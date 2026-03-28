GENERAL DEFRIN: Izreal za nekoliko dana završava ciljanje kritične iranske vojne industrije

PORTPAROL izraelske vojske, brigadni general Efraim Defrin izjavio je danas da će u roku od nekoliko dana vojska završiti ciljanje svih kritičnih objekata iranske vojne industrije.

-To znači da ćemo uništiti većinu vojnih proizvodnih kapaciteta i da će režimu biti potrebno mnogo vremena da ih obnovi, rekao je Defrin na konferenciji za novinare.

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo je do sada ciljalo hiljade objekata iranske vojne industrije od 28. februara ili oko 70 odsto, preneo je Tajms of Izrael.

(Tanjug)

