UMRO NIKOLA (20) ZA KOG SE MOLILA SRBIJA: Mesecima se borio kao lav

NEMANjA Pešut, (20) iz Inđije, izgubio je bitku sa rakom, uprkos lavovskoj borbi i velikoj podršci lokalne zajednice.

Nemanja Pešut se nekoliko meseci hrabro borio sa karcinomom. Za njegovo lečenje u inostranstvu – u Nemačkoj i Rusiji, gde se primenjuju specijalizovani tretmani nedostupni u Srbiji – uključila se gotovo cela Inđija.

Sportski klubovi, škole, pozorište Artelje, kafići, studenti, pojedinci, udruženja i organizacije mesecima su organizovali akcije kako bi obezbedili sredstva za Nemanjino lečenje.

Nažalost, Nemanja je izgubio bitku, ostavljajući neizbrisiv trag u zajednici koja se ujedinila oko njega.

(Inmedija)

