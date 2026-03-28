INDIJA JAČA PVO: Evo koji sistemi stižu iz Moskve

RUSIJA se priprema da ponudi Indiji dodatne kapacitete za jačanje strateške protivvazdušne odbrane zemlje, naveo je izvor. Predlog bi mogao da uključi ruske sisteme "pancir" kratkog dometa, namenjene za zaštitu ključnih vojnih i strateških objekata od masovnih napada.

Paket, kako navode izvori, dopunio bi postojeću indijsku mrežu protivvazdušne odbrane, koja već uključuje sisteme ruske proizvodnje, kao i domaće razvijene platforme.

"Rusija je spremna da ponudi Indiji isporuku sistema 'pancir-S1M', raketno-topovskih sistema zemlja-vazduh, kako bi se obezbedila efikasna zaštita postojećih dalekometnih sistema S-400 'trijumf'", rekao je za RT izvor blizak razgovorima.

"Pancir-S1M" može efikasno da deluje protiv svih vrsta aerodinamičkih ciljeva, uključujući bespilotne letelice, dodao je izvor.

Indijska vojska je javno priznala ulogu ruskih sistema S-400 tokom vojnog sukoba sa Pakistanom u maju 2025. godine.

Indijski premijer Narendra Modi pohvalio je performanse sistema protivvazdušne odbrane u tom sukobu.

"Platforme kao što je S-400 donele su neviđenu snagu zemlji", rekao je Modi u obraćanju vojnicima nakon konflikta sa Islamabadom.

Ove najave stigle su pošto je ruska kompanija "Visokoprecizni sistemi" saopštila da je isporučila seriju borbenih vozila sistema "pancir-S" Ministarstvu odbrane Rusije, nakon uspešnih testiranja i zvaničnog prijema.

U saopštenju od 20. marta kompanija je navela da su sistemi isporučeni u okviru državne odbrambene narudžbine i opisala "pancir" kao "jedan od ključnih elemenata zaštite ruskog neba", ističući njegovu visoku efikasnost.

Takođe je navedeno da je sistem "pancir" presretao krstareće rakete kao što su "storm šedou" i "flamingo", ali i balističke rakete ATACMS.

(rt.rs)

