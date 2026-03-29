"POBEDITI ILI UMRETI!" Frančesko Toti poslao poruku fudbalerima Italije pred meč sa Bosnom i Hercegovinom
Legendarni Frančesko Toti je izneo očekivanja pred meč Bosne i Hercegovine i Italije.
O izazovu koji čeka njegovu selekciju govorio je i legendarni Frančesko Toti za "Sport Italiju".
"U utorak idemo u Bosnu i Hercegovinu, gde nas očekuje teška i nezgodna utakmica. Za nas je to pobediti ili umreti", rekao je Toti.
Ipak, bivši kapiten Rome veruje u kvalitet tima i selektora Đenaro Gatuzo.
"Ne sumnjam da ćemo odigrati sjajnu utakmicu, ali i da će Gatuzo znati da upravlja emocijama i situacijom", poručio je Toti.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Komentari (0)