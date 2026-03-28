AMERIKA JE ZATEČENA, ODMAH REAGOVAO I DONALD TRAMP! Najbogatiji sportista na svetu izazvao haos!

28. 03. 2026. u 12:20

Najnovije vesti iz Amerike tiču se - jednog od najbogatijih sportista na svetu. g prijatelja.

АМЕРИКА ЈЕ ЗАТЕЧЕНА, ОДМАХ РЕАГОВАО И ДОНАЛД ТРАМП! Најбогатији спортиста на свету изазвао хаос!

FOTO: printskrin/Jutjub

Američki golfer Tajger Vuds pušten je uz kauciju nekoliko sati nakon što je njegov automobil marke Land Rover učestvovao u saobraćajnoj nesreći, a Vuds uhapšen zbog sumnje da je vozio pod dejstvom lekova ili narkotika.


Prema šerifu okruga Martin, Džonu Budensiku, Vuds je vozio "velikom brzinom" i nakon nesreće je pokazivao "znake omamljenosti", preneo je AP.


Istražitelji veruju da je uzeo neku vrstu lekova ili droge. 


Vuds je odbio test urina, ali je pristao na alkotest, koji nije pokazao prisustvo alkohola.

"Neće biti sa drugim zatvorenicima koji bi mogli da ga povrede ili pokušaju da iskoriste ono što je uradio", rekao je Budensik.


Vuds, koji nije povređen u nesreći, udario je kamion dok je pokušavao da ga pretekne, a njegov automobil se prevrnuo. 


Šerif je naveo da Vuds "sarađuje, ali ne pokušava da se inkriminiše".


Tokom pregleda mesta zaplenjen je Land Rover sa oštećenjima, a Vudsov menadžer u Eksel Sportsu nije komentarisao incident.

Nije mu prvi put


Ovo je drugi put da je Vuds uhapšen zbog vožnje pod dejstvom lekova.


Ranije, 2017. godine, zatečen je kako spava za volanom automobila, kada je priznao da je uzeo kombinaciju lekova protiv bolova.


Golfer, koji se vraća karijeri nakon višestrukih operacija leđa, trenutno razmatra učešće na Mastersu, koji počinje 9. aprila, i učestvovanje u drugim golf projektima. 


On je tokom karijere osvojio 15 velikih turnira i 82 titule na PGA turu.

Bogatstvo mu se procenjuje na između 1,2 i 1,5 milijarde dolara.

Reagovao i Donald Tramp


Predsednik SAD Donald Tramp komentarisao je incident, rekavši da se "oseća loše" zbog problema svog prijatelja.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju 

 

NAJSMRTONOSNIJA AVIONSKA NESREĆA U ISTORIJI: Skalo 600 mrtvih - tragedija se desila na zemlji, još nisu ni poleteli te kobne 1977. u Španiji

DANA 27. marta 1977. godine dogodila se najtragičnija avio-nesreća u istoriji, poznata kao katastrofa na Tenerifima. Na aerodromu Los Rodeos (sada Severni aerodrom Tenerifa) na španskom ostrvu Tenerife, sudarila su se dva putnička aviona Boing 747, što je rezultiralo smrću 583 ljudi. Nesreća ostaje najsmrtonosniji incident u civilnom vazduhoplovstvu.

27. 03. 2026. u 18:04

NUKLEARNA SILA PAZARI OD RUSIJE: Putin trlja ruke - stižu milioni

INDIJA je odobrila nabavku nove serije više protivraketnih sistema S-400 od Rusije, nekoliko desetina vojnih transportnih aviona, kao i nekoliko drugih vojnih platformi, u okviru programa modernizacije odbrane ukupne vrednosti 2,38 milijardi rupija (21.7 miliona evra), saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

28. 03. 2026. u 12:25

