IZRAELSKA VOJSKA O TOME NE ZNA NIŠTA: SAD razmatraju izgradnju velike vojne baze na granici Izraela i Gaze?
SJEDINjENE Američke Države razmatraju mogućnost izgradnje velike vojne baze duž granice između Izraela i Gaze, navedeno je u istraživačkom izveštaju lista "Šomrim".
Prema izveštaju, nova baza bi mogla da primi hiljade američkih vojnika i da igra ključnu ulogu u budućim međunarodnim naporima za stabilizaciju regiona, preneo je "Džeruzalem post".
Izvori iz Izraelske vojske (IDF) nisu imali informacije o ovoj inicijativi ili su bili minimalno obavešteni o mogućem planu za izgradnju vojne baze. Kako je navedeno, ukoliko se realizuje, baza bi mogla da poboljša sposobnost SAD da direktno kontrolišu događaje na terenu u Gazi, smanjujući zavisnost od izraelske saradnje u interakcijama sa različitim stranama, uključujući Hamas, Egipat, Palestinsku upravu i druge međunarodne aktere koji pomažu u upravljanju Gazom.
Iako još uvek nisu poznati svi detalji o ovom planu, moguće je da je premijer Izraela, Benjamin Netanjahu, već pristao na tu ideju, iako, kako je navedeno, možda nije obavestio sve relevantne izraelske vlasti, uključujući IDF. Taj tip političkih i vojnopolitičkih odluka u prošlosti je povremeno usvajan bez potpunog obaveštavanja svih aktera.
U međuvremenu, nedavno je otvoren američki Centar za civilno-vojnu koordinaciju (CMCC) u Kirjat Gatu, koji je početkom novembra postao operativan. Iako se očekuje da će u ovom centru biti samo nekoliko stotina američkih i savezničkih vojnika i zvaničnika, njegov glavni cilj je koordinacija između međunarodnih, humanitarnih i vojnih organizacija, a ne direktno delovanje na terenu. Netanjahu je, prilikom posete novom objektu CMCC, rekao da će "razoružanje Hamasa i demilitarizacija Gaze biti postignuti", uz podršku visokih oficira izraelske vojske. Taj centar je bio tema nedavnih konsultacija između SAD i Izraela u Tel Avivu, koji su se fokusirali na naredne korake za stabilizaciju Gaze.
(Tanjug)
Preporučujemo
ERDOGAN PORUČIO: Turska je spremna da učini sve da pomogne Gazi da se oporavi
31. 10. 2025. u 23:45
IZRAELSKE SNAGE GAĐALE POJAS GAZE: Optužuju Hamas za kršenje primirja
19. 10. 2025. u 13:54
HAMAS SE OGLASIO: Nećete slomiti volju Palestinaca
18. 10. 2025. u 15:54
RAT ĆE SE NASTAVITI, SVI TO RAZUMEJU: Medvedev pozdravio oslobađanje talaca ali upozorava
13. 10. 2025. u 18:22
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)