IRAN POGODIO FABRIKU U BAHREINU: Zatvaraju deo kapaciteta
ALUMINIJUM Bahrein, jedna od najvećih svetskih topionica aluminijuma, poznata i kao Alba, potvrdila je jutros da su njeni objekti bili meta iranskog napada dan ranije, javila je bahreinska državna novinska agencija.
Alba je saopštila da su dve osobe lakše povređene u napadu, dodajući da procenjuje štetu na objektima.
Potvrda dolazi nakon što je Iranski korpus revolucionarne garde saopštio da je ciljao Albu i Emirati Global Aluminijum kao odgovor na napade na dve iranske čeličane.
Islamski revolucionarni gardijski korpus (IRGC) je, bez preciznijeg objašnjenja, saopštio da dve kompanije imaju veze sa američkim vojnim i vazduhoplovnim kompanijama.
Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi tvrdnje IRGC-a.
Alba zatvara deo kapaciteta Alba je ranije u martu pokrenula zatvaranje tri linije za topljenje aluminijuma, što čini 19 procenata njenih kapaciteta, kako bi održala kontinuitet poslovanja usred stalnih poremećaja u Ormuskom moreuzu, jer nije bila u mogućnosti da isporuči metal kupcima zbog rata koji je zatvorio strateški moreuz.
Zatvaranja su najnoviji uticaj američko-izraelskog rata protiv Irana na sektor aluminijuma na Bliskom istoku, koji čini oko 9 procenata globalne ponude.
Odvojeno, Bahreini Foulat Holding, matična kompanija Bahrein Stila, saopštila je u subotu da je njeno poslovanje poremećeno regionalnim sukobom i bezbednosnim i logističkim problemima.
Navodi se da je situacija u regionu „stvorila okolnosti van kontrole grupe koje su uticale na poslovanje i logistiku u svim delovima poslovanja grupe“, bez pružanja detalja o obimu uticaja.
(Indeks.hr)
