ORGANIZOVANI JEVREJSKI TERORIZAM: Nekažnjeno ubijanje Palestinaca na Zapadnoj obali

IZRAEL nije krivično gonio svoje građane za ubijanje palestinskih civila na okupiranoj Zapadnoj obali od početka ove decenije, pokazuje analiza pravnih podataka i javnih evidencija koju je sproveo "Gardijan".

Napadi su podstakli bivšeg premijera Ehuda Olmerta da pozove na intervenciju Međunarodnog krivičnog suda (MKS), kako bi se "spasili Palestinci i mi (Izraelci)" od nasilja doseljenika koje podržava država, a koje se sprovodi uz saučesništvo, a ponekad i učešće policije i vojske.

-Odlučio sam ne samo da ne ćutim, već da skrenem pažnju MKS-a u Hagu kako bi mogao da preduzme mere sprovođenja zakona i izda naloge za hapšenje, rekao je Olmert.

Bivši izraelski komandanti bezbednosti zahtevali su hitnu akciju kako bi se zaustavili "skoro svakodnevni" napadi na Palestince. U javnom pismu upućenom sadašnjem vojnom komandantu zemlje, upozorili su da neuspeh u suzbijanju "jevrejskog terorizma" predstavlja egzistencijalnu pretnju.

Ovog meseca izraelski doseljenici i policija ubili su 10 palestinskih civila na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući braću uzrasta pet i sedam godina i njihove roditelje koji su svi upucani u glavu dok se porodica vraćala sa ramazanske kupovine.

-Više ne govorimo o šačici huligana koji krše zakon. Ovo je organizovana aktivnost, koja ponekad uključuje i one koji nose uniforme, koji pucaju na nevine ljude i pale imovinu i domove civila, navodi se u pismu.

Među potpisnicima pisma su dva bivša šefa izraelske vojske – od kojih je jedan bio i ministar odbrane – pet šefova obaveštajnih agencija Mosad i Šin Bet i četiri bivša policijska komesara.

Oni navode da je sprovođenje zakona od vitalnog značaja za buduće pobede. "Bez toga, nemamo pravo da postojimo", naveli su potpisnici.

Od 2020. godine, izraelski vojnici i doseljenici su ubili najmanje 1.100 palestinskih civila na okupiranoj Zapadnoj obali, od kojih su najmanje četvrtina bila deca, pokazuju podaci UN. Niko nije optužen ni za jednu od ovih smrti.

Poslednji smrtonosni napad izraelskih snaga bezbednosti na okupiranoj Zapadnoj obali koji je doveo do optužnice dogodio se 2019. godine, pokazuju javni zapisi i podaci grupe za ljudska prava Ješ Din.

Poslednje ubistvo koje je izveo izraelski civil, a koje je dovelo do optužnice dogodilo se 2018. godine. Izraelski sud je ove nedelje presudio da je optuženi bacio kamen koji je pogodio Ajšu Rabi.

Izraelske snage bezbednosti odgovorne su za većinu Palestinaca ubijenih na okupiranoj Zapadnoj obali, ali se nasilje izraelskih civila intenziviralo nakon napada koje je predvodio Hamas 7. oktobra 2023. godine, dok je Izrael vodio rat u Gazi koji komisija UN, grupe za ljudska prava i stručnjaci za genocid nazivaju genocidom.

Ubistva, paljevine, krađe i drugi zločini izraelskih doseljenika, uključujući incidente snimljene kamerama i navodni seksualni napadi, ostali su gotovo u potpunosti nekažnjeni.

Između 2020. i 2025. godine, preko 96 posto policijskih istraga o nasilju doseljenika na okupiranoj Zapadnoj obali završeno je bez optužnice, navode iz Ješ Dina. Od 368 slučajeva, samo osam, ili dva posto od ukupnog broja, završeno je potpunim ili delimičnim osuđujućim presudama.

Olmert je pozvao na međunarodno krivično gonjenje nasilnih doseljenika kojima "vladini krugovi pomažu, podržavaju i inspirišu" dok vode kampanju etničkog čišćenja. Pogromi u palestinskim selima podsećaju na one "nekada usmerene protiv Jevreja u Evropi", rekao je.

"Ako organi za sprovođenje zakona u Izraelu ne ispune svoju dužnost, možda će međunarodne pravosudne vlasti učiniti ono što je potrebno da spasu Palestince i nas od krivičnih dela koja jevrejski teroristi čine pred svima nama."

Broj izraelskih doseljenika na okupiranoj Zapadnoj obali stalno se povećavao nekoliko decenija, uključujući i kada su Olmert i bezbednosna elita koja sada govori o nasilju zauzimali komandne ili političke položaje.

