MARSELJ ČEKA RADNIČKI: Francuski šampion zakazao duel u polufinalu Evrokpa najverovatnije sa vaterpolistima Radničkog

Slobodan Krstović

28. 03. 2026. u 23:00

UKOLIKO opravdaju ulogu favorita i večeras eliminišu Priorac vaterpolisti Radničkog će se u polufinalu Evrokupa, 25.aprila i 9.maja, sastati sa Marseljem. Šamšop Francuske je u revanšu četvrtfinala u Sabadelju igrao sa istoimenom španskom ekipom - 14:14. Francuzi su u prvom meču slavili sa 17:12.

МАРСЕЉ ЧЕКА РАДНИЧКИ: Француски шампион заказао дуел у полуфиналу Еврокпа највероватније са ватерполистима Радничког

miloš vukadinović

Španci nisu nijednom ugrozili igrače Marselja, koji su u finišu sa dva gola izborili 14:14. U evropskim kupovima peterci se izvode samo ako su ekipe posle dva meča poravnati. Inače, za Marselj je dva gola dao naš reprezentativac Radomir Drašović.

Ostali parovi četvrtfinala, danas: Jadran ST - Panatinaikos (18.00 , prvi meč 11:10), Oradea - BVSC (19.00 , 8:14), Radnički - Primorac (20.00, 14:10).

