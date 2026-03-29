NAJVAŽNIJA 34 KM NA SVETU: Iran ima novi zahtev za kraj rata koji bi mogao da im donese milijarde, a Trampa će baciti na kolena

KAD je odbijen plan američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata od 15 tačaka, Iran je izneo svoje zahteve, a među njima se našao jedan koji nije ranije bio na listi Teherana - priznanje iranskog suvereniteta na Ormuskim moreuzom, malim, ali ključnim plovnim putem kroz koji prolazi petina svetske nafte i gasa.

Vitalni prolaz pretvorio se u najmoćnije oružje Irana, koji sada nastoji da ga pretvori u izvor milijardi dolara godišnjeg prihoda, ali i u sredstvo pritiska na globalnu ekonomiju. Iran je dugo pretio zatvaranjem moreuza u slučaju napada, ali malo ko je očekivao da će to zaista da urade - ili da će to imati tako snažan efekat na globalne tokove trgovine.

Razmere uticaja izgleda su proširile ambicije Teherana, a novi zahtev za suvereniteom nad moreuzom govori da on želi da ovu polugu pretvori u trajniji instrument.

Šta radi Iran

Kako piše CNN, iranski poslanici razmatraju zakon kojim bi se državama koje koriste moreuz za transport goriva i robe naplaćivale takse, dok je savetnik vrhovnog vođe govorio o “novom režimu za Ormuski moreuz” nakon rata. Takav sistem bi omogućio Teheranu da uvodi pomorska ograničenja protivnicima i praktično poveže pristup jednoj od najvažnijih svetskih trgovačkih ruta sa svojim geopolitičkim sporovima.

Vašington je svestan tog rizika. Američki državni sekretar Marko Rubio upozorio je da će jedan od ključnih izazova posle rata biti pokušaji Teherana da uspostavi sistem naplate prolaza kroz moreuz.

- To ne samo da je nezakonito, već je i neprihvatljivo i opasno za svet i važno je da međunarodna zajednica ima plan kako da se tome suprotstavi - rekao je Rubio.

U međuvremenu je Tramp, najavljujući poraz Irana u sukobu koji traje već mesec dana, nazvao ključni plovni put “Trampovim moreuzom”.

"Kršenje međunarodnog prava"

Profesor američkog Pomorskog ratnog koledža Džejms Kraska rekao je CNN-u da je nametanje tranzitnih taksi kršenje pravila o pravu prolaza.

- Pošto je reč o međunarodnom moreuzu, važi pravo tranzitnog prolaza - koje omogućava neometanu plovidbu, prelet i podvodni tranzit - za sve države - rekao je on.

Ova pravila su utvrđena su Konvencijom UN o pravu mora (UNCLOS). Ni Iran ni SAD nisu potpisnici ove konvencije.

Iran je tokom vikenda pristao da dozvoli prolaz tajlandskim tankerima, kao i za 20 brodova pod pakistanskom zastavom.

"Platili za prolaz dva miliona dolara"

Ali, izgleda da je Teheran već počeo da naplaćuje prolazak brodova kroz Ormuski moreuz. Nijedna država, uvoznik ili brodarski operater to nije javno potvrdila, međutim, kompanija za pomorsku analitiku “Lojlds list” izvestila je da je više od 20 plovila koristilo “novi koridor” kroz moreuz, a da su najmanje dva broda platila prolaz, od čega jedan navodno oko dva miliona dolara.

Iranska Revolucionarna garda uspostavila je i sistem registracije za odobrena plovila, dok neke vlade direktno pregovaraju sa Teheranom kako bi obezbedile prolaz za svoje tankere.

- Ovo se već dešava. I pretpostavljam da će se dešavati sve češće ako ne dođe do napretka u pregovorima. Ali u ovom trenutku, pomorska industrija je praktično u stanju paralize - rekao je CNN-u Ričard Mid, glavni urednik “Lojds liste”.

"Najvažnija 34 km na svetu"

Ormuski moreuz je uzak morski prolaz između Persijskog zaliva i Omanskog zaliva, koji se koristi za transport brojnih vrednih sirovina - pre svega nafte i prirodnog tečnog gasa. AP ga opisuje kao “najvažnija 34 kilometra na svetu”, koliko je moreuz širok na svom najužem mestu.

Oko petine svetske trgovine naftom svakodnevno prolazi kroz Ormuz

Brodovi moraju da se kreću uskim rutama kako bi bezbedno prošli kroz plitke vode - “usko grlo” svetske trgovine

Saudijska Arabija, Irak, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt i Iran spadaju među glavne izvoznike

Zalivske zemlje su među najvećim proizvođačima sirove nafte na svetu, a značajan deo nafte koja tuda prolazi ide ka Aziji

S obzirom da se cene nafte formiraju na globalnom tržištu, poremećaji na Bliskom istoku utiču na cene svuda, čak i u udaljenim zemljama sa sopstvenim resursima

Od početka rata, pomorski saobraćaj kroz moreuz je naglo opao: od rekordnih 29 tankera i drugih plovila 22. februara do svega devet njih 15. marta

Može li se zaobići moreuz

Neki naftovodi u regionu mogu da zaobiđu Ormuz, ali je njihov kapacitet ograničen.

U subotu je prvi tanker sa naftom sa Bliskog istoka stigao u Japan preko Crvenog mora od početka sukoba.

Može li Iran da naplaćaje prolaz kroz Ormuz

Stručnjaci dovode u pitanje da li bi Iran mogao da uspostavi sistem naplate koji bi bio međunarodno prihvaćen ali - ukoliko bi u tome uspeo - prihodi bi mogli da pariraju onima koje ostvaruje Egipat od Sueckog kanala, prema računici CNN-a.

Uobičajeno kroz Ormuski moreuz svakog dana prođe oko 20 miliona barela sirove nafte i naftnih derivata, što približno odgovara kapacitetu oko 10 tzv. veoma velikih tankera (VLCC). Uz navodnu taksu od dva miliona dolara po tankeru, to bi bilo oko 20 miliona dolara dnevno, odnosno oko 600 miliona dolara mesečno samo od nafte.

Ako se uključe i isporuke tečnog prirodnog gasa, taj iznos bi mogao da poraste na preko 800 miliona dolara mesečno, što odgovara približno 15-20% mesečnih prihoda Irana od izvoza nafte u 2024.

