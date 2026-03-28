Svet

GENERAL DEFRIN: Izreal za nekoliko dana završava ciljanje kritične iranske vojne industrije

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 03. 2026. u 22:45

PORTPAROL izraelske vojske, brigadni general Efraim Defrin izjavio je danas da će u roku od nekoliko dana vojska završiti ciljanje svih kritičnih objekata iranske vojne industrije.

ГЕНЕРАЛ ДЕФРИН: Изреал за неколико дана завршава циљање критичне иранске војне индустрије

Foto IAF/IDF

-To znači da ćemo uništiti većinu vojnih proizvodnih kapaciteta i da će režimu biti potrebno mnogo vremena da ih obnovi, rekao je Defrin na konferenciji za novinare.

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo je do sada ciljalo hiljade objekata iranske vojne industrije od 28. februara ili oko 70 odsto, preneo je Tajms of Izrael.

(Tanjug)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

29. 03. 2026. u 08:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

