TRAMP OŠTRO O ZELENSKOM: Odličan trgovac - uzeo 350 milijardi dolara, a izgubio četvrtinu zemlje
DOŠLO je vreme da se u Ukrajini održe predsednički izbori, izjavio je američki predsednik Donald Tramp u intervjuu listu Politiko.
- Mislim da je sada pravo vreme za održavanje izbora (u Ukrajini). Oni koriste rat da bi izbegli održavanje izbora, ali mislim da ukrajinski narod treba da ima izbor - objasnio je američki predsednik.
Tramp je istakao da Rusija ima jaču pregovaračku poziciju od Ukrajine.
- Rusija ima prednost (u ukrajinskom sukobu).. I uvek je imala. Mnogo je veća, mnogo jača... U nekom trenutku, pobeda počinje da se određuje veličinom - primetio je predsednik SAD.
Po njegovim rečima, vreme je da se Zelenski sabere.
-Vreme je da se sabere i počne da prihvata. Jer kada vi gubite... A on gubi - rekao je američki lider.
Predsednik SAD je napomenuo da je Zelenski možda pročitao mirovni plan u ponedeljak uveče, ali da nije bio siguran.
Izjavio je da „bi bilo lepo da ga pročita“. Tramp je naglasio da se plan dopao i drugim visokim ukrajinskim zvaničnicima, čije pozicije i imena nije otkrio, ali su i sami rekli da ga ukrajinski predsednik nije pročitao.
Tramp je ponovo nazvao Zelenskog sitnim trgovcem.
- Znate, on je odličan trgovac. Zovem ga P. T. Barnum. Jedan od najvećih na Zemlji. Mogao je da proda bilo koji proizvod u bilo koje vreme. Rekao je da nije važno da li funkcioniše ili ne. Naterao je tog pokvarenog Džozefa Bajdena da mu da 350 milijardi dolara. I pogledajte šta mu je to donelo. Oko 25 odsto njegove zemlje je nestalo - objasnio je on.
Američki predsednik veruje da ukrajinski sukob neće eskalirati u Treći svetski rat.
- Da sam bio predsednik, ovaj (sukob) se ne bi dogodio... I iskreno, mogao je eskalirati u Treći svetski rat. Mislim da se to verovatno neće desiti sada - uveren je šef Bele kuće.
O evropskoj politici
Razgovori evropskih lidera o načinima okončanja ukrajinskog sukoba su neproduktivni, izjavio je predsednik SAD.
- To ne daje rezultate. Govorim o Ukrajini. Oni mnogo raspravljaju, ali ne daju konkretne rezultate. A rat se jednostavno nastavlja - rekao je on, govoreći o evropskim liderima.
Tramp je naglasio da su mu simpatični i da nema neprijatelje u Evropi, ali da se u mnogim aspektima „ne snalaze u svom poslu“.
Američki predsednik je evropske kolege nazvao „slabima“ i istakao da mu se čini da oni ne znaju šta rade.
Kako je istakao, mnoge evropske zemlje uskoro će postati neodržive zbog „katastrofalne“ migracione politike.
O ulasku u NATO
Shvatanje da Ukrajina neće ući u NATO postoji već duže vreme, izjavio Donald Tramp.
- Još odavno, čak i pre Putina, postojalo je shvatanje da Ukrajina neće ući u NATO. Mnogo pre Putina, iskreno rečeno - istakao je on.
Odgovarajući na pitanje da li bi NATO trebalo da prestane da se širi, političar je rekao da je „ostalo ne tako mnogo“ zemalja koje bi mogle da postanu članice Alijanse.
O Mađarskoj i energentima
Mađarska nema izlaz na more i zbog toga nema alternativu isporukama energenata putem gasovoda, izjavio je Tramp.
