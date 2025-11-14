"TUŽIĆEMO EU" Orban se odlučio na radikalan potez, a sve zbog Rusije

MAĐARSKA namerava da tuži EU zbog odluke Brisela da odbaci ruski gas, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

Foto: AP

Orban je rekao da Mađarska ne prihvata takvo nezakonito rešenje koje je, kako je ukazao, suprotno evropskim vrednostima.

Premijer Mađarske je, u izjavi za mađarsku državnu radio-stanicu, ocenio da je Brisel odabrao takvo rešenje kako bi "ugasio državnu vladu koja nije saglasna s tim".