NEMA ODMORA ZA EVROLIGAŠE: Evo šta je Jurica Golemac rekao pred utakmicu Crvena zvezda - Dubai u ABA ligi

ZA evroligaše odmora nema. Posle napornih utakmica u duplom kolu Crvena zvezda i Dubai odmeriće snage u ABA ligi. Pred ovaj meč se oglasio trener tima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Jurica Golemac.

FOTO: Dubai Basketball

Ove ekipe su se nedavno sastale u Sarajevu i Dubai je ubedljivo slavio sa 114:91. Ipak, hrvatski stručnjak sad očekuje drugačiju utakmicu.

- Ovo je potpuno drugačija utakmica, u ovom ludom ritmu i u delu ABA lige gde se isti rivali sreću u kratkom razmaku. Očekuje se drugačija Crvena zvezda, sa mnogo više fizičke igre i želje. Imali su isti broj dana za odmor kao i mi. Mora da postoji mnogo veći nivo fizičke borbe nego u prethodnom meču, to je glavni fokus - rekao je Golemac.

Plejmejker ovog tima Mekinli Rajt takođe je govorio o ovom duelu.

- Sigurno će biti izuzetno motivisani, s obzirom na to da smo ih u prethodnom meču ubedljivo savladali. Radi se o veoma kvalitetnom timu, sa mnogo talenta. Za pobedu je potreban kompletan timski napor. Ključ leži u skoku, fizičkoj igri, tranziciji i odbrani jedan na jedan. Ovo je još jedan veliki test za nas - istakao je sjajni organizator igre.

Utakmica Crvena zvezda - Dubai igra se u ponedeljak od 19 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić".

