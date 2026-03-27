BEZ IKAKVE LJUDSKOSTI! Nalozi "fakulteta u blokadi" objavljuju samo stvari u politici, ni reč o smrti njihove koleginice (FOTO)
BLOKADERI ponovo pokazali da nemaju ni stida ni srama. Nakon što je javnost ostala u šoku posle pogibije devojke koja je skočila sa petog sprata Filozofskog fakulteta, oni o tome uporno ćute, a bave se ni više ni manje nego politikom! Šta su rektor Đokić i ti dekani napravili od tih mladih ljudi??!?
Bez ikakve ljudskosti! Nalozi "fakulteta u blokadi" objavljuju samo stvari u politici i izborima ni reč o smrti njihove koleginice!
Blokaderske bitange ne progovaraju, a ubijena im koleginica!
Kako se može videti po objavama, do ovog momenta reč ne progovaraju, ćute već 18 sati.
Kako se može videti u objavi od pre sat vremena, blokadere baš briga za tragičnu smrt njihove koleginice sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Oni se bave politikom....
I blokaderskim novinarima, a koji toliko brinu za živote i za mlade, a posebno za studente, apsolutno je nevažno što je devojka tragično nastradala.
Blokaderi sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu ni reč nisu posvetili tragičnoj smrti 25-godišnje koleginice na Filozofskom fakultetu u Beogradu, već se bave samo politikom i izborima.
Oni se i dalje bave Vučićem i pokušavaju da budu duhoviti. E, toliko im ne zaista stalo i do života i do studenata!
Da su se bavili obrazovanjem, a ne gerilskim akcijama, danas bi studentkinja M ilica Ž. verovatno bila živa.
Podsetimo, sinoć je na Filozofskom fakultetu tragično nastradala studentkinja Milica Ž. zbog nemara blokadera.
ĐOKIĆU, SINANI - Ruke su vam krvave!
Sada nakon tragedije, postavlja se jasno pitanje - Da li je moguće da je devojka stradala zbog neodgovornosti svojih blokaderskih kolega koji su ostavili petarde i baklje u prostorijama fakulteta?
Ko je odgovoran? Ko je kriv što su nam fakulteti postali ovo, a ne mesto gde se uči? Ko je odgovoran za to što su nam baklje zamenile knjige?
Podsećamo, već godinu i po dana niko ne vodi računa šta se dešava u zgradama fakulteta, ko tamo spava boravi, šta unosi, da li su ljudi unutra bezbedni. Kao posledica toga, jedna devojka je izgubila život. I to sve zarad čega? Jer su blokaderi hteli da iskoriste fakultete da se dokopaju vlasti.
Šta studenti rade na fakultetu u to vreme?? Šta će pirotehnička sredstva na fakultetu - zbog demonstracija i blokada?? Šta rade petarde i baklje na našim fakuktetima??
Te jasno pitamo i Đokića i Sinanija - OSEĆATE LI SE ODGOVORNIM ZA SMRT STUDENTKINjE?!
