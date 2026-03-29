IRAN POGODIO FABRIKU U BAHREINU: Zatvaraju deo kapaciteta

ALUMINIJUM Bahrein, jedna od najvećih svetskih topionica aluminijuma, poznata i kao Alba, potvrdila je jutros da su njeni objekti bili meta iranskog napada dan ranije, javila je bahreinska državna novinska agencija.

Foto: Printskrin/X/Conflict Alarm

Alba je saopštila da su dve osobe lakše povređene u napadu, dodajući da procenjuje štetu na objektima.

Potvrda dolazi nakon što je Iranski korpus revolucionarne garde saopštio da je ciljao Albu i Emirati Global Aluminijum kao odgovor na napade na dve iranske čeličane.

Islamski revolucionarni gardijski korpus (IRGC) je, bez preciznijeg objašnjenja, saopštio da dve kompanije imaju veze sa američkim vojnim i vazduhoplovnim kompanijama.

NOW: Fires at industrial facilities near the ALBA aluminum smelter in Bahrain, with the US Fifth Fleet headquarters visible in the background. BAPCO refinery also still on fire in Riffa. Air raid sirens activated across Bahrain. This follows IRGC evacuation warnings issued for… pic.twitter.com/ENIsdAor3P — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) March 28, 2026

Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi tvrdnje IRGC-a.

Alba zatvara deo kapaciteta Alba je ranije u martu pokrenula zatvaranje tri linije za topljenje aluminijuma, što čini 19 procenata njenih kapaciteta, kako bi održala kontinuitet poslovanja usred stalnih poremećaja u Ormuskom moreuzu, jer nije bila u mogućnosti da isporuči metal kupcima zbog rata koji je zatvorio strateški moreuz.

Zatvaranja su najnoviji uticaj američko-izraelskog rata protiv Irana na sektor aluminijuma na Bliskom istoku, koji čini oko 9 procenata globalne ponude.

Odvojeno, Bahreini Foulat Holding, matična kompanija Bahrein Stila, saopštila je u subotu da je njeno poslovanje poremećeno regionalnim sukobom i bezbednosnim i logističkim problemima.

Navodi se da je situacija u regionu „stvorila okolnosti van kontrole grupe koje su uticale na poslovanje i logistiku u svim delovima poslovanja grupe“, bez pružanja detalja o obimu uticaja.

(Indeks.hr)

BONUS VIDEO:

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja