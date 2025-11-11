"POSTALI SU PLATFORMA ZA RUSOFOBIJU I EKSTREMIZAM": Rusi se pridružili Trampovoj kritici BBC-a

RUSKA ambasada u Londonu pridružila se predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu u kritikovanju BBC-a, nazivajući britanski javni servis "oruđem propagande i dezinformacija punim ideološke dogme".

Foto: Profimedia

Kritika iz Moskve usledila je nakon pretnje američkog predsednika da će tužiti BBC za milijardu dolara zbog montaže govora koji je održao 6. januara 2021. godine, u dokumentarnom filmu "Panorama" emitovanom nekoliko dana pre predsedničkih izbora 2024. godine, piše briselski Politiko.

Zbog spora oko dokumentarca najvišeg rukovodioca BBC Tim Dejvi i i novinarka Debora Ternes podneli su u nedelju uveče ostavke.

Ruska ambasada je na Telegramu, odmah napisala da je BBC "ništa više od oruđa propagande i dezinformacija".

"Njegovi novinari biraju i manipulišu činjenicama, kao i cenzurišu informacije koje nisu u skladu sa njihovim stranačkim uredničkim stavom", navela je ambasada.

Advokati američkog predsednika dali su korporaciji rok do petka da "povuče" sve "lažne, klevetničke, omalovažavajuće i zapaljive izjave" o njemu.

Ruska londonska stanica optužila je BBC za "sistemske nedostatke... gde je ideološka dogma zamenila novinarsku etiku" i tvrdila da je nadgledao godine "pristrasnog izveštavanja" i "dvostrukih standarda" u uređivačkoj politici.

"Korporacija je postala platforma za rusofobiju i ekstremizam", navedeno je u objavi na Telegramu.

Britanska ministarka kulture Lisa Nandi daće danas popodne izjavu o kontroverzi, kao i o budućem modelu finansiranja korporacije.

U razgovoru sa osobljem BBC-a, o čemu je izveštavao Gardijan, Dejvi je navodno rekao da je ovo vreme "teška za BBC ali da će ih prebroditi".

"Proći ćemo kroz to i napredovaćemo. Ovu naraciju neće dati samo naši neprijatelji. To je naša naracija. Mi posedujemo stvari. Vidim da je slobodna štampa pod pritiskom. Mislim da moramo da se borimo za naše novinarstvo. Napravili smo neke greške koje su nas koštale, ali moramo da se borimo", rekao je on.



(Tanjug)