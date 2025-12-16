MOSAD APELOVAO ŠIROM SVETA: "Pojačajte mere bezbednosti povodom praznika Hanuke"

IZRAELSKA obaveštajna agencija Mosad uputila je apel zemljama širom sveta, posebno u Evropi, da pojačaju mere bezbednosti za javne događaje povodom praznika Hanuke, preneli su hebrejski mediji.

Foto: Printskrin Youtube/NowThis World

Preporuka dolazi zbog straha od mogućih napada inspirisanih nedavnim terorističkim napadom na Bondi Biču u Australiji, preneo je Tajms of Izrael.

Bezbednosni zvaničnici upozoravaju da bi okupljanja tokom jevrejskog praznika, kao i božićni marketi, mogli da budu meta terorističkih grupa.

Mosadova preporuka uključuje dodatne mere nadzora i koordinaciju sa lokalnim bezbednosnim službama kako bi se smanjio rizik po javnost.

U Australiji su na plaži Bondi, otac (50) i sin izveli oružani napad, prilikom čega je ubijeno 15 ljudi koji su proslavljali jevrejski praznik Hanuku, uključujući 10-godišnju devojčicu, a više od 40 povređenih ljudi prevezeno je u bolnicu.

(Tanjug)

