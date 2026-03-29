POSLE PORAZA OD ŠPANIJE: Nećete verovati ko je bio na treningu selektora Paunovića!

29. 03. 2026. u 19:35

Srpski reprezentativci izgubili od aktuelnih prvaka Evrope.

Fudbalska reprezentacija Srbije lošim rezultatom je započela tekuću godinu, na gostovanju Španiji (0:3).

Izabranici selektora Veljka Paunovića nisu uspeli da izbegnu poraz protiv vladara Starog kontinenta, koji je u Viljarealu pokazao zašto je trenutno najbolji tim na svetu.

Već u utorak, 31. marta, "orlovi" će ugostiti Saudijsku Arabiju na TSC areni, a UEFA je u međuvremenu odredila sudije za utakmicu u Bačkoj Topoli.

Ipak, srpski selektor i njegovi izabranici odradili su nedeljni trening u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, koji je prošao uz prisustvo fudbalera Torlaka.

Prvotimci člana Srpske lige "Beograd" uključili su se u rad "orlova" i stavili se na raspolaganje Veljku Paunoviću i njegovim saradnicima, uoči poslednje provere pred okršaj sa Arabijom (utorak, 18.00).

Time je, ujedno, nastavljena praksa FSS. Podsetimo, reprezentacija je već "ugostila" igrače Teleoptika i Grafičara tokom jeseni, kada je i započeta saradnja nacionalnog tima i domaćih klubova.

Prioritet ovih akcija je da se reprezentacija poveže sa bazom srpskog fudbala, odnosno, pruži podršku talentima u njihovom razvoju.

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke 

 

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMAČKA SE OZBILJNO PRIPREMA ZA MUNDIJAL: Panceri imaju velika očekivanja na predstojećem Svetskom prvenstvu

NEMAČKA SE OZBILjNO PRIPREMA ZA MUNDIJAL: "Panceri" imaju velika očekivanja na predstojećem Svetskom prvenstvu