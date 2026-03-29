Politika

PRVI PRELIMINARNI REZULTATI LOKALNIH IZBORA

Новости онлине

29. 03. 2026. u 20:49 >> 22:03

Stižu prvi rezultati glasanja.

ПРВИ ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА

Foto: Tanjug

Lučani:

Lisice 

  • SNS 88
  • OSTALI 23

Guberevci ukupno 256 glasalo

  • SNS 187
  • Ostali 50

Donja Kravarica

  • Glasalo: 191
  • Nevažećih: 4
  • SNS - 150 glasova
  • OSTALI 34

Lisice 2

  • SNS 81
  • OSTALI 48
  • Nevažećih - 3

Đerać

  • SNS 86 
  • OSTALI 15

Gornja Kravarica

  • Glasalo 171
  • SNS 124 glasa

Selo Lučani

  • SNS 142 
  • od 207

GORNjI DUBAC

  • SNS 50
  • BLOKADERI 17

Vica 2

  • SNS - 80
  • Nevažeći -2
  • Blokaderi -20


Livade / Lučani

  • Broj izašlih: 32
  • SNS:27
  • OSTALI 5

Glog

  • Izašlo - 124
  • SNS - 89


Lukovići 

  • Izašlo 93
  • SNS 66


Rti 2, 

  • Izašlo 113
  • SNS 73
  • Ostali 34
  • Nevažeći 3 

Vučkovica 

  • SNS 124
  • Blokaderi 55

Sevojno 1- u centru sevojna 

  • SNS 280
  • Blokaderi 200

Negrišori

  • SNS 184
  • Blokaderi 54

Veles

  • SNS 63
  • Blokaderi 33

Majdanpek:

  • SNS 64,66
  • Blokaderi 13 posto

Lučani 22 od 43 biračka mesta

  • SNS 68,5 posto

Majdanpek

SNS - 62,9 odsto glasova, blokaderi oko 20 odsto glasova.

Od 6.246 važećih glasova lista Aleksandra Vučića osvojila je 4.084 glasova, do su blokaderi 1.206

Bajina Bašta

Izborno mesto 16

  • SNS 42
  • blokaderi 19

Izborno mesto 27 Bajina Bašta

  • Od izašlih 77, za Vučića 58

Izborno mesto 26

  • od 178 123 za SNS

Izborno mesto 51 Slotuša

  • Od 98 - 68 za SNS

Izborno mesto 16

  • SNS 42
  • blokaderi 15

Izborno mesto 28 

  • SNS 43 od 51 izašlih

Lučani novi rezultati:

Na 32 od 43 obrađena mesta u Lučanima, lista oko Srpske napredne stranke osvojila je 67,3 odsto glasova birača.

Knjaževac:

Na osnovu 98,4 procenata obrađenih glasova rezultati su sledeći:

  • Lista oko SNS 56,7 %
  • Igor Milosavljević - Promena 8,92
  • Blokaderi 33,3 %

