HITNO SE OGLASIO ZELENSKI: Otkrio da li je spreman da pregovara o Trampovom planu za mir u Ukrajini

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je danas američkom sekretaru za vojsku Danu Driskolu da je spreman da sarađuje sa administracijom američkom predsednika Donlada Trampa na njenom novom planu za mir u Ukrajini.

Zelenski je u objavi na Telegramu naveo da će ukrajinski i američki timovi raditi na mirovnom planu od 28 tačaka za okočanje rata.

"Spremni smo na konstruktivan, iskren i brz rad", naglasio je Zelenski, prenosi ukrajinski javni servis Suspilne.

Plan predviđa, prema pisanju američkog Aksiosa, velike ustupke Ukrajine, uključujući predaju teritorija koje trenutno kontroliše Rusiji.

Međutim, umesto da ga odmah odbije, Zelenski je, kako piše američki portal, pristao na pregovore, a njegov kabinet je naveo da očekuje razgovor sa predsednikom Trampom u narednim danima.

Driskol je Zelenskom predao pisanu verziju plana, prema rečima jednog ukrajinskog zvaničnika za Aksios.

Američki izvor je dodao da su se Zelenski i Driskol "dogovorili o agresivnom vremenskom okviru za potpisivanje".

Kabinet ukrajinskog predsednika saopštio je da je Zelenski "izložio osnovna načela koja su važna za narod" i da su se strane dogovorile da rade na odredbama plana na način koji bi doveo do pravednog završetka rata.

Delegacija Driskola prvobitno je planirala posetu Ukrajini radi razgovora o vojnim tehnologijama i strategiji, pre nego što je Bela kuća tražila da pomogne "pokretanju pregovora" sa Zelenskim u ime američkog izaslanika Stiva Vitkofa i američkog državnog sekretara Marka Rubija.

Plan, koji su sastavili Vitkof i drugi američki zvaničnici u konsultaciji sa Rusima, izazvao je "šok u Kijevu i evropskim prestonicama" kada je njegov sadržaj otkrio Aksios u utorak.

Raniji pokušaj sastanka između Zelenskog i Vitkofa ove nedelje nije uspeo jer američka strana smatra da Zelenski tada nije pokazao ozbiljnu spremnost za angažman.



"Odluka je da se pokuša zajednički rad kako bi mir bio moguć", naveo je zvaničnik.

Vitkof je u četvrtak ujutru u telefonskom razgovoru uveravao nemačkog ministra spoljnih poslova Johana Vadefula da je plan "okvir ideja" koji uključuje pozicije Ukrajine i Rusije.

"Vitkof je istakao da Trampova administracija deluje odgovorno i traži načine za okončanje sukoba u Ukrajini", naveo je američki zvaničnik.

Tokom razgovora s Driskolom, Zelenski je takođe preneo informacije o raketnom napadu Rusije na Ternopolj i dostavio podatke o kompanijama koje proizvode kritične komponente koje i dalje dolaze u Rusiju mimo sankcija, kao i o zemljama porekla delova koje Rusija koristi u svojim raketama.

Predsednik je takođe istakao napore predsednika SAD Donalda Trampa i njegovog tima u "obezbeđivanju sigurnosti u Evropi".



