesta na lokalnim izborima u opštini Kladovo otvorena su na vreme, u 7.00 časova i glasanje za sada protiče bez problema, rečeno je za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji u Kladovu. Na teritoriji opštine Kladovo na 31 biračkom mestu pravo glasa ima 21.085 upisanih birača. Skupština opštine Kladovo ima 28 odborničkih mesta.

Na izborima za Skupštinu opštine Kladovo učestvuju tri izborne liste. Na izborima u ovoj opštini učestvuju lista lista ''Aleksandar Vučić - Kladovo, naša porodica'', zatim lista Grupa građana ''Kladovo ima nas - vreme je za promene'' i lista ''Srpski liberali za zeleno Kladovo''. Izborna tišina traje do 20 časova. Lokalni izbori danas se održavaju i u Boru, Smederevskoj Palanci, Bajinoj Bašti, Lučanima, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu. Prethodni izbori u ovih 10 jedinica lokalne samouprave održani su 3. aprila 2022. godine.

Foto: Novosti

Svih 49 biračkih mesta na lokalnim izborima u Smederevskoj Palanci otvoreno u 7.00 časova

U Smederevskoj Palanci je jutros, u 7 sati, počelo glasanje na izborima za odbornike skupštine opštine, a prema informacijama iz Opštinske izborne komisije, svih 49 biračkih mesta otvoreno je na vreme i glasanje se odvija bez problema. Građani će moći da glasaju do 20 časova. Na biračkom mestu 41u 7 časova je, kao prvi birač, glasao predsednik opštine Smederevska Palanka Nikola Vučen.

Pravo glasa na lokalnim izborima ima 38.949 građana, pa je Smederevska Palanka opština sa najvećim brojem upisanih birača od 10 lokalnih samouprava u kojima se danas održavaju izbori. Glasači se opredeljuju za jednu od šest izbornih lista, birajući tako novi sastav Skupštine opštine, odnosno, 49 odbornika.

Na prethodnim lokalnim izborima, 2022. godine, izlaznost birača je bila oko 55 odsto. Lokalni izbori danas se održavaju i u Boru, Kuli, Bajinoj Bašti, Lučanima, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu. Izborna tišina traje do 20 časova.

Sva biračka mesta na lokalnim izborima u Knjaževcu otvorena na vreme, u 7.00 časova

Sva biračka mesta na lokalnim izborima u Knjaževcu otvorena su jutros u 7 časova. Kako je za Tanjug rečeno u Opštinskoj izbornoj komisiji u Knjaževcu, glasanje na svim biračkim mestima za sada protiče bez problema. Građani će moći da glasaju do 20 časova, do kada traje i izborna tišina.

Pravo glasa na teritoriji opštine Knjaževac ima 22.256 birača, a glasaće se na 65 biračkih mesta. Skupština opštine Knjaževac ima 40 odbornika. Na izborima za odbornike Skupštine opštine Knjaževac učestvuju četiri izborne liste. Na izborima učestvuju lista "Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica", zatim lista "Promene - dr Igor Milosavljević - Marko Ignjatović".

Na izborima u Knjaževcu takmiče se i lista "Grupa građana Srpski liberali za zeleni Knjaževac" i lista "Knjaževac uz studente - Čista lista - dr Ivan Milošević". Lokalni izbori danas se održavaju i u Boru, Smederevskoj Palanci, Kuli, Lučanima, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu.

Otvorena biračka mesta na izborima za odbornike Skupštine grada Bor

Biračka mesta na redovnim izborima za odbornike Skupštine grada Bor u Boru otvorena su jutros u 7.00 časova. Građani će moći da glasaju do 20 časova, a do tada traje i izborna tišina. Ukupan broj birača na teritoriji grada Bora je 38.492, a glasaće se na 48 biračkih mesta. Lokalni parlament ima 35 odborničkih mesta.

Na izborima za odbornike Skupštine grada Bor učestvuje sedam izbornih lista. Na izborima učestvuju lista ''Aleksandar Vučić - Bor, naša porodica'', zatim lista ''Bor, naša odgovornost'' i lista ''Svoji na svome - dr Predrag Balašević - Vlaška narodna stranka''. Na izborima učestvuju i lista ''Ljudi u centru - Srećko Zdravković'', lista ''Dr Miloš Jovanović - dr Zoran Stojković - NADA za Bor - Nacionalno demokratska alternativa - NADA'' i lista ''Irena Živković - Radnička - Bor Boranima''. Lokalni izbori danas se održavaju i u Smederevskoj Palanci, Bajinoj Bašti, Kuli, Lučanima, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu.

Foto: Novosti

Prema Zakonu o lokalnim izborima, izborna komisija u roku od 96 sati od zatvaranja biračkih mesta objavljuje rezultate izbora. Prethodni izbori u ovim lokalnim samoupravama održani su 3.aprila 2022. godine.

Foto: Novosti

Glasanje u Aranđelovcu počelo na vreme

Sva biračka mesta na teritoriji opštine Aranđelovac, gde se danas održavaju lokalni izbori, otvorena su na vreme, u 7.00 časova.

U opštini Aranđelovac glasaće se na 41 biračkom mestu, a pravo glasa ima 36.841 upisan birač. Skupština opštine Aranđelovac ima 41 odborničko mesto.

Na izborima za odbornike Skupštine opštine Aranđelovac učestvuje pet izbornih lista.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Sva biračka mesta na lokalnim izborima u opštini Majdanpek otvorena na vreme

Sva biračka mesta na teritoriji opštine Majdanpek, gde se danas održavaju lokalni izbori, otvorena su na vreme, u 7.00 časova. Predsednik Opštinske izborne komisije u Majdanpeku Dejan Škorić izjavio je za Tanjug da na svim biračkim mestima glasanje za sada protiče bez problema.

U opštini Majdanpek pravo glasa ima 15.411 upisanih birača, a glasaće se na 41 biračkom mestu. Skupština opštine Majdanpek ima 31 odborničko mesto. Na lokalnim izborima u Majdanpeku učestvuju četiri liste.

Građani Kule poranili na glasanje

U Kuli su se već formirali redovi na biračkim mestima koja su otvorena tačno u tačno 7 sati.

Počeli lokalni izbori

Redovni izbori u 10 lokalnih samouprava u Srbiji počeli su u 7.00 časova.

Biračka mesta biće otvorena do 20 časova.

Najviše lista je u Boru - sedam, po šest je u Smederevskoj Palanci, Lučanima i Bajinoj Bašti, po pet u Aranđelovcu i Kuli, četiri u Knjaževcu i Majdanpeku, a u Sevojnu i Kladovu tri.

Na 48 biračkih mesta u Boru glasaće 38.511 birača. Za 35 odborničkih mesta nadmeću se liste "Aleksandar Vučić - Bor, naša porodica", "Bor, naša odgovornost", "Svoji na svome - dr Predrag Balašević - Vlaška narodna stranka", "Ljudi u centru - Srećko Zdravković", "Borci za Bor", "Dr Miloš Jovanović - dr Zoran Stojković - NADA za Bor", "Irena Živković - Radnička - Bor Boranima".

U Smederevskoj Palanci ima 38.949 upisanih birača koji će svoje izborno pravo iskoristiti na 49 mesta. Ova opština ima 49 odbornika a za mandate se utrkuju liste "Aleksandar Vučić, Smederevska Palanka, naša porodica", "Ujedinjeni za Palanku", "Studenti Palanke", "Izlečimo sistem - Da Palanka ozdravi", "Mladi za Palanku - Sami protiv svih" i "Narodna lista - Zoran Milojković, profesor".

Na 52 mesta u Bajinoj Bašti u nedelju glasaće 21.462 birača. Skupština ove opštine na Drini ima 45 odborničkih mesta za koja se nadmeću opcije "Aleksandar Vučić - Bajina Bašta, naša porodica", "Ujedinjeni za Bajinu Baštu", "Zdrava Srbija - Milan Stamatović", "SDPS - Marija Milosavljević", "Izađi, izbori se za Bajinu Baštu - srpski liberali, "Nestranački pokret za Bajinu Baštu".

Na teritoriji opštine Lučani na 43 biračka mesta pravo glasa ima 14.632 upisana birača. Skupština ima 35 odbornika, a na izborima učestvuju liste "Aleksandar Vučić - Lučani, naša porodica", "Radomir Ivanović - Saborno, a ne podele - SDPS", "Zajedno za Lučane", "Nada za Dragačevo", "Zvuk pravde - Zajedno za studente - Mirjana Kern", "Zeleni front za studente - Dragačevo".

IZBORNA TIŠINA IZBORNA tišina pred lokalne izbore koji će u nedelju biti održani u devet opština i jednom gradu u Srbiji počela je u ponoć 26. marta i trajaće večeras do 20 časova, do zatvaranja biračkih mesta.

U opštini Aranđelovac glasa se na 41 biračkom mestu, a pravo glasa ima 36.841 građanin. Opština broji 41 odborničko mesto, a na izborima učestvuju opcije "Aleksandar Vučić - Aranđelovac, naša porodica", "Ruska stranka - Za bolji Aranđelovac", "Studenti za Aranđelovac - Mladost pobeđuje", "Koalicija 381 - Ujedinjeni podržavamo mlade" i "Srpski liberali za zeleni Aranđelovac".

Pravo glasa u Kuli ima 33.283 upisanih birača koji će svoje pravo iskoristiti na 40 biračkih mesta. U Skupštini opštine Kula ima 37 odbornika, a na izborima učestvuju liste "Aleksandar Vučić - Kula, naša porodica", "Mladi za Kulu", "Glas mladih opštine Kula", "Rusinska lista", "Srpski liberali - za zelenu Kulu".

Opština Knjaževac ima 22.256 građana sa pravom glasa koji će u nedelju izaći na neko od 65 biračkih mesta. Lokalna skupština ima 40 odborničkih mesta, za koja se nadmeću liste "Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica", "Promene - dr Igor Milosavljević - Marko Ignjatović", "Srpski liberali za zeleni Knjaževac", "Knjaževac uz studente - Čista lista - dr Ivan Milošević".

U Majdanpeku pravo glasa ima 15.417 upisanih glasača koji će 31 odbornika birati na 41 biračkom mestu. Za mandat u Skupštini opštine Majdanpek nadmeću se opcije "Aleksandar Vučić - Majdanpek, naša porodica", "Mi odlučujemo - dr Damjan Stevkić", "Srpski liberali za zeleni Majdanpek", "Nu dau - Ne dam".

Skupština opštine Kladovo ima 28 odborničkih mesta, a 21.090 birača glasaće na 31 biračkom mestu. Na izborima u ovoj lokalnoj samoupravi učestvuju opcije "Aleksandar Vučić - Kladovo, naša porodica", "Kladovo ima nas - vreme je za promene", "Srpski liberali za zeleno Kladovo".

Užička opština Sevojno ima 19 odbornika, a na pet biračkih mesta glasaće 5.544 građana sa pravom glasa. Za mandate u ovoj opštini takmiče se "Aleksandar Vučić - Sevojno, naša porodica", "Milan Stamatović - Avram Ilić predsednik GO Sevojno Zdrava Srbija - Zdravo da pobedi", "Ujedinjeni Sevojno" i "Srpski liberali za zeleno Sevojno".