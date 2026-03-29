PRVI PRELIMINARNI REZULTATI LOKALNIH IZBORA
Stižu prvi rezultati glasanja.
Lučani:
Lisice
- SNS 88
- OSTALI 23
Guberevci ukupno 256 glasalo
- SNS 187
- Ostali 50
Donja Kravarica
- Glasalo: 191
- Nevažećih: 4
- SNS - 150 glasova
- OSTALI 34
Lisice 2
- SNS 81
- OSTALI 48
- Nevažećih - 3
Đerać
- SNS 86
- OSTALI 15
Gornja Kravarica
- Glasalo 171
- SNS 124 glasa
Selo Lučani
- SNS 142
- od 207
GORNjI DUBAC
- SNS 50
- BLOKADERI 17
Vica 2
- SNS - 80
- Nevažeći -2
- Blokaderi -20
Livade / Lučani
- Broj izašlih: 32
- SNS:27
- OSTALI 5
Glog
- Izašlo - 124
- SNS - 89
Lukovići
- Izašlo 93
- SNS 66
Rti 2,
- Izašlo 113
- SNS 73
- Ostali 34
- Nevažeći 3
Vučkovica
- SNS 124
- Blokaderi 55
Sevojno 1- u centru sevojna
- SNS 280
- Blokaderi 200
Negrišori
- SNS 184
- Blokaderi 54
Veles
- SNS 63
- Blokaderi 33
Majdanpek:
- SNS 64,66
- Blokaderi 13 posto
Lučani 22 od 43 biračka mesta
- SNS 68,5 posto
Majdanpek
SNS - 62,9 odsto glasova, blokaderi oko 20 odsto glasova.
Od 6.246 važećih glasova lista Aleksandra Vučića osvojila je 4.084 glasova, do su blokaderi 1.206
Bajina Bašta
Izborno mesto 16
- SNS 42
- blokaderi 19
Izborno mesto 27 Bajina Bašta
- Od izašlih 77, za Vučića 58
Izborno mesto 26
- od 178 123 za SNS
Izborno mesto 51 Slotuša
- Od 98 - 68 za SNS
Izborno mesto 16
- SNS 42
- blokaderi 15
Izborno mesto 28
- SNS 43 od 51 izašlih
Lučani novi rezultati:
Na 32 od 43 obrađena mesta u Lučanima, lista oko Srpske napredne stranke osvojila je 67,3 odsto glasova birača.
Knjaževac:
Na osnovu 98,4 procenata obrađenih glasova rezultati su sledeći:
- Lista oko SNS 56,7 %
- Igor Milosavljević - Promena 8,92
- Blokaderi 33,3 %
Uskoro opširnije
Preporučujemo
PRVI REZULTATI IZBORA U LUČANIMA: Naprednjaci će moći samostalno da formiraju vlast
29. 03. 2026. u 21:39
BLOKADERI SANjALI O HAOSU PA SE SVI RAZBEŽALI: "Beži, počela je kiša"
29. 03. 2026. u 21:38
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
