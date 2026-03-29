REVOLUCIONA GARDA ZAPRETILA: Američki i izraelski univerziteti na Bliskom istoku legitimne mete za Iran
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da su univerziteti Izraela i Sjedinjenih Američkih Država u regionu Bliskog istoka za njih legitimne mete, i da će u znak odmazde biti gađana dva takva univerziteta, nakon što su u američko-izraelskim napadima gađani iranski univerziteti.
U saopštenju IRGC navodi da savetuje svim zaposlenima, profesorima i studentima američkih univerziteta u regionu, kao i stanovnicima okolnih područja, da ostanu najmanje jedan kilometar udaljeni od pomenutih univerziteta kako bi zaštitili svoje živote, prenosi danas iranska agencija Tasnim.
„Nerazumni vladari Bele kuće trebalo bi da znaju da će od sada svi univerziteti okupacionog režima i američki univerziteti u regionu zapadne Azije biti legitimne mete za nas dok se ne napadnu dva univerziteta kao odmazda za uništene iranske univerzitete“, navodi se u saopštenju.
Administracija SAD je pozvana da, ako želi da njeni univerziteti u regionu ne budu među dva cilja odmazde u ovoj fazi, mora do podneva u ponedeljak, 30. marta, po teheranskom vremenu, izdati zvaničnu izjavu kojom osuđuje bombardovanje univerziteta.
„A ako želi da njeni univerziteti u regionu ne budu pogođeni nakon toga, mora sprečiti svoje divlje savezničke snage da napadaju univerzitete i istraživačke centre. U suprotnom, pretnja ostaje validna i biće sprovedena“, navodi IRGC.
(Sputnjik)
Preporučujemo
Komentari (0)