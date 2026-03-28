Svet

PROTESTA ZBOG RATA SA IRANOM: Izraelska policija uhapsila najmanje 18 ljudi

Предраг Стојковић
28. 03. 2026. u 22:30

IZRAELSKA policija saopštila je da je večeras uhapsila najmanje 18 ljudi tokom demonstracija protiv rata sa Iranom u nekoliko većih gradova.

Foto Tanjug/AP/Maya Levin

Policija je navela da je uhapsila pet osoba u Haifi zbog toga što su pokušale da blokiraju saobraćaj, preneo je Tajms of Izrael.

Ističe se da je policija skup u Tel Avivu proglasila nezakonitim jer su na, osnovu ratnih propisa, ograničena javna okupljanja na otvorenom na 50 ljudi.

U saopštenju se navodi da je među uhapšenima 13 demonstranata u Tel Avivu i pet u Haifi, dok se protesti održavaju i u Jerusalimu i Beršebi.

Na protestu u Haifi, koji je okupio oko 100 ljudi, demonstranti su mahali izraelskim zastavama dok su skandirali protiv tekućih borbi.

Jedan demonstrant je držao transparent na kojem je pisalo: "Milioni dece odrastaju u skloništima od bombi".

(Tanjug)

