ORBAN PRELOMIO: Mađarska obustavlja isporuku gasa Ukrajini (VIDEO)
MAĐARSKA će postepeno obustavljati isporuke prirodnog gasa Ukrajini dok Kijev ne obnovi protok ruske nafte kroz cevovod Družba, objavio je premijer Viktor Orban.
U videu objavljenom na njegovoj Fejsbuk stranici u sredu, Orban je rekao da Ukrajina već 30 dana blokira rad naftovoda iz sovjetskog doba.
- Dok Ukrajina ne da naftu, neće dobijati gas iz Mađarske - rekao je.
- Štitićemo energetsku bezbednost Mađarske, čuvaćemo zaštićene cene benzina i snižene cene gasa - jasan je Orban.
Orbanova objava dolazi usred dugotrajnog energetskog spora između Budimpešte i Kijeva, nakon što je Ukrajina krajem januara obustavila isporuke nafte kroz naftovod Družba, navodeći navodnu štetu od ruskog napada dronom.
Moskva je negirala optužbe, dok su Mađarska i Slovačka, obe u velikoj meri zavisne od gasovoda, slično sumnjale u opravdanje Kijeva, optužujući ga da namerno blokira protok kao političku ucenu.
Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto rekao je da satelitski snimci pokazuju da je naftovod u potpunosti operativan i da odbijanje Kijeva da dozvoli zajedničku inspekciju dokazuje da je odluka bila politička, preneo je RT.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
"ŠPIJUNIRANjE SIJARTA OZBILjAN NAPAD NA MAĐARSKU" Orban: Bez odlaganja ovo ispitati
23. 03. 2026. u 12:17
ORBAN NAMAMIO EU U ZAMKU: Povećali mu šanse na izborima?
22. 03. 2026. u 09:54
KOLIKO BI TREBALO DA STAVITE U KOVERTU "DA SE NE OBRUKATE" Od cifre da se zavrti u glavi, detaljna računica
CENA stolice na svadbama u Srbiji ove sezone košta i do 120 evra po gostu, a u kovertu ne bi trebalo staviti manje od 100 evra, "da se ne osramotite" gde god da ste na veselju - nevažno da li u Beogradu, Vranju, Subotici, Loznici, Boru...
24. 03. 2026. u 22:24
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
"IMA ŽIVOTA I BEZ EU - ONA JE SAMO SENZACIJA" Milanović iznenadio izjavom: "Ona je fasada i nadogradnja, i to dok traje..."
HRVATSKI predsednik Zoran Milanović primio je danas u Zagrebu makedonsku predsednicu Gordanu Siljanovsku Davkovu i poručio da proces pristupanja njene zemlje predugo traje, da ne može da daje savete, ali da ima života i bez Evropske unije (EU).
25. 03. 2026. u 10:29
Komentari (0)