MIMOVIĆU PRIJA RAD SA PUNOVIĆEM: Ima sjajne ideje, ljudi treba da budu strpljivi

REPREZENTATIVAC Srbije u fudbalu Ognjen Mimović izjavio je da njegova ekipa posle prijateljske utakmice protiv Španije zna šta treba da popravi i dodao da će naredni meč protiv Saudijske Arabije biti ozbiljan test za "orlove".

FOTO: Profimedia

Izabranici Veljka Paunovića su pre dva dana u gostima poraženi od Španije rezultatom 3:0, a u utorak će u Bačkoj Topoli dočekati Saudijsku Arabiju u još jednoj prijateljskoj utakmici.

- Sigurno da je Španija jedna od najkvalitetnijih reprezentacija na svetu. Mislim da su to i pokazali. Rezultat je bio realan, ali za nas je ovo bila sjajna provera, da vidimo gde smo i šta smo. Jasno je da moramo još mnogo da radimo da bismo došli na taj nivo. Pokazali smo u nekim situacijama da možemo da igramo protiv njih - rekao je Mimović, a prenosi sajt FSS.

On je naveo da je "orlovima" protiv "furije" nedostajalo malo više strpljenja i boljih rešenja u završnici i da je ta utakmica bila važna za razvoj reprezentacije Srbije.

- Pokušali smo da igramo, ali mnogo zavisi od toga koliko vam protivnik dozvoli. Španija ima neverovatnu reakciju posle izgubljene lopte, imate bukvalno delić sekunde da nađete rešenje. Ipak, mislim da smo mogli još više u nekim fazama utakmice. Španija je napadački jedna od najboljih reprezentacija, imaju sjajnu kombinatoriku. Imao sam utisak da kada Pedri podigne glavu, svi već znaju šta treba da rade. To su uigrani sistemi i vrhunska kretanja. Za nas defanzivce, ovo je bila sjajna škola i odlična priprema za ono što nas čeka na jesen u duelima protiv Nemačke, Holandije i Grčke.

Mimović je istakao da će meč protiv Saudijske Arabije biti ozbiljan test i dobra priprema za našu selekciju.

- Nema slabih reprezentacija. Svi danas igraju ozbiljan fudbal. Tek ćemo detaljno analizirati Saudijsku Arabiju. Nećemo se fokusirati na jednog igrača. Gledamo ih kao tim i znamo da će biti kvalitetan protivnik. Uvek je lepše igrati pred punim stadionom i našim navijačima. Pozvao bih sve da dođu na tribine TSC Arene, podrška nam mnogo znači.

Srpski fudbaler je dodao da mu se dopada rad selektora Veljka Paunovića.

- Mislim da ima sjajnu ideju. Ljudi treba da budu strpljivi, to je proces. Mnogo radimo na analizama, spremamo se za svakog protivnika do detalja. Recimo, pred duel u Viljarealu, imao sam sveobuhvatnu analizu svakog potencijalnog napadača Španije koji bi mi bio direktan rival na mojoj strani terena. Meni kao defanzivcu to mnogo znači.

On je naveo da mu je cilj da se ustali kao standardni član reprezentacije.

- Velika je stvar igrati za reprezentaciju. Mnogo znači kada rasteš i sazrevaš uz momke koje trenutno imam pored sebe u A reprezentaciji. Uživao sam pre neki dan kada su uručivane Zlatne lopte Sergeju, Luki i Strahinji. Želja mi je da jednog dana i ja budem u grupi igrača koja će mlađima poslužiti kao uzor. Kada igraš za Srbiju, daješ 110 odsto svojih mogućnosti.

Istakao je da sa nestrpljenjem očekuje Evropsko prvenstvo za mlade koje će se sledeće godine održati u Srbiji i Albaniji.

- Imamo sjajnu generaciju do 21 godine. Svi želimo da napravimo nešto što ćemo pamtiti ceo život. Nešto poput generacije koja je zablistala na Novom Zelandu 2015. godine. Moram da kažem, bez obzira na to da li sam u A timu ili u mladoj reprezentaciji, uvek imam isti žar i ogromnu želju da se radujem pobedi - poručio je Mimović.

Fudbaler Pafosa je protiv Španije na terenu proveo 83 minuta kada ga je zamenio Kosta Nedeljković.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“