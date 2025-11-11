Svet

UDARNE REČI LAVROVA O PREGOVORIMA SA SAD: Radimo na mirovnom sporazumu

Novosti online

11. 11. 2025. u 20:57

VAŠINGTONU je pre telefonskog razgovora ruskog i američkog predsednika, Vladimira Putina i Donalda Trampa, prosleđen memorandum u formi neformalnog dokumenta, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u intervjuu za ruske medije.

УДАРНЕ РЕЧИ ЛАВРОВА О ПРЕГОВОРИМА СА САД: Радимо на мировном споразуму

Maxim Shemetov/Pool Photo via AP

Ministar je obratio pažnju na tekst „Fajnenšel tajmsa“, u kojem se tvrdi da su se Tramp i Putin navodno dogovorili da se sastanu u Budimpešti, naložili Lavrovu i američkom državnom sekretaru Marku Rubiju da pripreme samit i da su navodno „Rusi posle toga poslali oštar memorandum, nakon čega su Amerikanci odlučili da nema smisla da se razgovara“.

- Ovde ima mnogo laži, uključujući i u pogledu redosleda događaja. Memorandum na koji se pozivaju novinari ‘Fajnenšel tajmsa’ je takozvani non paper (nezvanični dokument), potpuno nezvanični nacrt koji nije poslat našim kolegama nakon Putinovog razgovora sa Trampom, već nekoliko dana pre toga - napomenuo je ministar.

Lavrov je takođe rekao da samit ne treba povezivati sa aktuelnom diskusijom o nuklearnim probama.

- Svrha ovog dokumenta bila je da podsetimo naše američke kolege na ono o čemu su lideri razgovarali u Enkoridžu i kakva shvatanja su postignuta tokom sastanka predsednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Ništa osim onoga što je razgovarano u Enkoridžu američki sagovornici nisu odbacili, ništa se u tom nezvaničnom dokumentu nije nalazilo - objasnio je Lavrov.

Kako je naveo, iako se predsednici tada nisu složili oko svake tačke, svakako su postigli razumevanje.

Pristojan razgovor sa Rubiom

Ruska strana je očekivala da će SAD inicirati izbor mesta i vremena za pripremni sastanak. Sa svoje strane, Moskva je spremna da razgovara o pripremama za samit predsednika u Budimpešti, napomenuo je Lavrov.

On je dodao da je američki predsednik rekao da će ga pozvati državni sekretar Marko Rubio.

- Pozvao je tri dana kasnije. Uprkos saopštenjima britanskih medijan, imali smo dobar, ljubazan razgovor, bez ikakvih incidenata i u osnovi potvrdili pravac na osnovu dogovora iz Enkoridža i na tom smo se razišli. Sledeći korak je trebalo da bude sastanak spoljnopolitičkih predstavnika, vojnih i, koliko shvatam, obaveštajnih službi. Ali nije došlo do takvog daljeg koraka Amerikanaca, a upravo od njih smo očekivali inicijativu da se odredi tačno mesto i vreme za takav pripremni sastanak, pošto su predložili pripremu za samit. Ali umesto toga, usledila je javna izjava da nema smisla sastajati se - istakao je ruski ministar.

Prema njegovim rečima, Rusija nema šta da se pravda.

- Naša savest je čista - zaključio je Lavrov.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću
Politika

0 14

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

MEĐUNARODNI mehanizam za krivične sudove (MMKS) odbacio je zahtev generala Ratka Mladića za dobijanje dozvole da izađe iz zatvora na sedam dana, kako bi prisustvovao pomenu članu porodice koji je nedavno preminuo, saopštila je danas potpredsednica MMKS-a Grasijela Gati Santana.

11. 11. 2025. u 17:50 >> 20:27

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - Potičem iz porodice boraca (FOTO)
Poznati

0 0

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - "Potičem iz porodice boraca" (FOTO)

OVOG decembra Mila Jovović slavi 50. rođendan. Svojih prvih pola veka. A skoro četiri decenije je pred kamerama, što možda deluje naučnofantastično, kao neki od njenih hit fimova, na primer "Peti element" ili "Pritajeno zlo". Rođena je u Kijevu, ima ukrajinsko i američko državljanstvo, majka joj je Ruskinja, dok je otac, kao što je poznato, sa ovih prostora.

11. 11. 2025. u 12:52

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću