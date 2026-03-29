LJUBIMAC DELIJA JE JAKO BESAN! Ovo ga je mnogo naljutilo!

Nije očekivao da će se to dogoditi.

Dok traje reprezentativna pauza širom Evrope i sveta, veliki broj fudbalera Crvene zvezde nalazi se sa svojim nacionalnim timovima.

Pojedine selekcije igraju baraž za odlazak na predstojeći Mundijal, dok druge, poput "orlova" odmeravaju snagu u prijateljskim mečevima.

Tako je bilo i sa reprezentacijama Jermenije i Belorusije, koje su se sastale u Jerevanu, a u domaćoj ekipi nastupio je i Nair Tiknizjan.

Zvezdin defanzivac odigrao je ceo meč, ali, ipak, nije imao razloga za radost, pošto su on i njegovi saigrači izgubili 1:2.

FOTO: Ata images

Za razliku od Naira, napadač niškog Radničkog Aleksander Šestjuk nije bio u pobedničkom timu, ali su gosti uspeli da upišu trijumf, koji će ih motivisati pred naredne izazove u Ligi nacija.

Treba reći da u poraženom sastavu nije branio Ognjen Čančarević, golmana superligaša IMT, jer se posle prelaska iz Noe u redove "traktorista" praktično oprostio od igranja u nacionalnom timu, iako je godinama unazad bio među retkim svetlim tačkama.

