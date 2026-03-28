KIJAMET U SRBIJI, Evo dokle će da traje: Vremenska prognoza za subotu, 28. mart
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Oblačno i hladno sa kišom, na planinama sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, a lokalno i obilnije padavine i to posebno u delovima zapadne, centralne i istočne Srbije.
Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severni i severozapadni, uveče u slabljenju. Temperature u rasponu od tri do 11 stepeni.
VREME U BEOGRADU
Oblačno i hladno sa kišom uz slab i umeren, povremeno i jak, severni i severozapadni vetar vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko devet stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
U narednih nedelju dana preovlađivaće oblačno i prohladno vreme, sa čestim i uglavnom slabim padavinama, odnosno kišom u nižim i snegom u planinskim predelima.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Komentari (0)