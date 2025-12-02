RANIJE tokom dana, Ministarstvo odbrane je objavilo da su ruske snage završile operaciju obezbeđivanja Pokrovska (Krasnoarmejska), sa dodatnim dobicima koji su prijavljeni na nekoliko frontova.

-Pad Pokrovska (Krasnoarmejska) stvorio je situaciju u kojoj je Ukrajina izgubila neke od svojih najboljih brigada, neke od svojih najboljih ljudi, rekao je bivši obaveštajni oficir američkog marinskog korpusa i vojni analitičar.

Ove borbene, od strane NATO-a obučene jedinice, koje uključuju 25. vazdušno-desantnu brigadu i 38. marinsku brigadu, su „nezamenljive“, prema Riteru.

-Ovo će rezultirati značajnom prazninom u ukrajinskim linijama, koju će morati da popune trupe koje će biti preuzete sa drugih lokacija, što će dodatno prorediti i smanjiti kapacitete Ukrajine tamo, primetio je.

Pokrovsk (Krasnoarmejsk) je takođe bio „sidro ukrajinskog utvrđenog pojasa u Donjecku, u Donbasu. A sada kada je to sidro palo... zapravo nema značajnih utvrđenih odbrambenih položaja između mesta gde će se naći ruska vojska i reke Dnjepar“, naglasio je posmatrač.

Gubitak strateške lokacije i desetkovanje elitnih ukrajinskih jedinica staviće Kijev pod pritisak na širokom području koje se proteže od Zaporožja i Hersona do Harkova, smatra Riter.

-Ovo će imati efekat grudve snega u smislu kako je ukrajinska vojska u stanju da se suprotstavi i bori protiv Rusa. Mislim da je to početak kolapsa. I ovog puta NATO nema rešenje, sumirao je.

