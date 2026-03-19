ARAKČI OPLEO PO MAKRONU: Nije se oglasio kad su napali Iran, ali brine zbog odmazde - žalosno

IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Arakči kritikovao je stavove francuskog predsednika Emanuela Makrona koji se nije oglasio kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael započele napad na Iran, ali je iskazao, kako navodi, "zabrinutost" kada je Teheran odgovorio.

Foto: Tanjug/AP/Vahid Salemi/Profimedia

- Emanuel Makron nije izgovorio nijednu reč kojom bi osudio zajednički izraelsko-američki rat protiv Irana - napisao je Arakčina svom nalogu na mreži X, prenosi agencija Tasnim.

Macron has not uttered one word of condemnation of the Israel-US war on Iran. He did not condemn Israel when it blew up fuel storage in Tehran, exposing millions to toxins. His current "concern" didn't follow Israel's attack on our gas facilities. It follows our retaliation. Sad! https://t.co/lyfGbRm9NB — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 19, 2026

On je istakao da je Makron ćutao i kada je Izrael digao u vazduh rezervoare za gorivo u Teheranu, izlažući milione ljudi toksičnim supstancama.

- Njegovo 'izražavanje zabrinutosti' nije usledilo ni nakon izraelskog napada na naša gasna postrojenja, već nakon naše odmazde. To je žalosno!" - zaključio je Arakči.

(Tanjug)

