Svet

MOSAD APELOVAO ŠIROM SVETA: "Pojačajte mere bezbednosti povodom praznika Hanuke"

P. Đurđević

16. 12. 2025. u 09:29

IZRAELSKA obaveštajna agencija Mosad uputila je apel zemljama širom sveta, posebno u Evropi, da pojačaju mere bezbednosti za javne događaje povodom praznika Hanuke, preneli su hebrejski mediji.

МОСАД АПЕЛОВАО ШИРОМ СВЕТА: Појачајте мере безбедности поводом празника Хануке

Foto: Printskrin Youtube/NowThis World

 Preporuka dolazi zbog straha od mogućih napada inspirisanih nedavnim terorističkim napadom na Bondi Biču u Australiji, preneo je Tajms of Izrael.

Bezbednosni zvaničnici upozoravaju da bi okupljanja tokom jevrejskog praznika, kao i božićni marketi, mogli da budu meta terorističkih grupa.

Mosadova preporuka uključuje dodatne mere nadzora i koordinaciju sa lokalnim bezbednosnim službama kako bi se smanjio rizik po javnost.

U Australiji su na plaži Bondi, otac (50) i sin izveli oružani napad, prilikom čega je ubijeno 15 ljudi koji su proslavljali jevrejski praznik Hanuku, uključujući 10-godišnju devojčicu, a više od 40 povređenih ljudi prevezeno je u bolnicu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

O RADOSTI: TAKO JE GOVORIO NIKOLAJ KAZUJE HADžI PETAR BOŽOVIĆ I EP26

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEIZDRŽIVO, TRETIRALI SU ME KAO SMEĆE Ispovest bivše sjuardese iz privatnih aviona

"NEIZDRŽIVO, TRETIRALI SU ME KAO SMEĆE" Ispovest bivše sjuardese iz privatnih aviona