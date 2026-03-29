POSLE PORAZA OD ŠPANIJE: Nećete verovati ko je bio na treningu selektora Paunovića!
Srpski reprezentativci izgubili od aktuelnih prvaka Evrope.
Fudbalska reprezentacija Srbije lošim rezultatom je započela tekuću godinu, na gostovanju Španiji (0:3).
Izabranici selektora Veljka Paunovića nisu uspeli da izbegnu poraz protiv vladara Starog kontinenta, koji je u Viljarealu pokazao zašto je trenutno najbolji tim na svetu.
Već u utorak, 31. marta, "orlovi" će ugostiti Saudijsku Arabiju na TSC areni, a UEFA je u međuvremenu odredila sudije za utakmicu u Bačkoj Topoli.
Ipak, srpski selektor i njegovi izabranici odradili su nedeljni trening u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, koji je prošao uz prisustvo fudbalera Torlaka.
Prvotimci člana Srpske lige "Beograd" uključili su se u rad "orlova" i stavili se na raspolaganje Veljku Paunoviću i njegovim saradnicima, uoči poslednje provere pred okršaj sa Arabijom (utorak, 18.00).
Time je, ujedno, nastavljena praksa FSS. Podsetimo, reprezentacija je već "ugostila" igrače Teleoptika i Grafičara tokom jeseni, kada je i započeta saradnja nacionalnog tima i domaćih klubova.
Prioritet ovih akcija je da se reprezentacija poveže sa bazom srpskog fudbala, odnosno, pruži podršku talentima u njihovom razvoju.
