KREMLJ: Oborene sve američke rakete kojima je Kijev pokušao da napadne Voronjež
SVE rakete "atakams" koje je kijevski režim ispalio na rusku teritoriju su oborene sredstvima PVO, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Nastavljamo Specijalnu vojnu operaciju. Naše Oružane snage suprotstavljaju se pokušajima kijevskog režima da izvedu udare visokopreciznim zapadnim oružjem, u ovom konkretnom slučaju američkim. Znamo da je naša PVO oborila sve te američke rakete. Naši vojnici nastavljaju da ispunjavaju svoje zadatke, dejstvujući isključio po vojnim ciljevima - naveo je Peskov komentarišući pokušaj ukrajinskih snaga da napadnu Voronjež.
Kijevski režim je 18. novembra ispalio je na Voronjež četiri rakete "atakams" američke proizvodnje, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. Ruski sistemi S-400 i "pancir" oborili su sve rakete.
Od ostataka raketa oštećen su krovovi gerontološkog centra i centra za decu bez roditelja.
Žrtava i povređenih nema.
Ministarstvo je dodalo i da su "iskanderima" uništena dva sistema MLRS u Harkovskoj oblasti odakle je protivnik gađao Voronjež.
(Sputnjik)
