"POBEDITI ILI UMRETI!" Frančesko Toti poslao poruku fudbalerima Italije pred meč sa Bosnom i Hercegovinom

Legendarni Frančesko Toti je izneo očekivanja pred meč Bosne i Hercegovine i Italije.

O izazovu koji čeka njegovu selekciju govorio je i legendarni Frančesko Toti za "Sport Italiju".

"U utorak idemo u Bosnu i Hercegovinu, gde nas očekuje teška i nezgodna utakmica. Za nas je to pobediti ili umreti", rekao je Toti.

Ipak, bivši kapiten Rome veruje u kvalitet tima i selektora Đenaro Gatuzo.

"Ne sumnjam da ćemo odigrati sjajnu utakmicu, ali i da će Gatuzo znati da upravlja emocijama i situacijom", poručio je Toti.

