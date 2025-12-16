AUSTRALIJA U ŠOKU Napad „poziv na buđenje“: “Vlada je izdala Australiju”, političari će odraditi svoju predstavu ali mi im ne verujemo

BROJ stradalih u napadu na Bondi Bič ostaje 16, dok se 26 povređenih i dalje leči u bolnicama, od kojih je 12 u kritičnom stanju.

Foto Tanjug/AP

Jedan od navodnih napadača je mrtav, a vlasti i javnost raspravljaju o propustima u bezbednosti i porastu mržnje u društvu. Istovremeno, zdravstvene vlasti potvrdile su da je veliki broj povređenih i dalje u teškom stanju.

Broj žrtava napada na Bondi Bič i dalje iznosi 15, saopštile su vlasti, dok se 26 žrtava nalazi u bolnicama širom Novog Južnog Velsa. Među stradalima je i desetogodišnja devojčica Matilda.

Obuća i odeća stradalih u terorističkom napadu Foto AP

Ažuriranje o povređenima sa Bondija

U saopštenju zdravstvene vlasti Novog Južnog Velsa navele su da se 26 pacijenata i dalje leči u bolnicama širom države:

*Dva pacijenta su u stabilnom stanju u bolnici Prince of Wales

*Jedan pacijent je u kritičnom, a dva u stabilnom stanju u bolnici St George

*Jedan pacijent je u stabilnom stanju u Sydney Eye Hospital

*Dva pacijenta su u kritičnom stanju, dva u kritičnom ali stabilnom, a jedan stabilan u bolnici St Vincent’s

*Tri pacijenta su u kritičnom, jedan u kritičnom ali stabilnom, a dva u stabilnom stanju u Royal Prince Alfred Hospital

*Tri pacijenta su u stabilnom stanju u dečjoj bolnici u Randviku

*Jedan pacijent je u kritičnom ali stabilnom, a dva u stabilnom stanju u Royal North Shore Hospital

*Dva pacijenta su u stabilnom stanju u bolnici Liverpool



Ministar unutrašnjih poslova Toni Berk izjavio je da obaveštajne službe ne mogu biti „svevideće“, ali da će biti izvršene dodatne analize.

Rabin Levi Vulf poručio je da je napad „poziv na buđenje“ za celu zemlju i da predstavlja udar na osnovne ljudske vrednosti, a ne samo na jevrejsku zajednicu.

Savezna opozicija upozorila je da izmene zakona o oružju neće same po sebi zaustaviti antisemitizam, dok bezbednosni stručnjaci ukazuju na rastuću normalizaciju govora mržnje i ideološki motivisanog nasilja.

U međuvremenu, porodice žrtava oštro kritikuju vladu, tvrdeći da su institucije zakazale, dok vlasti poručuju da će borba protiv antisemitizma i zaštita građana ostati prioritet.

Foto: Printskrin

„IZDAJA AUSTRALIJE“

U emisiji Today voditelj je razgovarao sa Viktorijom Teplicki, čiji je otac ranjen dok je pokušavao da pobegne od pucnjave na Bondiju u nedelju.

Ona je rekla da je njen otac juče operisan i da će mu biti potrebna još jedna operacija u četvrtak, kao i treća za nekoliko meseci. Trenutno ima „veliku otvorenu ranu“ na nozi.

„Biće to dug proces, ali je čudo što je živ“, rekla je.

„Tata je jedan od srećnika.“

Navela je da je njen otac duboko zahvalan medicinskom osoblju, ali i „besan“ što je ovakvo zlodelo uopšte bilo moguće u Australiji.

„Mi smo Jevreji, ali smo i Australijanci. Volimo ovu zemlju i volimo Bondi i sve što on predstavlja. Ovde smo došli da pobegnemo iz komunističkog Sovjetskog Saveza, da pobegnemo od antisemitizma — zato nas je otac doveo ovde. Ovde sam odrasla.

I da se ovo dogodi ovde? Da, on je besan.“

Ona je naglasila da njen otac nije usamljen u tim osećanjima.

„Moj otac je besan, ja sam besna, cela zajednica je besna. Iznevereni smo od strane vlade Albanizija i Vong“, rekla je.

„Ovo nije bilo iznenađenje. Nije bilo iznenađenje.“

Na trenutak je zastala, tražeći prave reči.

„Kao — zar mi nismo važni? Zar nismo Australijanci? Izvinite, gubim reči, ali mi se osećamo… besno. Besni smo. Besni smo i na glavne medije.“

Voditelj Karl Stefanović primetio je da je vlada „pod pritiskom“.

„Mi ne verujemo u ono što govore, Karle. Tako je jednostavno“, odgovorila je Teplicki.



Možda će doći da lepo izgledaju pred kamerama, ali mi im ne verujemo.“

Stefanović ju je pitao da li ima poruku za ministra unutrašnjih poslova Tonija Berka, koji je sinoć izviždan na memorijalu na Bondiju.

„Toni Berk, koliko se mene tiče — i Vong i Albanezi — čine izdaju Australije. Oni izdaju Australiju načinom na koji su sve ovo vodili“, rekla je.

„Ne verujem ničemu što govore. I mislim da niko ne veruje. Uvode sve više i više neproverenih ljudi u zemlju, zbog glasova. I izvinite ako nisam politički korektna — ja sam obična osoba, ovo nije moj posao — ali osećam se duboko izdano. Mislim da i Australija treba da se oseća izdano.“



news.com.au

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć