"RAT ĆE SE NASTAVITI NAJMANJE JOŠ DVE GODINE": Fico o finansiranju Ukrajine iz zamrznutih ruskih sredstava
FINANSIRANjE Ukrajine iz zamrznutih ruskih sredstava produžiće rat za najmanje dve godine, izjavio je premijer Slovačke Robert Fico.
- Da li želimo da završimo rat ili ga podstičemo? Planiramo da damo Ukrajini 140 milijardi evra kako bi rat trajao. Šta to znači? Rat će se nastaviti najmanje još dve godine - procenio je Fico.
Slovački premijer je takođe naglasio da Bratislava neće učestvovati ni u kakvom pravnom ili finansijskom programu koji bi koristio zamrznuta ruska sredstva za finansiranje Oružanih snaga Ukrajine.
Krajem oktobra, premijer Mađarske Viktor Orban naveo je da je korišćenje zamrznutih ruskih sredstava od strane Evropske unije „preludijum rata“.
(Sputnjik)
