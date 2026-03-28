SINER MELJE I NE STAJE: Pobeda ga deli od Federerovog dostignuća (VIDEO)

28. 03. 2026. u 09:59

Italijanski teniser Janik Siner drugi put u dve nedelje savladao je Aleksandra Zvereva, sada u polufinalu Majamija.

СИНЕР МЕЉЕ И НЕ СТАЈЕ: Победа га дели од Федереровог достигнућа (ВИДЕО)

Siner je upisao pobedu 2:0 (6:3, 7:6 (4)) i tako upisao 11. uzastopni trijumf, ali i 32 osvojena seta zaredom na mastersima.

Drugi nosilac je sada samo jedan trijumf udaljen da postane prvi čovek od Rodžera Federera 2017. koji je kompletirao "Sanšajn dabl" (Osvoji Majami i Indijan Vels).

Njegov rival u finalu, u nedelju, biće Jirži Lehečka, koji je nadigrao Artura Fisa sa 6:2, 6:2.

Siner je, takođe, pobedio u poslednjih sedam susreta sa Zverevom, uključujući dva ove godine. Italijan sad vodi sa 8-4 u pobedama.

Janik je bio taj koji je spasao prvu brejk loptu, u trećem gemu, ali je već u narednom oduzeo servis rivalu, što mu je bilo dovoljno za osvajanje prvog perioda.

Imala su obojica svojih šansi u nastavku, ušlo se u taj-brejk, vrlo neizvestan do rezultata 4:4, kada je Siner vezao tri poena i priveo meč kraju.

Skor protiv narednog protivnika, Lehečke, trenutno mu je 3-0, a Italijan usput ima šansu da pobedom priđe na samo 1.540 bodova zaostatka u odnosu na vodećeg Karlosa Alkarasa.

