LJUBIMAC DELIJA JE JAKO BESAN! Ovo ga je mnogo naljutilo!
Nije očekivao da će se to dogoditi.
Dok traje reprezentativna pauza širom Evrope i sveta, veliki broj fudbalera Crvene zvezde nalazi se sa svojim nacionalnim timovima.
Pojedine selekcije igraju baraž za odlazak na predstojeći Mundijal, dok druge, poput "orlova" odmeravaju snagu u prijateljskim mečevima.
Tako je bilo i sa reprezentacijama Jermenije i Belorusije, koje su se sastale u Jerevanu, a u domaćoj ekipi nastupio je i Nair Tiknizjan.
Zvezdin defanzivac odigrao je ceo meč, ali, ipak, nije imao razloga za radost, pošto su on i njegovi saigrači izgubili 1:2.
Za razliku od Naira, napadač niškog Radničkog Aleksander Šestjuk nije bio u pobedničkom timu, ali su gosti uspeli da upišu trijumf, koji će ih motivisati pred naredne izazove u Ligi nacija.
Treba reći da u poraženom sastavu nije branio Ognjen Čančarević, golmana superligaša IMT, jer se posle prelaska iz Noe u redove "traktorista" praktično oprostio od igranja u nacionalnom timu, iako je godinama unazad bio među retkim svetlim tačkama.
