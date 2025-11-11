AUTOBUS PUN TURISTA UDARIO U KAMION Težak udes kod Hurgade: Ima mrtvih, povređeno 36 osoba
U SUDARU turističkog autobusa i kamiona kod egipatskog grada Ras Garib, blizu Hurgade, rano jutros poginule su dve osobe, a 36 ljudi je povređeno, saopštile su egipatske vlasti.
U saopštenju se navodi da su poginuli vozač autobusa lokalne turističke kompanije i još jedna osoba, kao i da među teško povređenima ima stranih državljana, prenosi "Miror".
Generalni konzulat Rusije u Hurgadi potvrdio je agenciji TASS da je u sudaru turističkog autobusa u Egiptu poginula jedna Ruskinja, a da je 27 drugih ruskih državljana povređeno.
Zbog povreda je hospitalizovano pet ruskih državljana.
(Tanjug)
