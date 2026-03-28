STUDENTKINJA NASTRADALA ZBOG BLOKADERA: Šešelj otkrio šta su teroristi sa Filozofskog fakulteta spremali kobne noći
Predsednik SRS dr Vojislav Šešelj kaže da je potrebno poslati komisiju na sve fakutete i da je potrebno da komisija pregleda sve prostorije.
- Odmah je potrebno pohapsiti i otpustiti sve rukovodioce univerzitetskih ustanova koje su predvodile blokadere! Kako nema razloga za hapšenje za ovog Danijela Sinanija? Pre 4-5 godina sam ga napadao kako je hteo da otera sa fakulteta jednog profesora - kazao je Šešelj.
Neophodno je obezbediti da ni na jednom fakultetu više nema materijalnih baza na pobunu, navodi predsednik SRS.
- Ovo je bila materijalna baza za pobunu. Po svemu sudeći, na Filozofskom fakultetu su spremali pirotehnička sredstva da ih upotrebe u noći između nedelje i ponedeljka kad izgube lokalne izbore - rekao je Šešelj za Tanjug TV.
Šešelj je tako prokomentarisao smrt 25-godišnje devojke, čije je telo pronađeno na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Preporučujemo
Komentari (0)