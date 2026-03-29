LOKALNI izbori danas se održavaju u jednom gradu i devet opština. Ukupno 247.985 građana sa pravom glasa biraće 360 odbornika u skupštini grada Bora i parlamentima opština Aranđelovac, Majdanpek, Lučani, Bajina Bašta, Kladovo, Kula, Smederevska Palanka, Knjaževac i Sevojno.

Foto: pixabay

Sva biračka mesta na izborima za odbornike gradske opštine Sevojno otvorena u 7.00 h

Sva biračka mesta na izborima za odbornike gradske opštine Sevojno otvorena su jutros u 7.00 časova i, prema informacijama iz Opštinske izborne komisije, glasanje za sada protiče bez problema.

U Sevojnu na pet biračkih mesta pravo glasa ima 5.545 upisanih birača. Skupština gradske opštine Sevojno ima 19 odbornika. Na izborima za odbornike Gradske opštine Sevojno učestvuju četiri izborne liste. Na izborima u Sevojnu učestvuju lista "Aleksandar Vučić - Sevojno, naša porodica", zatim lista "Milan Stamatović - Avram Ilić predsednik GO Sevojno Zdrava Srbija - Zdravo da pobedi". Na izborima u ovoj gradskoj opštini učestvuju i lista "Ujedinjeni - Sevojno" i lista "Srpski liberali za zeleno Sevojno".

Lokalni izbori danas se održavaju i u Boru, Smederevskoj Palanci, Kuli, Bajinoj Bašti, Lučanima, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku. Izborna tišina traje do 20 časova.

Biračka mesta na lokalnim izborima u Bajinoj Bašti otvorena u 7.00 časova

Biračka mesta na lokalnim izborima u Bajinoj Bašti otvorena su na vreme, u 7.00 časova, a građani će moći da glasaju do 20 časova. U Bajinoj Bašti na 52 biračka mesta pravo glasa ima 21.464 upisana birača. Skupština Opštine Bajina Bašta ima 45 odborničkih mesta. Na izborima za odbornike Skupštine opštine Bajina Bašta učestvuje šest izbornih lista. Na izborima učestvuju lista okupljena oko SNS-a "Aleksandar Vučić - Bajina Bašta, naša porodica", zatim lista "Ujedinjeni za Bajinu Baštu".

Na izborima se nadmeću i lista "Zdrava Srbija - Milan Stamatović", "Socijaldemokratska partija Srbije - Marija Milosavljević", zatim lista "Grupa građana Izađi/izbori se za Bajinu Baštu - srpski liberali" i lista "Nestranački pokret za Bajinu Baštu". Lokalni izbori danas se održavaju i u Boru, Smederevskoj Palanci, Kuli, Lučanima, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu. Izborna tišina traje do 20 časova.

Sva biračka mesta na lokalnim izborima u Kladovu otvorena na vreme

Sva biračka mesta na lokalnim izborima u opštini Kladovo otvorena su na vreme, u 7.00 časova i glasanje za sada protiče bez problema, rečeno je za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji u Kladovu. Na teritoriji opštine Kladovo na 31 biračkom mestu pravo glasa ima 21.085 upisanih birača. Skupština opštine Kladovo ima 28 odborničkih mesta.

Na izborima za Skupštinu opštine Kladovo učestvuju tri izborne liste. Na izborima u ovoj opštini učestvuju lista lista ''Aleksandar Vučić - Kladovo, naša porodica'', zatim lista Grupa građana ''Kladovo ima nas - vreme je za promene'' i lista ''Srpski liberali za zeleno Kladovo''. Izborna tišina traje do 20 časova. Lokalni izbori danas se održavaju i u Boru, Smederevskoj Palanci, Bajinoj Bašti, Lučanima, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu. Prethodni izbori u ovih 10 jedinica lokalne samouprave održani su 3. aprila 2022. godine.

Svih 49 biračkih mesta na lokalnim izborima u Smederevskoj Palanci otvoreno u 7.00 časova

U Smederevskoj Palanci je jutros, u 7 sati, počelo glasanje na izborima za odbornike skupštine opštine, a prema informacijama iz Opštinske izborne komisije, svih 49 biračkih mesta otvoreno je na vreme i glasanje se odvija bez problema. Građani će moći da glasaju do 20 časova. Na biračkom mestu 41u 7 časova je, kao prvi birač, glasao predsednik opštine Smederevska Palanka Nikola Vučen.

Pravo glasa na lokalnim izborima ima 38.949 građana, pa je Smederevska Palanka opština sa najvećim brojem upisanih birača od 10 lokalnih samouprava u kojima se danas održavaju izbori. Glasači se opredeljuju za jednu od šest izbornih lista, birajući tako novi sastav Skupštine opštine, odnosno, 49 odbornika.

Na prethodnim lokalnim izborima, 2022. godine, izlaznost birača je bila oko 55 odsto. Lokalni izbori danas se održavaju i u Boru, Kuli, Bajinoj Bašti, Lučanima, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu. Izborna tišina traje do 20 časova.

Sva biračka mesta na lokalnim izborima u Knjaževcu otvorena na vreme, u 7.00 časova

Sva biračka mesta na lokalnim izborima u Knjaževcu otvorena su jutros u 7 časova. Kako je za Tanjug rečeno u Opštinskoj izbornoj komisiji u Knjaževcu, glasanje na svim biračkim mestima za sada protiče bez problema. Građani će moći da glasaju do 20 časova, do kada traje i izborna tišina.

Pravo glasa na teritoriji opštine Knjaževac ima 22.256 birača, a glasaće se na 65 biračkih mesta. Skupština opštine Knjaževac ima 40 odbornika. Na izborima za odbornike Skupštine opštine Knjaževac učestvuju četiri izborne liste. Na izborima učestvuju lista "Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica", zatim lista "Promene - dr Igor Milosavljević - Marko Ignjatović".

Na izborima u Knjaževcu takmiče se i lista "Grupa građana Srpski liberali za zeleni Knjaževac" i lista "Knjaževac uz studente - Čista lista - dr Ivan Milošević".

Otvorena biračka mesta na izborima za odbornike Skupštine grada Bor

Biračka mesta na redovnim izborima za odbornike Skupštine grada Bor u Boru otvorena su jutros u 7.00 časova. Građani će moći da glasaju do 20 časova, a do tada traje i izborna tišina. Ukupan broj birača na teritoriji grada Bora je 38.492, a glasaće se na 48 biračkih mesta. Lokalni parlament ima 35 odborničkih mesta.

Na izborima za odbornike Skupštine grada Bor učestvuje sedam izbornih lista. Na izborima učestvuju lista ''Aleksandar Vučić - Bor, naša porodica'', zatim lista ''Bor, naša odgovornost'' i lista ''Svoji na svome - dr Predrag Balašević - Vlaška narodna stranka''. Na izborima učestvuju i lista ''Ljudi u centru - Srećko Zdravković'', lista ''Dr Miloš Jovanović - dr Zoran Stojković - NADA za Bor - Nacionalno demokratska alternativa - NADA'' i lista ''Irena Živković - Radnička - Bor Boranima''. Lokalni izbori danas se održavaju i u Smederevskoj Palanci, Bajinoj Bašti, Kuli, Lučanima, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu.

Prema Zakonu o lokalnim izborima, izborna komisija u roku od 96 sati od zatvaranja biračkih mesta objavljuje rezultate izbora. Prethodni izbori u ovim lokalnim samoupravama održani su 3.aprila 2022. godine.

Glasanje u Aranđelovcu počelo na vreme

Sva biračka mesta na teritoriji opštine Aranđelovac, gde se danas održavaju lokalni izbori, otvorena su na vreme, u 7.00 časova.

U opštini Aranđelovac glasaće se na 41 biračkom mestu, a pravo glasa ima 36.841 upisan birač. Skupština opštine Aranđelovac ima 41 odborničko mesto.

Na izborima za odbornike Skupštine opštine Aranđelovac učestvuje pet izbornih lista.

Sva biračka mesta na lokalnim izborima u opštini Majdanpek otvorena na vreme

Sva biračka mesta na teritoriji opštine Majdanpek, gde se danas održavaju lokalni izbori, otvorena su na vreme, u 7.00 časova. Predsednik Opštinske izborne komisije u Majdanpeku Dejan Škorić izjavio je za Tanjug da na svim biračkim mestima glasanje za sada protiče bez problema.

U opštini Majdanpek pravo glasa ima 15.411 upisanih birača, a glasaće se na 41 biračkom mestu. Skupština opštine Majdanpek ima 31 odborničko mesto. Na lokalnim izborima u Majdanpeku učestvuju četiri liste.

Građani Kule poranili na glasanje

U Kuli su se već formirali redovi na biračkim mestima koja su otvorena tačno u tačno 7 sati.

Počeli lokalni izbori

Redovni izbori u 10 lokalnih samouprava u Srbiji počeli su u 7.00 časova.

Biračka mesta biće otvorena do 20 časova.

Najviše lista je u Boru - sedam, po šest je u Smederevskoj Palanci, Lučanima i Bajinoj Bašti, po pet u Aranđelovcu i Kuli, četiri u Knjaževcu i Majdanpeku, a u Sevojnu i Kladovu tri.

Na 48 biračkih mesta u Boru glasaće 38.511 birača. Za 35 odborničkih mesta nadmeću se liste "Aleksandar Vučić - Bor, naša porodica", "Bor, naša odgovornost", "Svoji na svome - dr Predrag Balašević - Vlaška narodna stranka", "Ljudi u centru - Srećko Zdravković", "Borci za Bor", "Dr Miloš Jovanović - dr Zoran Stojković - NADA za Bor", "Irena Živković - Radnička - Bor Boranima".

U Smederevskoj Palanci ima 38.949 upisanih birača koji će svoje izborno pravo iskoristiti na 49 mesta. Ova opština ima 49 odbornika a za mandate se utrkuju liste "Aleksandar Vučić, Smederevska Palanka, naša porodica", "Ujedinjeni za Palanku", "Studenti Palanke", "Izlečimo sistem - Da Palanka ozdravi", "Mladi za Palanku - Sami protiv svih" i "Narodna lista - Zoran Milojković, profesor".

Na 52 mesta u Bajinoj Bašti u nedelju glasaće 21.462 birača. Skupština ove opštine na Drini ima 45 odborničkih mesta za koja se nadmeću opcije "Aleksandar Vučić - Bajina Bašta, naša porodica", "Ujedinjeni za Bajinu Baštu", "Zdrava Srbija - Milan Stamatović", "SDPS - Marija Milosavljević", "Izađi, izbori se za Bajinu Baštu - srpski liberali, "Nestranački pokret za Bajinu Baštu".

Na teritoriji opštine Lučani na 43 biračka mesta pravo glasa ima 14.632 upisana birača. Skupština ima 35 odbornika, a na izborima učestvuju liste "Aleksandar Vučić - Lučani, naša porodica", "Radomir Ivanović - Saborno, a ne podele - SDPS", "Zajedno za Lučane", "Nada za Dragačevo", "Zvuk pravde - Zajedno za studente - Mirjana Kern", "Zeleni front za studente - Dragačevo".

IZBORNA TIŠINA IZBORNA tišina pred lokalne izbore koji će u nedelju biti održani u devet opština i jednom gradu u Srbiji počela je u ponoć 26. marta i trajaće večeras do 20 časova, do zatvaranja biračkih mesta.

U opštini Aranđelovac glasa se na 41 biračkom mestu, a pravo glasa ima 36.841 građanin. Opština broji 41 odborničko mesto, a na izborima učestvuju opcije "Aleksandar Vučić - Aranđelovac, naša porodica", "Ruska stranka - Za bolji Aranđelovac", "Studenti za Aranđelovac - Mladost pobeđuje", "Koalicija 381 - Ujedinjeni podržavamo mlade" i "Srpski liberali za zeleni Aranđelovac".

Pravo glasa u Kuli ima 33.283 upisanih birača koji će svoje pravo iskoristiti na 40 biračkih mesta. U Skupštini opštine Kula ima 37 odbornika, a na izborima učestvuju liste "Aleksandar Vučić - Kula, naša porodica", "Mladi za Kulu", "Glas mladih opštine Kula", "Rusinska lista", "Srpski liberali - za zelenu Kulu".

Opština Knjaževac ima 22.256 građana sa pravom glasa koji će u nedelju izaći na neko od 65 biračkih mesta. Lokalna skupština ima 40 odborničkih mesta, za koja se nadmeću liste "Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica", "Promene - dr Igor Milosavljević - Marko Ignjatović", "Srpski liberali za zeleni Knjaževac", "Knjaževac uz studente - Čista lista - dr Ivan Milošević".

U Majdanpeku pravo glasa ima 15.417 upisanih glasača koji će 31 odbornika birati na 41 biračkom mestu. Za mandat u Skupštini opštine Majdanpek nadmeću se opcije "Aleksandar Vučić - Majdanpek, naša porodica", "Mi odlučujemo - dr Damjan Stevkić", "Srpski liberali za zeleni Majdanpek", "Nu dau - Ne dam".

Skupština opštine Kladovo ima 28 odborničkih mesta, a 21.090 birača glasaće na 31 biračkom mestu. Na izborima u ovoj lokalnoj samoupravi učestvuju opcije "Aleksandar Vučić - Kladovo, naša porodica", "Kladovo ima nas - vreme je za promene", "Srpski liberali za zeleno Kladovo".

Užička opština Sevojno ima 19 odbornika, a na pet biračkih mesta glasaće 5.544 građana sa pravom glasa. Za mandate u ovoj opštini takmiče se "Aleksandar Vučić - Sevojno, naša porodica", "Milan Stamatović - Avram Ilić predsednik GO Sevojno Zdrava Srbija - Zdravo da pobedi", "Ujedinjeni Sevojno" i "Srpski liberali za zeleno Sevojno".