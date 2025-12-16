MOSAD APELOVAO ŠIROM SVETA: "Pojačajte mere bezbednosti povodom praznika Hanuke"
IZRAELSKA obaveštajna agencija Mosad uputila je apel zemljama širom sveta, posebno u Evropi, da pojačaju mere bezbednosti za javne događaje povodom praznika Hanuke, preneli su hebrejski mediji.
Preporuka dolazi zbog straha od mogućih napada inspirisanih nedavnim terorističkim napadom na Bondi Biču u Australiji, preneo je Tajms of Izrael.
Bezbednosni zvaničnici upozoravaju da bi okupljanja tokom jevrejskog praznika, kao i božićni marketi, mogli da budu meta terorističkih grupa.
Mosadova preporuka uključuje dodatne mere nadzora i koordinaciju sa lokalnim bezbednosnim službama kako bi se smanjio rizik po javnost.
U Australiji su na plaži Bondi, otac (50) i sin izveli oružani napad, prilikom čega je ubijeno 15 ljudi koji su proslavljali jevrejski praznik Hanuku, uključujući 10-godišnju devojčicu, a više od 40 povređenih ljudi prevezeno je u bolnicu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
O RADOSTI: TAKO JE GOVORIO NIKOLAJ KAZUJE HADžI PETAR BOŽOVIĆ I EP26
Preporučujemo
UBICE SU OTAC I SIN! Policija iznela najnovije detalje o masakru u Sidneju
14. 12. 2025. u 22:20
EVO KO JE HEROJ O KOM DANAS PRIČA CEO SVET: Sprečio mnogo veći masakr
14. 12. 2025. u 15:42
TRAMP PORUČIO: Napad u Sidneju čist antisemitizam, Jevreji u SAD da se ne plaše
14. 12. 2025. u 19:55
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)