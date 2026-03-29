Svet

IRAN POGODIO FABRIKU U BAHREINU: Zatvaraju deo kapaciteta

P. Đurđević

29. 03. 2026. u 08:32

ALUMINIJUM Bahrein, jedna od najvećih svetskih topionica aluminijuma, poznata i kao Alba, potvrdila je jutros da su njeni objekti bili meta iranskog napada dan ranije, javila je bahreinska državna novinska agencija.

ИРАН ПОГОДИО ФАБРИКУ У БАХРЕИНУ: Затварају део капацитета

Foto: Printskrin/X/Conflict Alarm

Alba je saopštila da su dve osobe lakše povređene u napadu, dodajući da procenjuje štetu na objektima.

Potvrda dolazi nakon što je Iranski korpus revolucionarne garde saopštio da je ciljao Albu i Emirati Global Aluminijum kao odgovor na napade na dve iranske čeličane.

Islamski revolucionarni gardijski korpus (IRGC) je, bez preciznijeg objašnjenja, saopštio da dve kompanije imaju veze sa američkim vojnim i vazduhoplovnim kompanijama.

Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi tvrdnje IRGC-a.

Alba zatvara deo kapaciteta Alba je ranije u martu pokrenula zatvaranje tri linije za topljenje aluminijuma, što čini 19 procenata njenih kapaciteta, kako bi održala kontinuitet poslovanja usred stalnih poremećaja u Ormuskom moreuzu, jer nije bila u mogućnosti da isporuči metal kupcima zbog rata koji je zatvorio strateški moreuz.

Zatvaranja su najnoviji uticaj američko-izraelskog rata protiv Irana na sektor aluminijuma na Bliskom istoku, koji čini oko 9 procenata globalne ponude.

Odvojeno, Bahreini Foulat Holding, matična kompanija Bahrein Stila, saopštila je u subotu da je njeno poslovanje poremećeno regionalnim sukobom i bezbednosnim i logističkim problemima.

Navodi se da je situacija u regionu „stvorila okolnosti van kontrole grupe koje su uticale na poslovanje i logistiku u svim delovima poslovanja grupe“, bez pružanja detalja o obimu uticaja.

(Indeks.hr)

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

ISCRPLJIVANJE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu
ISCRPLjIVANjE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu

IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

29. 03. 2026. u 08:39

