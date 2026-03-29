UMRO NIKOLA (20) ZA KOG SE MOLILA SRBIJA: Mesecima se borio kao lav
NEMANjA Pešut, (20) iz Inđije, izgubio je bitku sa rakom, uprkos lavovskoj borbi i velikoj podršci lokalne zajednice.
Nemanja Pešut se nekoliko meseci hrabro borio sa karcinomom. Za njegovo lečenje u inostranstvu – u Nemačkoj i Rusiji, gde se primenjuju specijalizovani tretmani nedostupni u Srbiji – uključila se gotovo cela Inđija.
Sportski klubovi, škole, pozorište Artelje, kafići, studenti, pojedinci, udruženja i organizacije mesecima su organizovali akcije kako bi obezbedili sredstva za Nemanjino lečenje.
Nažalost, Nemanja je izgubio bitku, ostavljajući neizbrisiv trag u zajednici koja se ujedinila oko njega.
(Inmedija)
Preporučujemo
OMETAO SABRAĆAJ NA MOSTU NA ADI: Identifikovan i kažnjen vozač (84)
28. 03. 2026. u 19:02
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
