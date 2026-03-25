ORBAN PRELOMIO: Mađarska obustavlja isporuku gasa Ukrajini (VIDEO)

MAĐARSKA će postepeno obustavljati isporuke prirodnog gasa Ukrajini dok Kijev ne obnovi protok ruske nafte kroz cevovod Družba, objavio je premijer Viktor Orban.

U videu objavljenom na njegovoj Fejsbuk stranici u sredu, Orban je rekao da Ukrajina već 30 dana blokira rad naftovoda iz sovjetskog doba.

- Dok Ukrajina ne da naftu, neće dobijati gas iz Mađarske - rekao je.

- Štitićemo energetsku bezbednost Mađarske, čuvaćemo zaštićene cene benzina i snižene cene gasa - jasan je Orban.



Orbanova objava dolazi usred dugotrajnog energetskog spora između Budimpešte i Kijeva, nakon što je Ukrajina krajem januara obustavila isporuke nafte kroz naftovod Družba, navodeći navodnu štetu od ruskog napada dronom.

Moskva je negirala optužbe, dok su Mađarska i Slovačka, obe u velikoj meri zavisne od gasovoda, slično sumnjale u opravdanje Kijeva, optužujući ga da namerno blokira protok kao političku ucenu.

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto rekao je da satelitski snimci pokazuju da je naftovod u potpunosti operativan i da odbijanje Kijeva da dozvoli zajedničku inspekciju dokazuje da je odluka bila politička, preneo je RT.



