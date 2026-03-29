BRNABIĆEVA ODGOVORILA POGAČARU: NJima su izbori način da se dopumpaju, a ne da čuju volju građana
PREDSEDNICA Skuštine Ana Brnabić na svom zvaničnom Iks profilu odgovorila je novosadskom blokaderu Miranu Pogačaru.
"Kao što smo uvek i govorili - ne traže oni izbore radi demokratije, već kako bi pozivali na građanske sukobe. Njima su izbori način da se dopumpaju, a ne da čuju volju građana", napisala je Brnabićeva na Iksu.
Podsetimo, "Večeras se Kula, Bor, Bajina Bašta i druga mesta brane i u Novom Sadu, i u Nišu i u Beogradu! Srbija mora biti spremna da brani narodnu volju!", napisao je Pogačar na Iksu.
