BRNABIĆEVA ODGOVORILA POGAČARU: NJima su izbori način da se dopumpaju, a ne da čuju volju građana

PREDSEDNICA Skuštine Ana Brnabić na svom zvaničnom Iks profilu odgovorila je novosadskom blokaderu Miranu Pogačaru.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

"Kao što smo uvek i govorili - ne traže oni izbore radi demokratije, već kako bi pozivali na građanske sukobe. Njima su izbori način da se dopumpaju, a ne da čuju volju građana", napisala je Brnabićeva na Iksu.

— Ana Brnabic (@anabrnabic) March 29, 2026

Podsetimo, "Večeras se Kula, Bor, Bajina Bašta i druga mesta brane i u Novom Sadu, i u Nišu i u Beogradu! Srbija mora biti spremna da brani narodnu volju!", napisao je Pogačar na Iksu.