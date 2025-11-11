IZRAELSKA VOJSKA O TOME NE ZNA NIŠTA: SAD razmatraju izgradnju velike vojne baze na granici Izraela i Gaze?

SJEDINjENE Američke Države razmatraju mogućnost izgradnje velike vojne baze duž granice između Izraela i Gaze, navedeno je u istraživačkom izveštaju lista "Šomrim".

Foto: Profimedia

Prema izveštaju, nova baza bi mogla da primi hiljade američkih vojnika i da igra ključnu ulogu u budućim međunarodnim naporima za stabilizaciju regiona, preneo je "Džeruzalem post".

Izvori iz Izraelske vojske (IDF) nisu imali informacije o ovoj inicijativi ili su bili minimalno obavešteni o mogućem planu za izgradnju vojne baze. Kako je navedeno, ukoliko se realizuje, baza bi mogla da poboljša sposobnost SAD da direktno kontrolišu događaje na terenu u Gazi, smanjujući zavisnost od izraelske saradnje u interakcijama sa različitim stranama, uključujući Hamas, Egipat, Palestinsku upravu i druge međunarodne aktere koji pomažu u upravljanju Gazom.

Iako još uvek nisu poznati svi detalji o ovom planu, moguće je da je premijer Izraela, Benjamin Netanjahu, već pristao na tu ideju, iako, kako je navedeno, možda nije obavestio sve relevantne izraelske vlasti, uključujući IDF. Taj tip političkih i vojnopolitičkih odluka u prošlosti je povremeno usvajan bez potpunog obaveštavanja svih aktera.

U međuvremenu, nedavno je otvoren američki Centar za civilno-vojnu koordinaciju (CMCC) u Kirjat Gatu, koji je početkom novembra postao operativan. Iako se očekuje da će u ovom centru biti samo nekoliko stotina američkih i savezničkih vojnika i zvaničnika, njegov glavni cilj je koordinacija između međunarodnih, humanitarnih i vojnih organizacija, a ne direktno delovanje na terenu. Netanjahu je, prilikom posete novom objektu CMCC, rekao da će "razoružanje Hamasa i demilitarizacija Gaze biti postignuti", uz podršku visokih oficira izraelske vojske. Taj centar je bio tema nedavnih konsultacija između SAD i Izraela u Tel Avivu, koji su se fokusirali na naredne korake za stabilizaciju Gaze.

(Tanjug)