SRBIJA NE STAJE: Rekordna izgradnja puteva i koridora uprkos globalnim izazovima (FOTO/VIDEO)

IAKO živimo u vremenu globalne ekonomske neizvesnosti, ratova, usporavanja privrednog rasta u Evropi i rastućih troškova izgradnje, Srbija je nastavila sa realizacijom velikih infrastrukturnih projekata, pokazujući da razvoj putne mreže i infrastruktura ostaje jedan od strateških prioriteta države.

U saobraćaj su puštene nove deonice auto-puteva i brzih saobraćajnica koje povezuju zapadnu, centralnu i istočnu Srbiju, skraćuju vreme putovanja, povećavaju bezbednost i otvaraju prostor za nove investicije.

Infrastruktura je i tokom ove godine ostala jedan od glavnih pokretača ekonomske aktivnosti, ali i jasan signal da Srbija, uprkos krizama, ne odustaje od gradnje i dugoročnog razvoja.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić od 2012. do danas izgradio je više puteva nego svi njegovi prethodnici za 67 godina.

Od 1945. do 2012. godine, u Srbiji je izgrađeno ukupno 596 kilometara auto-puteva.

Međutim, samo od 2013. godine, kada je na vlast došao Aleksandar Vučić sa Srpskom naprednom strankom, izgrađeno 623 kilometara.

Takođe, mora se dodati da je u izgradnji još 394 kilometara, a u planu dodatnih 936.

Brza saobraćajnica Iverak-Lajkovac: Valjevo konačno povezano sa auto-putem

Početkom februara 2025. godine u saobraćaj je puštena poddeonica Iverak-petlja Divci, duga oko 5,8 kilometara, kao deo buduće brze saobraćajnice Iverak-Lajkovac.

Ovim projektom Valjevo je dobilo direktnu i bržu vezu sa auto-putem "Miloš Veliki", što je jedan od najznačajnijih infrastrukturnih pomaka za Kolubarski okrug u poslednjih nekoliko decenija. Novi put rasterećuje lokalne saobraćajnice, smanjuje gužve u naseljenim mestima i omogućava bezbedniji tranzit teretnog i putničkog saobraćaja.

Za lokalnu privredu, ova deonica predstavlja važan preduslov za dalji razvoj industrije, logistike i turizma, jer Valjevo dobija bržu povezanost sa Beogradom i ostatkom zemlje.

Dunavski koridor kao pista

Krajem februara 2025. godine u saobraćaj su puštene nove deonice Dunavskog koridora u ukupnoj dužini od oko 32 kilometra, čime je napravljen značajan korak u povezivanju istočne Srbije sa glavnim saobraćajnim pravcima.

- Stotinama puta smo sanjali snove kako da podižemo Srbiju, kako da podižemo i Braničevski okrug i čitav istok naše zemlje, a danas pokazujemo da je snove moguće ostvariti - poručio je Vučić u februaru na otvaranju prvih 32 kilometra.

Ove deonice su odmah donele značajno rasterećenje postojećeg saobraćaja i poboljšale povezanost lokalnih sredina sa glavnim magistralnim pravcima, a vreme putovanja od Beograda do Požarevca se skratilo na manje od sat vremena.

Dunavski koridor predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata za Braničevski okrug i ceo istočni deo zemlje. Novoizgrađene deonice omogućavaju bržu i bezbedniju vezu od auto-puta ka Požarevcu, Velikom Gradištu i turističkim centrima duž Dunava, uključujući Golubac i Đerdap.

Ova saobraćajnica ima poseban značaj za razvoj turizma, ali i za industrijske zone i poljoprivredu, jer istok Srbije dobija bolju logističku povezanost sa centralnim delom zemlje i međunarodnim koridorima.

"Miloš Veliki" stigao do Požege: Najzahtevniji teren i najduži tuneli u Srbiji

Najveći infrastrukturni događaj u 2025. godini svakako je bilo puštanje u saobraćaj deonice auto-puta E-763 "Miloš Veliki" od Preljine do Požege, u dužini od 30,96 kilometara.

Posebno se izdvaja tunel „Laz“, dug više od 2,8 kilometara, kao i tunel „Munjino brdo“, dužine oko 2,7 kilometara. Ova dva tunela predstavljaju najduža tunelska objekta na putnoj mreži Srbije i simbol su inženjerskog iskoraka u domaćoj infrastrukturnoj gradnji. Pored njih, deonica obuhvata i više mostova, vijadukata i složenih potpornih konstrukcija.

Svečanom otvaranju deonice prisustvovao je i Aleksandar Vučić, koji je tom prilikom istakao da je reč o projektu koji menja perspektivu čitavog regiona.

- Ovo nije samo auto-put, ovo je poruka da Srbija može da gradi i ono što je decenijama smatrano nemogućim. Ovde smo probijali planine da bismo spojili ljude, privredu i budućnost - poručio je Vučić.

Otvaranjem ove deonice, Požega i okolina dobijaju direktnu vezu sa Beogradom, dok se istovremeno otvara prostor za nastavak auto-puta ka jugozapadu Srbije.

Moravski koridor: Saobraćajnica koja menja centralnu Srbiju

Tokom 2025. godine nastavljeno je fazno puštanje u saobraćaj deonica Moravskog koridora, jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u centralnoj Srbiji.

Sredinom oktobra puštena je u rad petlja „Koševi“, koja omogućava bolji pristup auto-putu na potezu Kruševac–Adrani i značajno rasterećuje saobraćaj u široj zoni Kruševca.

Ova denivelisana raskrsnica predstavlja vezu Moravskog koridora sa naseljima na desnoj obali Zapadne Morave, ali i vezu sa opštinama Aleksandrovac i Brus, a u nastavku i sa putem prema ski-centru Kopaonik, što je znatno skratilo vreme putovanja od početka ove ski-sezone.

Krajem decembra u saobraćaj je puštena i deonica Vrnjačka Banja–Vrba, u dužini od oko 14 kilometara. Ovom deonicom jedna od najpoznatijih banjskih destinacija u Srbiji dobila je direktnu i modernu vezu sa auto-putem, što se smatra važnim podsticajem za turizam i lokalnu ekonomiju.

Puštanjem u saobraćaj deonice Vrnjačka Banja - Vrba, Moravski koridor je došao do ulaska u Kraljevo. Vreme putovanja od Beograda do Vrbe, preko Pojata, sada će biti dva sata i 10 minuta, a nakon otvaranja ostatka Moravskog koridora, preko Čačka će se do Vrbe stizati za sat i 30 minuta.

Moravski koridor je i prvi digitalni koridor u Srbiji, koji omogućava brzu i pouzdanu razmenu informacija, u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja.

Novi auto-put značajno doprinosi razvoju lokalnih opština i sredina kroz koje prolazi i predstavlja ogromnu šansu za domaću privredu i industriju. Dobrobit izgradnje direktno će osetiti stanovnici Ćićevca, Varvarina, Kruševca, Trstenika, Vrnjačke Banje, Kraljeva i Čačka, kažu u Koridorima Srbije.

I na ovom otvaranju prisustvovao je predsednik Srbije, koji je istakao da Moravski koridor nije važan samo kao saobraćajnica, već i kao projekat koji donosi veću bezbednost, zaštitu od poplava i ravnomerniji regionalni razvoj.