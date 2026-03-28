BLOKADERSKO ZLO: Jezivi komentari posle nesreće Branka Babića šokirali javnost
Teška saobraćajna nesreća u kojoj je povređen Branko Babić izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama, ali ono što je usledilo ubrzo nakon prvih informacija – mnoge je ostavilo bez reči.
Na pojedinim nalozima pojavili su se komentari koji su umesto zabrinutosti i podrške pokazali potpuno suprotan ton. U objavama koje su se širile mrežom „X“, blokaderi su koristili neprimerene i šokantne formulacije, aludirajući čak i na najcrnje ishode.
Jedan od blokadera pozivao je na „zakopavanje“, dok je drugi, koji se brzo proširio, sadržao poruku u kojoj se bez ikakve empatije konstatuje da je osoba preživela – uz dodatak koji je izazvao ogorčenje kod velikog broja korisnika.
Nedopustivo je da se u trenucima kada je nečiji život ugrožen šire poruke koje relativizuju tragediju ili pokazuju odsustvo elementarne ljudskosti.
U moru komentara, veliki broj građana pozvao je na odgovornost i osnovno poštovanje, bez obzira na političke ili lične razlike.
Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje granica javnog govora na društvenim mrežama i koliko daleko pojedinci idu u pokušaju da provociraju ili privuku pažnju – čak i kada je reč o ozbiljnim i osetljivim situacijama.
Dok se lekari bore za oporavak povređenog Babića, deo javnosti apeluje na smirenost i minimum dostojanstva, uz poruku da tragedije nikada ne smeju biti povod za podsmeh ili likovanje.
