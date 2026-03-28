ABA LIGA: Kluž ubedljiv protiv Cedevita Olimpije

KOŠARKAŠI Kluža pobedili su Cedevita Olimpiju u Ljubljani u plej-ofu ABA lige sa 72:84 (11:19, 24:23, 17:27, 20:15) i tako upisali treći vezani trijumf u ovom takmičenju.

Ekipa iz Rumunije je u razmaku od tri dana dva puta savladala "zmajčeke" i pokazala da će biti nezgodan takmac svima do kraja nadmetanja.

Do pobede su došli najviše zahvaljajući dobroj igri u odbrani u prvom i trećem kvartalu kad su rivala sveli na 11, odnosno 17 poena.

Domaćin je nakon 30 minuta košarke zaostajao velikih 17 razlike - 52:69. Do kraja je uspeo malo da ublaži poraz.

Najefikasniji kod pobednika bio je Ajverson Molinar koji je postigao 21 poen, pratio ga je Najdžel Sizer sa 17. Kod Ljubljančana najviše se istakao Umodža Gibson sa 24, dok je Aleksej Nikolić postigao 10.

Kluž je na petom mestu ABA lige sa učinkom 13-8, a Cedevita Olimpija zauzima šestu poziciju sa 12-9.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

