Politika

BLOKADERSKO ZLO: Jezivi komentari posle nesreće Branka Babića šokirali javnost

В.Н.

28. 03. 2026. u 22:00

Teška saobraćajna nesreća u kojoj je povređen Branko Babić izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama, ali ono što je usledilo ubrzo nakon prvih informacija – mnoge je ostavilo bez reči.

Foto printskrin TV Pink

Na pojedinim nalozima pojavili su se komentari koji su umesto zabrinutosti i podrške pokazali potpuno suprotan ton. U objavama koje su se širile mrežom „X“, blokaderi su koristili neprimerene i šokantne formulacije, aludirajući čak i na najcrnje ishode.

Jedan od blokadera pozivao je na „zakopavanje“, dok je drugi, koji se brzo proširio, sadržao poruku u kojoj se bez ikakve empatije konstatuje da je osoba preživela – uz dodatak koji je izazvao ogorčenje kod velikog broja korisnika.

Nedopustivo je da se u trenucima kada je nečiji život ugrožen šire poruke koje relativizuju tragediju ili pokazuju odsustvo elementarne ljudskosti.

U moru komentara, veliki broj građana pozvao je na odgovornost i osnovno poštovanje, bez obzira na političke ili lične razlike.

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje granica javnog govora na društvenim mrežama i koliko daleko pojedinci idu u pokušaju da provociraju ili privuku pažnju – čak i kada je reč o ozbiljnim i osetljivim situacijama.

Dok se lekari bore za oporavak povređenog Babića, deo javnosti apeluje na smirenost i minimum dostojanstva, uz poruku da tragedije nikada ne smeju biti povod za podsmeh ili likovanje.

