POSLE PORAZA OD ŠPANIJE: Nećete verovati ko je bio na treningu selektora Paunovića!

Srpski reprezentativci izgubili od aktuelnih prvaka Evrope.

Foto: Printskrin/Twitter/@FSSrbije

Fudbalska reprezentacija Srbije lošim rezultatom je započela tekuću godinu, na gostovanju Španiji (0:3).

Izabranici selektora Veljka Paunovića nisu uspeli da izbegnu poraz protiv vladara Starog kontinenta, koji je u Viljarealu pokazao zašto je trenutno najbolji tim na svetu.

Već u utorak, 31. marta, "orlovi" će ugostiti Saudijsku Arabiju na TSC areni, a UEFA je u međuvremenu odredila sudije za utakmicu u Bačkoj Topoli.

Ipak, srpski selektor i njegovi izabranici odradili su nedeljni trening u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, koji je prošao uz prisustvo fudbalera Torlaka.

FOTO: FSS

Prvotimci člana Srpske lige "Beograd" uključili su se u rad "orlova" i stavili se na raspolaganje Veljku Paunoviću i njegovim saradnicima, uoči poslednje provere pred okršaj sa Arabijom (utorak, 18.00).

Time je, ujedno, nastavljena praksa FSS. Podsetimo, reprezentacija je već "ugostila" igrače Teleoptika i Grafičara tokom jeseni, kada je i započeta saradnja nacionalnog tima i domaćih klubova.

Prioritet ovih akcija je da se reprezentacija poveže sa bazom srpskog fudbala, odnosno, pruži podršku talentima u njihovom razvoju.

