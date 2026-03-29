PUTIN SE OGLASIO: Otvoreni smo za organizovanje Letnjih i Zimskih olimpijskih igara
RUSKI predsednik Vladimir Putin čestitao je Ruskom olimpijskom komitetu 115. godišnjicu, napominjući da Rusija ostaje otvorena za organizovanje Letnjih i Zimskih olimpijskih igara u budućnosti i da je spremna da doprinese očuvanju istinskih ideala olimpizma.
Putin je podsetio da je Rusija bila jedan od osnivača Međunarodnog olimpijskog komiteta i da je, počev od 1900. godine, učestvovala na obnovljenim Olimpijskim igrama, dva puta ih organizujući – 1980. u Moskvi i 2014. u Sočiju.
Oba puta, organizacioni i kreativni nivo je bio izuzetan, što je prepoznao i Međunarodni olimpijski komitet, istakao je on.
- Naglašavam da Rusija ostaje otvorena za organizovanje Letnjih i Zimskih olimpijskih igara u budućnosti i da je spremna da doprinese očuvanju istinskih ideala olimpizma - navodi se u telegramu ruskog lidera, objavljenom na veb-sajtu Kremlja.
Putin je još naglasio da i danas Olimpijski komitet Rusije nastavlja da daje zaista jedinstven doprinos razvoju vrhunskog sporta u Rusiji i obuci olimpijaca, promociji vrednosti zdravog načina života i jačanju međunarodnih humanitarnih veza.
Nakon pokretanja Specijalne vojne operacije, Zapad je Rusiji uveo sankcije, uključujući u oblasti sporta.
Ruskim sportistima u većini zimskih sportova trenutno je zabranjeno učešće na međunarodnim turnirima.
Samo predstavnicima umetničkog klizanja, brzog klizanja, trka na kratke staze i skijaškog alpinizma dopušteno je učešće uz niz ograničenja.
(Sputnjik)
