AUTOBUS PUN TURISTA UDARIO U KAMION Težak udes kod Hurgade: Ima mrtvih, povređeno 36 osoba

U SUDARU turističkog autobusa i kamiona kod egipatskog grada Ras Garib, blizu Hurgade, rano jutros poginule su dve osobe, a 36 ljudi je povređeno, saopštile su egipatske vlasti.

Foto: Profimedia

U saopštenju se navodi da su poginuli vozač autobusa lokalne turističke kompanije i još jedna osoba, kao i da među teško povređenima ima stranih državljana, prenosi "Miror".



Generalni konzulat Rusije u Hurgadi potvrdio je agenciji TASS da je u sudaru turističkog autobusa u Egiptu poginula jedna Ruskinja, a da je 27 drugih ruskih državljana povređeno.



Prema preliminarnim informacijama iz konzulata, autobus se kretao iz Hurgade ka Kairu, a u nesreći je povređeno ukupno 39 ljudi.

Zbog povreda je hospitalizovano pet ruskih državljana.



(Tanjug)