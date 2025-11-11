"NIJE BILO ZAHTEVA ZA RAZGOVORE" Kremlj: Rusija i dalje razmatra svrsishodnost nuklearnih testiranja

RADI se na utvrđivanju svrsishodnosti sprovođenja nuklearnih testiranja u Rusiji, ali za sada još nema novih informacija, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: M.Stevanović

- Za sada je u toku rad na ovom pitanju, u skladu sa uputstvima ruskog predsednika (Vladimira Putina). Još nema informacija - rekao je Peskov novinarima, prenosi agencija RIA Novosti.

On je istakao da Rusija do sada nije dobila nikakva objašnjenja od američkih partnera u vezi sa sprovođenjem nuklearnih testiranja u toj zemlji.

- Nije bilo zahteva za razgovore. Još jednom ponavljam da postoji mogućnost da se takvi razgovori organizuju maksimalno operativno. Rad u tom smislu se i dalje nastavlja, za sada nema novih informacija. Do sada nisu stigla nikakva objašnjenja od američkih partnera - kazao je Peskov.

(Tanjug)

