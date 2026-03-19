ARAKČI OPLEO PO MAKRONU: Nije se oglasio kad su napali Iran, ali brine zbog odmazde - žalosno
IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Arakči kritikovao je stavove francuskog predsednika Emanuela Makrona koji se nije oglasio kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael započele napad na Iran, ali je iskazao, kako navodi, "zabrinutost" kada je Teheran odgovorio.
- Emanuel Makron nije izgovorio nijednu reč kojom bi osudio zajednički izraelsko-američki rat protiv Irana - napisao je Arakčina svom nalogu na mreži X, prenosi agencija Tasnim.
On je istakao da je Makron ćutao i kada je Izrael digao u vazduh rezervoare za gorivo u Teheranu, izlažući milione ljudi toksičnim supstancama.
- Njegovo 'izražavanje zabrinutosti' nije usledilo ni nakon izraelskog napada na naša gasna postrojenja, već nakon naše odmazde. To je žalosno!" - zaključio je Arakči.
(Tanjug)
