SINER MELJE I NE STAJE: Pobeda ga deli od Federerovog dostignuća (VIDEO)
Italijanski teniser Janik Siner drugi put u dve nedelje savladao je Aleksandra Zvereva, sada u polufinalu Majamija.
Siner je upisao pobedu 2:0 (6:3, 7:6 (4)) i tako upisao 11. uzastopni trijumf, ali i 32 osvojena seta zaredom na mastersima.
Drugi nosilac je sada samo jedan trijumf udaljen da postane prvi čovek od Rodžera Federera 2017. koji je kompletirao "Sanšajn dabl" (Osvoji Majami i Indijan Vels).
Njegov rival u finalu, u nedelju, biće Jirži Lehečka, koji je nadigrao Artura Fisa sa 6:2, 6:2.
Siner je, takođe, pobedio u poslednjih sedam susreta sa Zverevom, uključujući dva ove godine. Italijan sad vodi sa 8-4 u pobedama.
Janik je bio taj koji je spasao prvu brejk loptu, u trećem gemu, ali je već u narednom oduzeo servis rivalu, što mu je bilo dovoljno za osvajanje prvog perioda.
Imala su obojica svojih šansi u nastavku, ušlo se u taj-brejk, vrlo neizvestan do rezultata 4:4, kada je Siner vezao tri poena i priveo meč kraju.
Skor protiv narednog protivnika, Lehečke, trenutno mu je 3-0, a Italijan usput ima šansu da pobedom priđe na samo 1.540 bodova zaostatka u odnosu na vodećeg Karlosa Alkarasa.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
NIKO OVO NIJE ŽELEO: Barselona mora da napusti Nou Kamp
29. 03. 2026. u 13:28
"NI ON NI OTAC NISU HTELI DA DOĐU!" Andrija Živković odbio Crvenu zvezdu
29. 03. 2026. u 13:20
TVRDO NA "ALFONSO MORUBEU": Katastrofalna napadačka forma žute podmornice ne obećava veliki broj pogodaka
FUDBALERI Seute ugostiće Kadiz u duelu koji dolazi u osetljivom trenutku za oba tima (14.00). Završnica sezone u Segundi donosi sve veći pritisak, jer svaki bod može da napravi značajnu razliku na tabeli.
28. 03. 2026. u 07:30
CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su sad uradili u Zagrebu - i time se još i hvale (FOTO)
Najnovije vesti iz Hrvatske tiču se - prošlosti. Neko će reći izmišljene, neko "pa i ne baš", ali svakako, privukle su veliku pažnju.
28. 03. 2026. u 19:38
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
