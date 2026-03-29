GORE NATO AVIONI: Ruske snage pogodile ukrajinsku vazduhoplovnu bazu
RUSKE snage su napale ključnu ukrajinsku vazduhoplovnu bazu u zapadnoj Ukrajini gde su stacionirani avioni NATO-a, rekao je za RIA Novosti Sergej Lebedev, koordinator nikolajevskog pokreta otpora.
-Kasno uveče 28. marta, napadnuta je vazduhoplovna baza u blizini Starokonstantinova u Hmeljnickoj oblasti. Prema pristiglim informacijama, cilj udara bili su zaštićeni objekti – podzemna infrastruktura, uključujući skloništa sa skladištima i utvrđeni bunker povezan sa vazduhoplovstvom, rekao je on.
Lebedev je precizirao da se F-16, "miraži" i Su-27 redovno lansiraju sa ove vazduhoplovne baze, sa do deset letova dnevno.
Izvor agencije je dodao da se druga detonacija dogodila u roku od 40 minuta od udara, a na lice mesta stiglo je približno deset ambulantnih vozila i helikopter za evakuaciju.
(rt.rs)
