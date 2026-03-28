NEMAČKA PARLAMENTARNA PARTIJA: Vašington bi trebalo da povuče trupe iz Nemačke

Predrag Stojković

28. 03. 2026. u 23:15

ALTERNATIVA za Nemačku se zalaže za povlačenje stranih trupa i njihovog nuklearnog oružja iz zemlje, rekao je kopredsednik AfD Tino Krupala.

Foto: Tanjug/AP

Govoreći na skupu stranke u Saksoniji, Krupala je rekao da treba početi sa sprovođenjem stranačkog stava o povlačenju savezničkih trupa, pre svega američkih snaga iz Nemačke.

"Prvi koji treba da napuste Nemačku jesu Amerikanci", rekao je Krupala.

On je istakao da Nemačka ne sme dozvoliti da bude uvučena u međunarodne sukobe. Kao primer je naveo Španiju, koja je zabranila Amerikancima korišćenje svojih baza za operacije protiv Irana.

U programu AfD-a predviđeno je povlačenje svih savezničkih trupa raspoređenih na teritoriji Nemačke, a posebno nuklearnog oružja. Prema dostupnim podacima, u Nemačkoj se trenutno nalazi oko 38.000 američkih vojnika, prenosi RIA Novosti.

(rt.rs)

ISCRPLjIVANjE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu

IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

29. 03. 2026. u 08:39

