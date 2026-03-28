NEMAČKA PARLAMENTARNA PARTIJA: Vašington bi trebalo da povuče trupe iz Nemačke
ALTERNATIVA za Nemačku se zalaže za povlačenje stranih trupa i njihovog nuklearnog oružja iz zemlje, rekao je kopredsednik AfD Tino Krupala.
Govoreći na skupu stranke u Saksoniji, Krupala je rekao da treba početi sa sprovođenjem stranačkog stava o povlačenju savezničkih trupa, pre svega američkih snaga iz Nemačke.
"Prvi koji treba da napuste Nemačku jesu Amerikanci", rekao je Krupala.
On je istakao da Nemačka ne sme dozvoliti da bude uvučena u međunarodne sukobe. Kao primer je naveo Španiju, koja je zabranila Amerikancima korišćenje svojih baza za operacije protiv Irana.
U programu AfD-a predviđeno je povlačenje svih savezničkih trupa raspoređenih na teritoriji Nemačke, a posebno nuklearnog oružja. Prema dostupnim podacima, u Nemačkoj se trenutno nalazi oko 38.000 američkih vojnika, prenosi RIA Novosti.
