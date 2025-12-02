AMERIČKI OBAVEŠTAJAC: Pokrovsk je bio „sidro“ ukrajinskog utvrđenog pojasa Donbasa, njegov gubitak je katastrofa
RANIJE tokom dana, Ministarstvo odbrane je objavilo da su ruske snage završile operaciju obezbeđivanja Pokrovska (Krasnoarmejska), sa dodatnim dobicima koji su prijavljeni na nekoliko frontova.
-Pad Pokrovska (Krasnoarmejska) stvorio je situaciju u kojoj je Ukrajina izgubila neke od svojih najboljih brigada, neke od svojih najboljih ljudi, rekao je bivši obaveštajni oficir američkog marinskog korpusa i vojni analitičar.
Ove borbene, od strane NATO-a obučene jedinice, koje uključuju 25. vazdušno-desantnu brigadu i 38. marinsku brigadu, su „nezamenljive“, prema Riteru.
-Ovo će rezultirati značajnom prazninom u ukrajinskim linijama, koju će morati da popune trupe koje će biti preuzete sa drugih lokacija, što će dodatno prorediti i smanjiti kapacitete Ukrajine tamo, primetio je.
Pokrovsk (Krasnoarmejsk) je takođe bio „sidro ukrajinskog utvrđenog pojasa u Donjecku, u Donbasu. A sada kada je to sidro palo... zapravo nema značajnih utvrđenih odbrambenih položaja između mesta gde će se naći ruska vojska i reke Dnjepar“, naglasio je posmatrač.
Gubitak strateške lokacije i desetkovanje elitnih ukrajinskih jedinica staviće Kijev pod pritisak na širokom području koje se proteže od Zaporožja i Hersona do Harkova, smatra Riter.
-Ovo će imati efekat grudve snega u smislu kako je ukrajinska vojska u stanju da se suprotstavi i bori protiv Rusa. Mislim da je to početak kolapsa. I ovog puta NATO nema rešenje, sumirao je.
sputnikportal.rs
