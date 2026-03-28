AMERIKA JE ZATEČENA, ODMAH REAGOVAO I DONALD TRAMP! Najbogatiji sportista na svetu izazvao haos!

Najnovije vesti iz Amerike tiču se - jednog od najbogatijih sportista na svetu.

Američki golfer Tajger Vuds pušten je uz kauciju nekoliko sati nakon što je njegov automobil marke Land Rover učestvovao u saobraćajnoj nesreći, a Vuds uhapšen zbog sumnje da je vozio pod dejstvom lekova ili narkotika.



Prema šerifu okruga Martin, Džonu Budensiku, Vuds je vozio "velikom brzinom" i nakon nesreće je pokazivao "znake omamljenosti", preneo je AP.



Istražitelji veruju da je uzeo neku vrstu lekova ili droge.



Vuds je odbio test urina, ali je pristao na alkotest, koji nije pokazao prisustvo alkohola.

"Neće biti sa drugim zatvorenicima koji bi mogli da ga povrede ili pokušaju da iskoriste ono što je uradio", rekao je Budensik.



Vuds, koji nije povređen u nesreći, udario je kamion dok je pokušavao da ga pretekne, a njegov automobil se prevrnuo.



Šerif je naveo da Vuds "sarađuje, ali ne pokušava da se inkriminiše".



Tokom pregleda mesta zaplenjen je Land Rover sa oštećenjima, a Vudsov menadžer u Eksel Sportsu nije komentarisao incident.

Nije mu prvi put



Ovo je drugi put da je Vuds uhapšen zbog vožnje pod dejstvom lekova.







Golfer, koji se vraća karijeri nakon višestrukih operacija leđa, trenutno razmatra učešće na Mastersu, koji počinje 9. aprila, i učestvovanje u drugim golf projektima.



On je tokom karijere osvojio 15 velikih turnira i 82 titule na PGA turu.

Bogatstvo mu se procenjuje na između 1,2 i 1,5 milijarde dolara.

Reagovao i Donald Tramp



Predsednik SAD Donald Tramp komentarisao je incident, rekavši da se "oseća loše" zbog problema svog prijatelja.

