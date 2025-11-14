Svet

"TUŽIĆEMO EU" Orban se odlučio na radikalan potez, a sve zbog Rusije

Новости онлине

14. 11. 2025. u 12:35

MAĐARSKA namerava da tuži EU zbog odluke Brisela da odbaci ruski gas, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

ТУЖИЋЕМО ЕУ Орбан се одлучио на радикалан потез, а све због Русије

Foto: AP

Orban je rekao da Mađarska ne prihvata takvo nezakonito rešenje koje je, kako je ukazao, suprotno evropskim vrednostima.

Premijer Mađarske je, u izjavi za mađarsku državnu radio-stanicu, ocenio da je Brisel odabrao takvo rešenje kako bi "ugasio državnu vladu koja nije saglasna s tim".

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija

SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija