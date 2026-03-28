Politika

VJERICA RADETA O BLOKADERIMA: Ponašaju se kao zveri, mrze nas kao ustaše (VIDEO)

Novosti online

28. 03. 2026. u 23:31

BLOKADERI se ponašaju kao zveri, tako se ponašaju kad sretnete nekog od njih, kaže potpredsednik SRS Vjerica Radeta.

ВЈЕРИЦА РАДЕТА О БЛОКАДЕРИМА: Понашају се као звери, мрзе нас као усташе (ВИДЕО)

Foto: Printskrin TV Prva

- Kako reaguju, prosto neverovatno je koliko mržnje, koliko su oni puni mržnje. U njih je to sad usađeno. Kao što nas mrze ustaše, tako nas mrze blokaderi - kazala je ona za Studio B.

Blokaderi su kuljeni i izdajnici, tvrdi ona.

- Sećate se koliko sam puta reagovala na "naša deca, naša deca", da bi se ostavio utisak - šta ovi hoće protiv naše dece, mladih. Ispostavilo se da smo za sve što smo govorili bili u pravu. Na studentskim listama najmlađi ima 59 godina - navela je Radeta.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su sad uradili u Zagrebu - i time se još i hvale (FOTO)

CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su sad uradili u Zagrebu - i time se još i hvale (FOTO)