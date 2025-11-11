Svet

AUTOBUS PUN TURISTA UDARIO U KAMION Težak udes kod Hurgade: Ima mrtvih, povređeno 36 osoba

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

11. 11. 2025. u 10:55

U SUDARU turističkog autobusa i kamiona kod egipatskog grada Ras Garib, blizu Hurgade, rano jutros poginule su dve osobe, a 36 ljudi je povređeno, saopštile su egipatske vlasti.

АУТОБУС ПУН ТУРИСТА УДАРИО У КАМИОН Тежак удес код Хургаде: Има мртвих, повређено 36 особа

Foto: Profimedia

U saopštenju se navodi da su poginuli vozač autobusa lokalne turističke kompanije i još jedna osoba, kao i da među teško povređenima ima stranih državljana, prenosi "Miror".

Povređene su kola Hitne pomoći prevezla u bolnice u Hurgadi i okolnim mestima.

Generalni konzulat Rusije u Hurgadi potvrdio je agenciji TASS da je u sudaru turističkog autobusa u Egiptu poginula jedna Ruskinja, a da je 27 drugih ruskih državljana povređeno.

Prema preliminarnim informacijama iz konzulata, autobus se kretao iz Hurgade ka Kairu, a u nesreći je povređeno ukupno 39 ljudi.

Zbog povreda je hospitalizovano pet ruskih državljana.
 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA NE OSETITE PRAZNIČNE TROŠKOVE: Telefonom do mKeš kredita OTP banke za nekoliko minuta

KAKO DA NE OSETITE PRAZNIČNE TROŠKOVE: Telefonom do mKeš kredita OTP banke za nekoliko minuta